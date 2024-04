Évtizedek óta rettegésben tartja a Nyugatot a hírhedt 29155-ös egység – Megoldódhat végre a Havanna-szindróma rejtélye?

Három lap közös nyomozása nemrég kiderítette, hogy az amerikai diplomatákat és hírszerzőket megtámadó rejtélyes Havanna-szindrómáért egy olyan „energiafegyver” lehet felelős, amit az orosz katonai hírszerzés, a GRU fejlesztett ki. A szabotázsokat a szolgálat 29155-ös egysége követhette el, amelyet számos, az elmúlt 10 évben Európában történt merénylet mögött sejtenek.

Megoldódott a Havanna-szindróma rejtélye?

2014 óta csaknem száz amerikai nagykövetségi dolgozó – diplomata, hírszerző, fizikai munkás és családtagjaik – jelentett rejtélyes megbetegedéseket. A betegség tünetei közé tartozik a migrén, a hányinger, a memóriazavarok vagy éppen a szédülés. Egyesek könnyebb szimptómákkal megúszták, másokat le kellett százalékolni, olyan súlyos és maradandó problémákat okozott nekik a rejtélyes kór. Mivel az első megbetegedéseket az Egyesült Államok havannai nagykövetségén fedezték fel 2016-ban, a rejtélyes betegségnek a „Havanna-szindróma” nevet adták.

Washington éveken keresztül nem tudott semmit kezdeni a nagykövetségi dolgozókat megtámadó titokzatos kórral. Az amerikai Kongresszus 2021-ben elfogadta az úgynevezett Havanna-törvényt, amely felhatalmazta a kormányt, hogy sérelemdíjat fizessen a Havanna-szindróma áldozatainak és azok családtagjainak. Egy 2023-as amerikai hírszerzési jelentés aztán úgy találta, hogy „nagyon valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok egy külföldi ellenfele állna a megbetegedések mögött.

A jelentés azonban nem sokakat nyugtatott meg, az áldozatok egy része pedig elárulva érezte magát. Felettébb gyanús ugyanis, hogy egy betegség kizárólag amerikai nagykövetségek dolgozóit támadja meg, legyen az a nagykövetség bárhol a világon, hacsak nem szándékos szabotázsakcióról van szó.

Így nem érte nagy meglepetésként a közvéleményt, hogy az Insider, a 60 Minutes és a Der Spiegel közös nyomozása arra jutott,

„orosz energiafegyver” okozhatta a megbetegedéseket.

Az energiafegyvert pedig az orosz katonai hírszerzés, a GRU 29155-ös egysége fejlesztette ki, amelynek vezető tagjai az oknyomozás szerint „nem halálos akusztikus fegyverek” kifejlesztésével kapcsolatos munkájukért kitüntetéseket és előléptetéseket kaptak.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 02. Megfejthették az amerikai diplomatákra támadó titokzatos Havanna-szindróma titkát

A titokzatos 29155-ös egység

Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői Vezérkarának Felderítő Főcsoportfőnöksége vagy röviden GRU a három nagy orosz titkosszolgálat egyike a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) mellett. A katonai hírszerzés ugyancsak GRU néven a szovjet Vörös Hadsereg, majd a szovjet hadsereg mellett működött 1992-es újjászervezéséig.

A GRU feladata nemcsak a katonai hírszerzés: van egy nagyjából 25 ezres Szpecnaz nevű ereje is, amely külföldi különleges katonai akciókért felelős. A katonai hírszerzésnek van emellett legalább kettő, hackertámadásokkal foglalkozó egysége – őket teszik felelőssé a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt beavatkozásért –, illetve ott a hírhedt 29155-ös egység, amelynek, úgy tűnik, az a feladata, hogy merényleteket kövessen el külföldön ellenségesnek tartott személyek ellen.

Európában ma már számos merénylet(kísérlet)et kötnek a 29155-ös egységhez, de hosszú évekbe tellett, amíg a különböző titkosszolgálatoknak sikerült kideríteni, kik állnak e támadások mögött.

Az egységhez köthető támadások a következők:

2014-ben kétszer is robbanás volt egy csehországi lőszerraktárban . Az első robbanásban két ember életét vesztette.

. Az első robbanásban két ember életét vesztette. 2015-ben két alkalommal is idegméreggel mérgezték meg Emilian Gebrev bolgár fegyverkereskedőt . Gebrev túlélte a mérgezéseket.

. Gebrev túlélte a mérgezéseket. 2016-ban merényletet kíséreltek meg Milo Đukanović montenegrói miniszterelnök ellen , és el akarták foglalni a parlament épületét. A cél valószínűleg a balkáni ország NATO-csatlakozásának megakadályozása lehetett, amire aztán 2017-ben sor került.

, és el akarták foglalni a parlament épületét. A cél valószínűleg a balkáni ország NATO-csatlakozásának megakadályozása lehetett, amire aztán 2017-ben sor került. 2018-ban novicsokkal megmérgezték Szergej Szkripal volt GRU-ügynököt és lányát. Szkripalt az oroszok azzal vádolták, hogy a briteknek kémkedett, ezért hazaárulásért elítélték. Szkripal és lánya súlyos tünetekkel, de túlélték a merényletet, egy angol nő viszont életét vesztette, akihez fatális módon eljutott a novicsokos üvegcse, ő pedig összekeverte azt a parfümjével.

A 29155-ös egység bűnlajstroma most a Havanna-szindróma áldozatainak megtámadásával gazdagodhatott – igaz,

Washington mindeddig hivatalosan nem ismerte el, hogy valóban a GRU áll a titokzatos megbetegedések mögött.

