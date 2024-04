Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter

Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón- és rakétatámadást, kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is - mondta a Facebookon élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap. Hozzátette: a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak.

A tárcavezető felidézte: Irán drónokkal és rakétákkal egy súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázatot hozott a közel-keleti konfliktus során.

Magyarország határozottan elítéli az Izrael ellen indított támadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is - jelentette ki a videóban a miniszter.

Nekünk ebben a konfliktusban természetesen a legfontosabb feladatunk az, hogy a magyar emberek biztonságáról gondoskodjunk. Éppen ezért a nagykövetségeink a térségben természetesen 24 órás szolgálatot teljesítenek. Az izraeli, az iráni, a szíriai, a jordániai, a libanoni képviseleteink is érintettek ebben a munkában

- mondta a Szijjártó Péter.

Az adatokat ismertetve közölte: Izraelben 24 magyar állampolgár lépett közvetlenül kapcsolatba a nagykövetségünkkel az éjszaka folyamán. Szerencsére valamennyien jól vannak, sőt a jelenlegi információink szerint az Izraelben élő kettős - magyar állampolgársággal is rendelkezők - és az ideiglenesen ott tartózkodók, turisták vagy üzleti, oktatási céllal kiutazott magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak.

Ha valaki mégis bajba kerül, akkor tőle azt szeretném kérni, hogy a nagykövetségünk ügyeleti számán, illetve a konzuli szolgálatnál azonnal jelentkezzen

- hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a legfrissebb hírek szerint a Ben Gurion repülőteret újra megnyitották, ugyanakkor járatmódosításokra kell számítani, ezért arra kérnek mindenkit, aki Izraelbe vagy Izraelből szeretne repülni, mindenképpen az adott légitársaságnál, ahol a jegyét megváltotta, alaposan informálódjon.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Iránban jelenleg 74 magyar állampolgárról tudnak, velük a lehetőségekhez képest folyamatosan veszik fel a kapcsolatot telefonon. Egy magyar család jelezte, hogy el kívánják hagyni az országot, számukra a nagykövetség, illetve a konzuljaink a lehetséges segítséget természetesen mindehhez megadják.

Jordániában két magyar állampolgár jelentkezett az ügyeleti telefonszámon, ők is biztonságban vannak. A miniszter megjegyezte: itt még fontos elmondani, hogy Jordánia légterét is lezárták. Ez most Magyarországra tartó vagy Magyarországról oda repülő járatot nem érintett.

Legközelebb majd kedden hajnalban érkezne Ammánba a WizzAir járata, majd indulna is vissza Budapestre. "Egyelőre nem biztos még, hogy ez a járat közlekedni tud, ezért a kollégák ott helyben felkészülnek arra, hogy ha magyar állampolgárok ragadnak esetleg az ammáni repülőtéren vagy Jordániában", akkor segítsünk nekik - mondta, hozzátéve: minden olyan magyar állampolgárral kapcsolatban vannak, akikről tudják, hogy a térségben tartózkodnak.

Szijjártó Péter arra kér mindenkit, aki a térségben tartózkodik és még nem tette meg, regisztráljon konzuli védelemre. Hozzátette: ha valaki bajba kerül, akkor a nagykövetségeinken vagy a konzuli szolgálat ügyeleteinek telefonszámán azonnal jelentkezhet és kérhet segítséget.

Videóüzenete végén Szijjártó Péter újra kijelentette: Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón- és rakétatámadást. "Kiállunk Izrael mellett és azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség felhívása a felelősségteljes viselkedésre és az eszkaláció elkerülésére még soha nem volt annyira fontos, és soha nem volt annyira érvényes, mint éppen most" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Címlapkép forrása: Portfolio