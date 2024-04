Az utolsó pillanatban kapta össze magát a NATO – Fordulat jöhet a háborúban?

Joe Biden amerikai elnök alig pár órája írta alá azt a nemzetbiztonsági törvénycsomagot, amely egyebek mellett 60,8 milliárd dolláros támogatási keretet biztosít a következő egy év során Ukrajnának. Egyes hiedelmekkel ellentétben ez nem azt jelenti, hogy most Amerika egyszerre, ekkora értékben küld fegyvereket az ukrán frontra, ez kvázi a pénzügyi keretösszeg, melyből az amerikai elnök kigazdálkodhatja a megtámadott ország támogatását, amíg a Kongresszus nem dönt ennek kibővítéséről. A törvénycsomagon majdnem hat hónapig „ültek” a republikánus honatyák, közben Ukrajna más országoktól is csak minimális segítséget kapott. Széljegyzeten érdemes megjegyezni: az amerikai „segélycsomag” nagyjából 60%-a a 2024-es orosz védelmi költségvetésnek, de alig 7%-a az amerikai védelmi büdzsének. Úgy rakták tehát össze, hogy a háború szempontjából jelentős összeg, de az amerikai költségvetésen nem üt nagy lyukat.

Még meg sem száradt a tinta az új törvénycsomagon és az amerikai elnök el is küldte az első friss fegyvercsomagot Ukrajnának. Ennek többé-kevésbé pontos tartalmát közzé is tette az amerikai védelmi minisztérium honlapján, de a lényeg, hogy Ukrajna kap:

Ezen kívül Rishi Sunak brit miniszterelnök is bejelentette Nagy-Britannia eddigi legnagyobb fegyverszállítmányát, az 500 millió font értékű transzfer egyebek mellett tartalmazni fog

Érdemes megjegyezni: a nyáron várhatóan megkapja Ukrajna az első F-16-os vadászbombázókat is a dán-holland-norvég koalíciótól, Ukrajna összesen 2025 közepéig nagyjából 60 ilyen gépre számíthat.

Az, hogy Ukrajna több mint 10 hónapon át nem kapott egyetlen érdemi méretű fegyverszállítmányt sem, vitathatatlanul súlyos helyzetbe hozta az ukrán haderőt.

Nem csupán arról van szó, hogy a tüzérség és légvédelmi képesség lőszer nélkül maradt; az, hogy egy ideig úgy tűnt, hogy a nagy ígéretek ellenére a Nyugat magára hagyta Ukrajnát, súlyos csapást mért az ukrán katonák moráljára is. Napokban történt, hogy az Ocseretine védelmével megbízott 115-ös gépesített gyalogsági dandár egyszerűen szedte a sátorfáját és megfutamodott, de hasonló dolog történt pár nappal ezelőtt Csasziv Jar külterületein is.

Az orosz haderő, a helyzetet kihasználva, lendületben van: Avgyijivka elfoglalása óta vagy egy tucat kisebb falut megszereztek, a megerősített védelemmel rendelkező Ocseretine és stratégiai fontosságú Csasziv Jarért pedig most folynak a harcok. A frontvonal megreccsent, az ukrán haderő cudar helyzetben van, teljes összeomlásról azonban még nincs szó.

Russia's advance along the rail line has entered Ocheretyne. With Semenivka also contested and Pervomaiske captured, Ukraine's two-month-held fallback line is compromised. Expect a gradual withdrawal to defences behind the Vovcha River and its reservoirs. pic.twitter.com/IuKEHqduia