Megindult Izrael kegyetlen megtorlása: egyszerre több vörös vonalat is átléptek

Alig néhány nap telt el Teherán akcióját követően, a világ rögtön azt kezdte el találgatni, hogy hogyan folytatódhat a kibontakozódóban lévő háború Izraellel.

Irán azonnal kijelentette, hogy részéről megadta a szükséges válaszcsapást az április 1-i damaszkuszi iráni nagykövetség elleni bombázásra, ezért ők ezzel befejezettnek tekintik az ügyet, gyorsan győzelmet is hirdettek. Mivel a zsidó állam számára csak minimális károkat okozott a támadás – állításuk szerint a támadó eszközök 99 százalékát megsemmisítették – ezért a nyugati hatalmak óva intették Jeruzsálemet a további lépésektől. Maga Joe Biden amerikai elnök is úgy fogalmazott, hogy a támadás elhárítása önmagában felér egy győzelemmel, Izraelnek pedig meg kell elégednie ennyivel.

Az, hogy válasz nélkül marad egy ilyen hadművelet az izraeli haderő (IDF) részéről, – minden szövetségesi intés ellenére – már ekkor elképzelhetetlennek tűnt.

Az ország biztonsági doktrínája ugyanis azon az elven alapszik, hogy minden ellene irányuló támadásra az őt ért akciónál erőteljesebben kell megtorolnia. A stratégia mögött az a logika áll, hogy ezzel a hozzáállással olyan elrettentő erőt tudnak felmutatni, amellyel képesek lehetnek a jövőbeni próbálkozásoktól elijeszteni Izrael ellenségeit. Hasonlóra került sor nemrégiben a Hamász és az Iszlám Dzsihád fegyvereseinek 2023-as őszi terrortámadását követően a Gázai övezet körüli zsidó településeknél: az IDF azonnal bombázni kezdte az iszlamisták felügyelete alatt tartott területet, majd hamarosan a szárazföldi akció is elindult. Fontos különbség, hogy ebben viszont Jeruzsálem sokáig élvezhette a nyugati partnerei támogatását.

Az április 14-i iráni támadást követően a legfontosabb izraeli katonai döntéshozó testület több alkalommal is ülésezett, amely arra utal, hogy komoly viták zajlottak a válaszlépésekről. Kedden kijelentették, hogy az izraeli haderő nem fogja megtorlás nélkül hagyni az esetet, de arról nem osztottak meg részleteket, hogy pontosan mi következhet.

Kedden azonban más is történt:

az IDF sorra csapott le a libanoni székhelyű Hezbollah magasrangú katonai vezetőire, méghozzá egymás után.

A támadásokról felvételeket is közzétettek:

