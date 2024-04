Izrael meglépte az elképzelhetetlent, Irán pedig úgy tűnik, hagyja - Híreink a Közel-Keletről szombaton

Pénteken Izrael légicsapást mért az Irán harmadik legnagyobb városa, Iszfahán mellett található katonai repülőtérre. Irán bejelentette: nem tervez azonnali válaszcsapást a zsidó állam ellen. Az izraeli gépek lecsaptak Szíriában is, a Teherán által támogatott proxyszervezetek vezetői után pedig továbbra is folyik a hajtóvadászat. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb közel-keleti eseményekkel.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images