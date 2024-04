Visszafoglalták az oroszok a tavalyi ukrán offenzíva legnagyobb sikerét: elesett Robotine

Az orosz Rybar X csatornája beszámolt arról, hogy az oroszok hosszú küzdelmek után bevették a Zaporizzsja megyében található Robotine települést. A falu azért bír különös katonai jelentőséggel, mivel korábban Moszkva kifejezetten megerősítette a települést, és Ukrajna a 2023-as nyári offenzíva egyik legnagyobb fegyvertényeként elfoglalták a települést.

Ezen a részen sikerült akkor átmenetileg lyukat ütni a „Szurovikin- vonalként” elhíresült védelmi rendszer első rendszerén, ám ezt azóta visszafoglalták az oroszok.

A helyzet 2023 őszén kezdett Moszkva javára kedvezni, mivel a támadó ukrán alakulatok kifogytak, ezért Oroszországhoz került a kezdeményezés. A visszabillenő frontszakaszon eleinte lassan nyomultak előre az orosz egységek, de Robotine településnél megakadt a hadművelet.

️ Zaporizhzhia direction: In the Robotyne area, Russian troops managed to break through the enemy's defense and forced the AFU units to leave the settlement. pic.twitter.com/jQXOlgpEb8