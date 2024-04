Van egy terület, ahol kifejezetten erős az orosz hadsereg: ez még komoly gondot okozhat Ukrajnának

A napokban ismét elszaporodtak a Krím-félszigetet érő ukrán rakétacsapások. Egyes elemzők szerint Kijev a szárazföldi útvonalak elvágásával, a fekete-tengeri orosz flotta elleni támadásokkal és a légvédelmi rendszerek kilövésével lényegében megkezdte a 2014-ben megszállt terület ostromát. Ukrajnának a jelenleg rendelkezésre álló szárazföldi eszközöket és a frontvonal állapotát figyelembe véve lényegében semmi esélye nincs arra, hogy valódi inváziót indítson a félsziget ellen, a harcok így a levegőre és a tengerre korlátozódnak. Nézzük, milyen fegyvereket vethet be Moszkva a támadások kivédésére.

Az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanásakor az orosz fegyveres erők légvédelme döntően már a 21. századi sztenderdeknek megfelelő, rakétákkal felszerelt egységekből áll, melyek ráadásul a legtöbb esetben teljesen önjáróak, nem kell használat után „összecsomagolni” és más járművel arrébb szállítani őket. Moszkva jelenleg 10 különböző légvédelmi rendszert, valamint azok alvariánsait tartja aktív szolgálatban, nézzük, melyek azok.

Ami a háború elején nagyon hiányzott: kis hatótávolságú légvédelmi rendszerek

Bár éppen néhány sorral ezelőtt említettük, hogy Moszkva mostanra a modern kor követelményeinek többé-kevésbé megfelelve rakétákat alkalmaz a légvédelemre, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem találkozhatunk elavultabb eszközökkel: az orosz haditengerészet gyalogsága kis számban még napjainkban is alkalmazza a szovjet-érából megmaradt ZSZU-23-4 Silka önjáró légvédelmi lövegeket, melyek – ahogyan nevük is mutatja – négy darab 23 mm-es gépágyúval vannak felszerelve. Bár a gépágyúk radarvezéreltek, ezek a fegyverek a gyorsan mozgó rakétákat és vadászbombázókat csak nagyon nagy szerencsével, alacsony magasságban képesek kilőni. Ugyan drónok és helikopterek ellen még csak-csak felhasználhatóak, a haditengerészet katonái inkább azért kedvelik őket, mert beásott élőerő ellen kegyetlen hatékonysággal vethetőek be, ráadásul – mivel légvédelmi fegyverekről van szó – sokkal meredekebb szögben képesek felfelé lőni, így az utcai harcokban gyakran jobban beválnak, mint a harckocsik, vagy más, könnyen páncélozott járművek.

Egy orosz ZSZU-23-4 Silka az Orosz Hadtörténeti Múzeumban. Forrás: Orosz Hadtörténeti Múzeum via Wikimedia Commons

Az orosz csapatlégvédelem (a gépesített gyalogsággal és harckocsizókkal együtt mozgó légvédelem) pillanatnyilag legelterjedtebb, ugyanakkor egyik legelavultabb fegyvere a hírhedt MT-LB pszh alvázára szerelt 9K35 Sztrela 10-es széria. A rendkívül egyszerű és még annál is olcsóbb eszköznek számos variánsa ténykedik napjainkban is aktívan, ráadásul függetlenül attól, hogy idén töltik az ötvenedik évüket, néha meglepő teljesítményt is képesek nyújtani:

a Wagner-lázadás során a zsoldosok egy Sztrela-10-e lelőtte Moszkva egyik csúcskategóriás KA-52 helikopterét.

Egy radarrendszerrel is ellátott (TELAR) Sztrela 10-es légvédelmi rendszer. A radar a két vetőcső között kapott helyet. Forrás Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Érdekesség az, hogy bár a Sztrela-10-es szériát jó öt évvel megelőzte, a 3K33 Osza rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer jóval előremutatóbb koncepciót képviselt: míg a Sztrelánál a célmegjelölést gyakran egy különálló radarrendszer biztosította, addig az Osza esetében ezek a szenzorok már minden esetben a rakétákat is hordozó jármű tetejére lettek felszerelve. A 3K33-asok képezték a donbaszi szakadárok légvédelmének gerincét, hajlott koruk ellenére napjainkban is szolgálatban állnak mind az orosz, mind pedig az ukrán oldalon.

Egy modernizált Osza-AKM légvédelmi rendszer. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Moszkva egyik legismertebb önjáró, rövid hatótávolságú légvédelmi lövege minden bizonnyal a ’80-as évek óta szolgálatot teljesítő 2K22 Tunguszka, mely az országban egyedülálló módon ötvözi a lassan mozgó légi és könnyen páncélozott szárazföldi célpontok megsemmisítésére szolgáló gépágyúkat (két darab 30mm-es fegyver kapott helyet a kasznin) és a légvédelmi rakétákat, melyekből nyolcat tud szállítani. Bár a Tunguszka is egy látványosan korosodó eszköz, Moszkva igyekszik szolgálatban tartani a rakéták és a radarrendszerek fejlesztésével (a legmodernebb, M1 variánst 2017-ben állították szolgálatba).

Egy orosz Tunguszka a 2008-as győzelmi napi felvonuláson Moszkvában. Forrás: Leonid Dzhepko via Wikimedia Commons

A Kreml legmodernebb, nagy számban szolgálatot teljesítő rövid hatótávolságú légvédelmi rendszere a ’80-as évek második fele óta több nagygenerálon is átesett 9K330 Tor. A Tor – hasonlóan az elavultabb Osza-hoz – egy „csomagban” rakétaindító és radarrendszer, ami mozgás közben is képes érzékelni a célpontokat, ugyanakkor a tüzeléshez meg kell állnia (Moszkva jelenleg kísérletezik egy olyan verzió kifejlesztésével, ami menet közben is magabiztosan tud lőni). A Tor már sokkal inkább pontvédelmi mintsem csapatlégvédelmi fegyver, elsődleges rendeltetése a fontos objektumok körüli légtér biztosítása, nem pedig az előrenyomuló csapatok támogatása.

Egy orosz Tor TLAR kombinált hordozó, indító és radarrendszer. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Az orosz csapatlégvédelem legmodernebb komponense a 2019 óta gyártott 9M337 Szoszna-R széria.

Ezek a fegyverek már menet közben is képesek bemérni, majd lelőni a célpontjukat.

Moszkva célja a Szoszna-R-ekkel az volt, hogy egy Tornál (valamint a közepes hatótávolságú Pancírnál) lényegesen olcsóbb, alapvető kialakításában inkább a „fapados” Osza, vagy Sztrela rendszerekhez hasonlatos fegyverrendszert állítson elő. A 9M337-eseket éles bevetésen bizonyíthatóan még nem láthattuk.

Moszkva legmodernebb légvédelmi rendszere, a Szoszna-R. Forrás: Nickel nitride via Wikimedia Commons

Objektumvédelemre berendezkedve: közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerek

Az orosz közepes hatótávolságú légvédelmének gerincét a 9K37 Buk rendszer adja. A jóval korosabb, 2K12 Kub M3-ból a ’70-es évek végén továbbfejlesztett Buk alapvetően több komponensből épül fel: egy zászlóalj általában egy tűzvezető rendszerből (TAR), hat radarral is ellátott rakétaindítóból (TELAR) és három egyszerű rakétaindítóból (TEL) áll össze.

A Buk rendszer három fő komponense balról jobbra: A TAR tűzvezető rendszer, a TELAR kombinált radar és rakéteindító és a TEL rakétaindító. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Az orosz légvédelem egyik legmodernebb elemeként a Pancír légvédelmi rendszer érdekes hibridnek tekinthető: fegyverzete rakétákból és két darab 30 mm-es gépágyúból áll (hasonlóan a Tunguszkához), lőtávja meghaladja az orosz rövid hatótávolságú légvédelemét, ugyanakkor a közepes hatótávolságú Buk-rendszernél valamivel rövidebb. A Pancírok ütegekbe rendezve, kiegészítő tűzvezető rendszerrel is, illetve önállóan is képesek dolgozni.

Egy Sz-2-es Pancir önjáró légvédelmi löveg. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Orosz csúcsfegyverek: nagy hatótávolságú légvédelem

Az orosz légvédelem vitathatatlanul legelterjedtebb és valószínűleg legismertebb eleme a variánstól és bevetési metódustól függően akár 400 kilométeres hatótávval is bíró Sz-300-as széria. Az Sz-300-asok orosz források szerint napjainkban is csúcskategóriás fegyvernek számítanak, függetlenül attól, hogy első példányaik 1978-ban álltak szolgálatba. Az orosz-ukrán háborúban ugyanakkor a fegyverrendszer sokkal inkább arról vált ismertté, hogy alacsony pontosságú ballisztikus rakétaindítóként alkalmazták (ilyenkor képes elérni a rakéta a 400 kilométeres hatótávolságot), semmint arról, hogy az ukrán repülő célpontok ellen túlzottan hatékony lett volna. A helyzet a nyugati eszközök esetében sem fényesebb:

Szíria például 2020 óta illeti komoly kritikákkal az Sz-300-asokat, mivel azok nem képesek elfogni a légtérbe berepülő izraeli vadászbombázókat.

Egy Sz-300-as légvédelmi rendszer. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Az Sz-300-as jelentősen továbbfejlesztett variánsa, a 2007 óta szolgálatot teljesítő Sz-400-as az orosz fegyverexport ékkövének számít: olyan katonai nagyágyúk érdeklődnek iránta, mint India, Kína, vagy a NATO-tagállam Törökország, akit ezért ki is zártak az F-35-ös vadászgépek beszerzését érintő programból. Az Sz-400-asok Ukrajnai teljesítménye vegyes eredményeket mutat: vadászgépek lelövésére teljesen alkalmasnak tűnnek, a drónokkal viszont meggyűlik a bajuk. Ez nagyjából korrelál azzal a török jelentéssel, amely szerint a rendszer egyszerűen nem képes az alacsony magasságban lassan haladó célpontok bemérésére.

Címlapkép: orosz Sz-400-as nagy hatótávolságú légvédelmi rendszer. A címlapkép forrása: Sokolrus via Wikimedia Commons