Hat héten át zajlik a világ leghosszabb választása: most dőlhet el másfél milliárd ember jövője

Indiában pénteken kezdődött meg a világ legnagyobb általános választása, amelyen közel 1 milliárd választásra jogosult adhatja le a szavazatát. A rendkívüli méretek miatt ezt a szokásosnál sokkal hosszabb időkeretben bonyolítják le, összesen hat héten keresztül zajlik a voksolás, eredményekre csak júniusban lehet majd számítani. A döntés nem könnyű, ugyanis számos olyan tényező van, amely befolyásolhatja a választók döntését. Elemzésünkben összeszedjük, hogy mi motiválhatja most az indiai szavazókat.

Az elemzők várakozása és a közvélemény-kutatások szerint újrázhat Narendra Damodardasz Modi a Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP) indulójaként Indiában. A 72 éves vezető már így is a hindu hatalom leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. A politikus is egyértelműen arra készül, hogy harmadik alkalommal is megválasszák az ország vezetőjének. A legnagyobb kihívó a számos ellenzéki pártból álló koalíció, az Indiai Nemzeti Fejlődési Összefogás (INDIA) lesz, ők abban reménykednek, hogy meg tudják akadályozni a Modi következő ciklusát, ám erre a jelek szerint igen csekély esélyük van csak.

Indiában a 2024-es választások április 19-én kezdődnek és június 2-án érnek véget.

A nyilvántartás szerint 970 millió fő szavazókorú járulhat az urnákhoz, hogy a parlament alsóházának, a Lók Szabhának a következő tagjaira szavazhatnak. Összesen 543 fő ül a döntéshozó testületben, két helyet pedig India államfője, Droupadi Murmu elnök jelölhet ki. A miniszterelnököt a párt vagy koalíció adhatja, amely megszerzi a 272 fős többséget a testületben. Az eseményt ötévente rendezik, a legutóbb a BJP hatalmas sikert könyvelhetett el, mivel akkor 303 helyet szereztek meg, most ennél is nagyobb sikerre készülnek: 370 fős többséget szeretnének elérni a parlamentben, néhány felmérés szerint erre minden esélyük meg is van.

Az esemény hossza azzal magyarázható, hogy több szakaszban bonyolítják le a voksolásokat. Először 102 körzetben dönthetnek a választók, később sorrendben: 89, 94, 96, 49, 57 és végül újra 57 helyről döntenek. A szavazatok várható összeszámolását június 4-re várják.

Modi tarolásra készül

A fő esélyes a BJP, vagyis magyarul az Indiai Néppárt, amely egyben a világ legnagyobb méretű politikai szervezete: 180 millió fős tagsága van. 1951-ben alapították meg, de a párt először csak 1990-ben jutott be az indiai parlamentbe. A BJP-hez kapcsolódik az elhíresült 1992-es uttar pradesi eset. Akkor addig hergelték a többségi hindu lakosságot Ajódhjá városában, míg végül azok lerombolták a településen található mecsetet, hogy annak a helyére Ráma istennek emeljenek szentélyt. A 16. században emelt műemlék épület elpusztítása ellen akkor a hatóságok sem mertek fellépni, ez pedig súlyos összecsapásokhoz vezetett. A muszlim és a hindu lakosság súlyos konfliktusa végül több mint 2000 ember halálával fejeződött be. Az istenség számára emelt épület felszentelése 2024 januárjában történt meg, amely így jelentős súlyt kapott a mostani kampányban is.

The first Ram Navami after the Pran Pratishtha in Ayodhya is a generational milestone, weaving together centuries of devotion with a new era of hope and progress. This is a day crores of Indians waited for. Innumerable people devoted their lives to this sacred cause. May the pic.twitter.com/2aJMLn1hhI — Narendra (Modi) April 17, 2024

A párt 1998-ig ellenzéki volt, majd akkor 182 helyet szerzett meg az 543 fős indiai parlamentben, és így más kisebb jobboldali pártokkal koalíciót alkotva képes volt kormányt alakítani. Ez a ciklus sem maradt vallási villongások nélkül: 2002-ben egy vonat felgyulladt a Gudzsarát államban, 90 ember életét követelve. A hinduk a muszlimokat gyanúsították meg a gyújtogatással, amely miatt elfajultak az események. A két vallási közösség ellentéte ismételten súlyos összecsapásokhoz vezetett, amelyben körülbelül 1500 ember vesztette életét, valamint körülbelül 150 ezer muszlimnak kellett elhagynia az otthonát. Az esetet a nemzetközi közösség genocídiumnak minősítette, az állam vezetője pedig sokáig az Egyesült Államokból is ki volt tiltva emiatt. Azzal vádolták ugyanis, hogy nem reagált kellő erénnyel az események megakasztása érdekében, ezzel gyakorlatilag hozzájárult a vérengzéshez.

A szankciókkal sújtott politikus éppen az a Narendra Modi volt, aki most harmadjára is India miniszterelnöke szeretne lenni.