Az első Havanna-szindrómás eset valójában nem is Havannában történhetett, hanem két évvel korábban, 2014-ben Frankfurtban, ahol egy erős energiasugár eszméletvesztéshez vezetett egy amerikai konzulátusi dolgozónál.

Rendőrségi helyszínelés a Szkripal-merénylet helyszínén, Salisbury-ben 2018. március 7-én. Forrás: Peter Curbishley / Wikimedia Commons

Mi állhat a 29155-ös egység tevékenysége mögött?

Feltűnő, hogy a GRU 29155-ös egységéhez köthető esetek 2014-től datálódnak. Ebben az évben történt a Majdan-felkelés Ukrajnában, majd a Krím orosz megszállása, illetve a donbaszi „polgárháború” kirobban(t)ása. Az első nyugati Oroszország-ellenes szankciókat is ebben az évben hozták a Hollandiából Malajziába tartó utasszállító gép Ukrajna fölött történt kilövése után. 2014 volt tehát az az év, amikor látványosan megromlott a Nyugat és Oroszország viszonya, és amikor megindultak a nyugati támogatások Ukrajna irányába.

A csehországi lőszerraktárak felrobbantásának oka az lehetett, hogy megakadályozzák az Ukrajnába irányuló nyugati fegyverszállításokat. Emilian Gebrev bolgár fegyverkereskedő megmérgezése mögött hasonló ok állhatott, egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető ugyanis elmondta, hogy Kijev Gebrev segítségét kérte lőszerbeszerzésekhez.

A különböző szabotázsok és merényletek között sokáig nem találtak összefüggést, sőt azt sem tudták, hogy a GRU 29155-ös egysége követte el őket. A 2014-es csehországi lőszerraktár-robbantásokkal kapcsolatban például Andrej Babiš akkori cseh miniszterelnök csak 2021 áprilisában jelentette be, hogy a GRU lehet felelős az akciókért. Gebrev 2015-ös megmérgezése kapcsán is csak 2018-ban, a Szkripalék elleni merénylet után vetődött fel, hogy a kettő között összefüggés lehet, majd az is kiderült, hogy egy GRU-tiszt, Szergej Fedotov mindkét merénylet közelében ott volt. Egy másik tiszt, Anatolij Csepiga pedig mind a csehországi lőszerraktár-robbantásnál, mind Szkripal megmérgezésénél jelen volt.

Érdekes, hogy a 29155-ös egység nyomaira egy oroszországi esküvő vezetett. Történt ugyanis, hogy 2017-ben egy magasrangú GRU-tiszt, Andrej Averjanov lánya megházasodott. Az eseményről készült felvételek és videók 2019-ben kerültek nyilvánosságra, ahol Averjanov mellett látható a már említett Anatolij Csepiga is, akit addigra már kapcsolatba hoztak a Szkripal-merénylettel. A Ruszlan Boszirov álnév alatt tevékenykedő Csepigáról aztán a Bellingcat oknyomozó portál derítette ki, hogy a 29155-ös egység tagja, melynek vezetője Averjanov.

Averjanovot egyébként összefüggésbe hozták Jevgenyij Prigozsin néhai Wagner-vezér rejtélyes halálával is. A gyanú szerint Averjanov kapta a megbízást, hogy robbantsák fel a tavaly júniusban puccskísérletbe kezdő zsoldosvezér repülőgépét, amelyen lényegében az egész Wagner-vezérkar jelen volt. Később az is kiderült, hogy Averjanovra bízták, vegye át a Wagner csoport afrikai aktivitásainak felügyeletét.

Gyászolók emlékeznek Jevgenyij Prigozsin néhai Wagner-vezérre Rosztov-na-Donuban. Forrás: Vladimir Alexandrov/Anadolu Agency via Getty Images

Washington hallgat

Feltűnő, hogy az Egyesült Államok mennyire hallgat a Havanna-szindróma ügyében. Amennyiben a három lap oknyomozása a valóságot tárta fel, vagyis tényleg a GRU áll a megbetegedések mögött, akkor két eset lehetséges: vagy a média az amerikai titkosszolgálatok előtt jár a rejtélyek feltárásában, vagy, ami persze jóval valószínűbb, az amerikai szolgálatok elhallgatják, amit tudnak.

De miért tennék ezt? Egyrészt ha bizonyossá válna, hogy az orosz katonai titkosszolgálat több tucat amerikai diplomatát és hírszerzőt betegített meg, az nagy pofon lenne az amerikai hírszerzés számára, és általában az amerikai vezetésre nézve, továbbá elismernék, hogy Vlagyimir Putyin kisebb győzelmet aratott az Egyesült Államok fölött. Másrészt amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy Washington nem tudja megvédeni a saját diplomatáit, az sokakat eltántoríthat, hogy a diplomáciában dolgozzon. Az Amerikai Külügyi Szolgálatok Szövetsége 2022-ben elismerte, hogy a Havanna-szindróma „drámai módon rontotta” az amerikai diplomaták morálját, és hatással volt a toborzásra. Ezek mellett az is számításba jöhet, hogy amennyiben Washington bevallaná, hogy Oroszország megtámadta a diplomatáit, az akár casus bellinek is minősülhetne.

A Kreml tagadta, hogy közük lenne a Havanna-szindrómához, Dmitrij Peszkov szóvivő az egészet a média kitalációjának minősítette. Közben a Pentagon megerősítette, hogy egyik vezető tisztviselőjük a Havanna-szindrómához hasonló tüneteket produkált a NATO tavalyi vilniusi csúcstalálkozóján.

Címlapkép: a GRU emblémája. Forrás: Getty Images