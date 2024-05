Elszabadult a pokol Amerikában: rohamrendőrök ezreit mozgósították, súlyos összecsapások voltak

Már hetek óta tartanak a palesztinpárti tüntetések számos amerikai egyetemi campuson, de az elmúlt napokban a korábban békés demonstrációk erőszakos jelenetekbe fordultak, amikor Izrael-párti ellentüntetők rátámadtak a palesztinpártiakra a Los Angeles-i California Egyetemen (UCLA). A rendőrség a legtöbb egyetemi campuson elkezdte felszámolni a palesztinpártiak sátortáborait, miközben már Ausztráliára is átterjedtek a tiltakozások.

Szerdán este sötétedés után több száz rendőr vonult be a Los Angeles-i California Egyetemen (UCLA) campusára, hogy feloszlassák az ott már több hete zajló palesztinpárti tüntetést. A rendőri fellépés azután következett be, hogy a megelőző este Izrael-párti tüntetők támadták meg a palesztinbarát demonstrálókat. Erőszakos jelenetek zajlottak a Los Angeles-i campuson: az Izrael-párti tüntetők tűzijátékokkal és botokkal támadták meg az egyetemen területén hetek óta sátorozókat. Az erőszakos összecsapás órákig tartott, 15 sérültről érkezett jelentés, a rendőrség pedig csak késve avatkozott be. Gavin Newsom, Kalifornia állam (demokrata) kormányzója az incidens után kritizálta a „korlátozott és megkésett” rendőri fellépést.

Jewish students fight back at UCLA #Uclaprotest — שרית (Sarit) May 1, 2024

A szerda este az UCLA campusára bevonuló rendőrség egyelőre hangosbemondókkal szólítja fel a tüntetőket, hogy hagyják el az egyetem területét, különben letartóztatják őket. Néhány tüntető „szégyelljétek magatokat!” felkiáltással válaszol a rendőröknek.

A California Egyetemen hetek óta zajló demonstráció csak egyike az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben több egyetemi campuson is kitört tüntetéshullámnak.

A palesztinbarát tüntetők Izrael Gázában vívott háborúja ellen tiltakoznak, de az alapvetően békés üzenetek mellett az utóbbi időben egyre inkább antiszemita felhangot kaptak a tüntetések, minek következtében az Izrael-párti ellentábor is megerősödött. A mostani egyetemi tüntetések a legnagyobbak az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején zajló, az elsősorban az Egyesült Államok vietnami háborúját bíráló diáktüntetések óta.

A rendőrség a tüntetések feloszlatását a New York-i Columbia Egyetemen kezdte, ahol a tüntetők egy épületet is elfoglaltak. Mintegy 280 tüntetőt tartóztattak le a Columbián, illetve a közeli City Egyetemen, de szerda este a szintén New York-i Fordham Egyetemen is voltak letartóztatások.

NYPD riot police entering Columbia Hamas University now pic.twitter.com/6iRVrwXHLm — Libs (of) May 1, 2024

Az Egyesült Államok más campusain is fellépett a rendőrség a palesztinpárti tüntetők ellen:

A madisoni Wisconsin Egyetemen a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, miután azok rajtaütöttek a sátortáborukon.

A New Hampshire-i Dartmouth College-ban a rendőrök felszámolták a tüntetők táborát, több embert letartóztattak, köztük egy professzort is.

Oregonban a Portlandi Állami Egyetemen a rendőrség fellépett, ahol a tüntetők hétfőn elfoglalták az intézmény könyvtárát.

A tucsoni Arizona Egyetemen „nem halálos vegyi fegyvert” vetett be a rendőrség a tüntetők ellen, egy tüntetőt pedig gumilövedék talált el.

A dallasi Texas Egyetemen több embert letartóztattak, miután a rendőrség bevonult a campusra a tüntetés feloszlatására.

Eközben már Ausztráliára is átterjedtek a tüntetések. A Melbourne-i Egyetemen csütörtökön Izrael-barát tüntetők érkeztek a campusra, ahol palesztinpárti demonstráció zajlik. A két tábort egy 1 méter széles árok választja el egymástól, a tiltakozók farkasszemet néznek egymással, és jelszavakat skandálnak. A Sydney Egyetem campusán szintén palesztinbarát tüntetés zajlik, egy zsidó diákszervezet ide péntekre szervez ellentüntetést.

Címlapkép forrása: Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images