A neoliberális gazdaságpolitikát folytató BJP 2004-ben aztán elvesztette a választást, majd csak 2014-ben tudtak visszatérni az ország élére. Akkor a Lók Szabhában 282 helyet szereztek meg és más regionális partnerekkel koalíciót alkotva Modit be tudták ültetni az ország kormányfői székébe. A párt folyamatosan tolódott egyre inkább jobboldalra, kifejezetten nagy figyelmet fordít a hindu szavazók megszólítására. Az ország többségét adó vallás követői körében kifejezetten nagy a támogatottsága, ez pedig fontos bázist jelent Modi újraválasztásához. Önmagában a hindu nacionalista politika nem lenne elegendő ahhoz, hogy megnyerje a választásokat, sok indiai azért áll a miniszterelnök mögött, mivel Modi újra globális hatalmi álmokat dédelgetett Indiával kapcsolatban, valamint a gazdaság is jól teljesített.

Sokak szerint a mostani választás ezért inkább lesz majd egy népszavazás a miniszterelnök elmúlt években nyújtott teljesítményéről.

Vannak olyan baljós jelek, amelyek viszont keresztbe tehetnek a BJP terveinek. Hiába remekelt az indiai gazdaság az elmúlt években, a fiatalok munkanélküliségével továbbra sem tud mit kezdeni. Tavaly év végén a 20-24 év közötti korosztályban 44,9 százalékos volt az álláskeresők aránya, ami nagyon súlyos problémákat mutat az országban. Hasonlóan károkat tud okozni az is, hogy az inflációs ráta is magas. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ezek mennyire ronthatják Modi esélyeit a választásokon, az indiai kutatóintézet, a Lokniti-CSDS szerint csak csekély hatást fognak ezek gyakorolni. Különösen azért sem, mert sokan úgy látják, hogy a stabilitás tovább emelheti India csillagát a nemzetközi rendszerben, még nagyobb súlyt képviselhetnek így a világon.

Youth unemployment rate in India is shocking 45% for young people of age 20-24.The only answer is manufacturing, but look at the growth of that sector in the second chart.Whos making economic decisions for India? Those heavily influenced by the US establishment, Wall pic.twitter.com/sPmHPgNiwG — S.L. (Kanthan) June 24, 2023

Sok olyan szavazó van, aki hajlandó a hindu nacionalizmust az első helyre tenni, és más aggodalmakat a rangsorban hátrébb sorolni

– mondta erről Ronojoy Sen, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Dél-ázsiai Tanulmányok programjának vezető kutatója.

Modi a jelenlegi kampányában kiemelkedő figyelmet szentelt az ország déli területeire, ahol korábban korlátozott támogatást tudott csak kiharcolni magának. Rajtuk kívül még a szegényebb, mezőgazdasági szektorban dolgozók számára tett jelentős ígéreteket a kormány.

Gyengélkedő ellenzék

A legnagyobb kihívó az INDIA koalíció részeként a Kongresszus, amely a függetlenség elnyerését követően két évtizeden keresztül vezette Indiát. A párt azonban az elmúlt két alkalommal is vereséget szenvedett, és most sem számítanak esélyesnek. A kampányban kiemelkedő szereppel bír Rahul Gandhi, aki már tavaly nekikezdett a kampányának. Egy hatalmas körúttal kezdett, amely során egész Indiát bejárta, hogy megszerezze a választók támogatását. Úgy tűnik viszont, hogy ennek az országjárásnak csak korlátozott sikerei lettek, és a Kongresszus csak akkor érhet el sikert, ha összefog más, regionális pártokkal. Az összefogás azonban csak nehezen halad az ellenzéki pártoknál, néhányan már el is hagyták azt.

Rahul Gandhi, az indiai ellenzék vezetője. A kép forrása: Wikimedia Commons via Sidheeq

Fontos megemlíteni, hogy a kormány és a hatóságok erőteljes kampányt vívnak az ellenzék ellen.

Nem ritka, hogy néhány politikust megvádolnak korrupcióval, hogy ezzel is eltántorítsák az indulástól.

A megfélemlítő lépések hatására voltak olyanok, akik végül nemcsak kiléptek az összefogásból, hanem egyenesen átpártoltak a BJP-hez. A hatóságok ilyen esetekben többnyire ejtették a vádakat. A lépések miatt sokan aggódnak az indiai demokrácia állapota miatt, arra figyelmeztetnek, hogy az ország Modival egy autoriter rendszer kiépítése felé halad. Az ország demokratikus állapotát bemutató nemzetközi mutatók mindenesetre már elkezdték egyre hátrébb sorolni az országot az események hatására. Modi ezt kikérte magának, és márciusban egy saját intézet létrehozásáról beszélt, amely más elveket fog használni a mérésekhez. Sen szerint India kereskedelmi partnereit nem igazán foglalkoztatja az ország demokratikus állapota, ameddig a gazdasági mutatók jók és könnyű Újdelhivel üzletet kötni.

A 2024-es választásokat gyakran nevezik úgy, mint a lehetséges választóvonalat India előtt arra vonatkozóan, hogy demokrácia marad-e vagy pedig tovább halad Modi személyi uralma felé. Ennek megválaszolásához sokat kell még várni, de szinte minden amellett szól, hogy újrázhasson a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu via Getty Images