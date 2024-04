Csúnyán felsültek az iráni sztárfegyverek – Ennyire futná a rettegett nagyhatalom erejéből?

Azt, hogy Irán pontosan mekkora ballisztikus- és cirkálórakéta készlettel rendelkezik, lényegében lehetetlen pontosan megmondani, a legtöbb becslés ugyanakkor több tízezres nagyságrendre teszi Teherán arzenálját. A perzsa államnak 11 olyan hazai fejlesztésű ballisztikus rakétája van, ami képes lehet elérni Izraelt, és legalább egy, maximum három hasonló kapacitású robotrepülőgépe. A Szumár hatótávolságáról nincsenek megbízható információk, ráadásul nemrég került bevezetésre, a Hovezieh biztosan el tudná érni a zsidó államot, de nem ismert az, hogy bevethető-e már a fegyver.

Pillanatnyilag tehát azt sem lehet biztosra tudni, hogy Irán a Sahed-dróncsaládon kívül milyen eszközökkel támadta meg Izraelt,

az azonban biztos, hogy a károk finoman szólva is minimálisak maradtak.

Jeruzsálem azt közölte, hogy a bejövő fegyverek 99%-a semmisült meg még a levegőben. Ez az arány az izraeli kárjelentések alapján enyhén túlzó, de valószínűleg továbbra is 90% környékén mozog (pillanatnyilag 9 olyan iráni rakétáról tudunk, ami be is csapódott). A pillanatnyilag rendelkezésre álló információk szerint a legkomolyabb kár, amit az iráni rakéták okozni voltak, egy C-130-as közepes szállítógép és hangárja megrongálásában teljesedtek ki, de az iráni támadás előtt Libanonból meginduló Hezbollah-akció is csak az észak-izraeli autóutak aszfaltját tudták kilyuggatni.

A háborúskodás egyik magától értetődő alapelve az, hogy nem túl hatékony (bár minden kétséget kizárólag nagyon lovagias) eljárás előre szólni a megtámadni kívánt félnek arról, hogy mire készülünk. Irán április elseje óta zörgette a kardját, az izraeli és vele szövetséges hírszerzések pedig azonnal munkához is láttak, melynek eredménye az lett, hogy

Jeruzsálem nemcsak a közelgő támadás tényével volt tisztában, de az időponttal és a bevetni tervezett fegyverek arányával is. A zsidó államnak tehát bőségesen volt ideje felkészülni a védekezésre.

