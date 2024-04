Globális gigaszövetség formálódik: Japán kész belépni a világ katonai nagyhatalmai közé

Kilenc év után először utazott japán kormányfő az Egyesült Államokba, hogy legmagasabb szintű találkozón vegyen részt. Kisida Fumio, Japán miniszterelnöke négy napig tartózkodik a tengerentúlon, közben pedig Joe Biden amerikai elnökkel is tárgyalt. A találkozó témája a két ország közötti kapcsolatok megerősítése volt, amely különösen a kínai felemelkedés fényében kapott nagy figyelmet. Peking egyre nagyobb fenyegetést jelent mindkét ország hatalmára, ezért Tokió és Washington igyekszik minél jobban összehangolni a tevékenységüket, hogy ezzel ellensúlyozzák Kína növekvő hatalmát.

Szerdán találkozott egymással az Egyesült Államok fővárosában az amerikai elnök és a japán miniszterelnök. Joe Biden és Kisida Fumio közös nyilatkozatot adtak ki a megbeszéléseket követően, amelyen „globális partnerségről” beszéltek a két ország kapcsolatában, valamint kikötötték, hogy közösen lépnek fel a globális erőtérben „a jogállamiságon alapuló szabad és nyitott nemzetközi rend fenntartása és megerősítése érdekében”. Hozzátették, hogy a két ország kapcsolata soha nem volt ilyen erős a történelmük során.

Biden a találkozón elismerését fejezte ki japán kollégájának, kiemelve az erőfeszítéseit a partnerségi kapcsolatok kiépítése terén.

Az erős kapcsolatokat jelzi, Kisida Fumio az első japán vezető 2015 óta, aki felszólal majd az amerikai kongresszusban. Utoljára a 2022-ben meggyilkolt elődje, Abe Sinzó tartott beszédet a testületben. A közös állásfoglalásról nyilvánosságra hozott nyilatkozat mellett egy 18 oldalas dokumentumot is kiadtak, amely a konkrét intézkedésekre koncentrál. Az adatlap összesen 70 eredményt vagy megállapodást sorol fel, amely jelzi, hogy sokkal szorosabbá válik a kapcsolat a két kormány között. A legfontosabb szektorokban is összehangolják a tevékenységüket, így védelem, a gazdasági stabilitás, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, valamint fúziós energia területén is. Amerikai források szerint a paktum rekordszámú együttműködést tartalmaz, többségében 20 körül szokott lenni ezeknek a száma.