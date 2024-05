Izrael egyszerűen kipenderítette az arab világ legnagyobb szócsövét, ez pedig egy nagyobb játszma része lehet

Izrael eldöntötte, hogy betiltja az al-Dzsazíra televízió működését az országban, mivel azzal vádolják a médiavállalatot, hogy rendszeresen olyan üzeneteket osztanak meg, amellyel szerintük a zsidó állam biztonságát veszélyeztetik. Jeruzsálem már régóta hideg viszonyt ápol a csatornával, különösen a Gázai övezetben zajló konfliktusról írt tudósítások hatására távolodtak el egymástól az álláspontok. Az irodák bezárásáról maga az izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu is posztolt, aki az X nevű közösségi médiás platformon osztotta meg a hírt. Rajta kívül több döntéshozó is határozottan felsorakozott a döntés mögé, azzal indokolva a lépést, hogy Jeruzsálem ellen gerjesztik a hangulatot. A bejelentést követően az izraeli rendőrök razziáztak egy izraeli hotelben is, amelyet a csatorna egyik főhadiszállásának használtak.

A katari műsorszolgáltató azonnal nyilvánosságra hozta a válaszát az ügyben, amelyben „megtévesztőnek”, „rágalmazásnak” és „bűncselekménynek” nevezték a Knesszet lépését. Az al-Dzsazíra izraeli és palesztin területekért felelős irodavezetője, Valid Al-Omari is megszólalt az ügyben:

Egyértelmű, hogy meg akarják akadályozni, hogy bárki más megtudja, mi történik ebben a háborúban, Gázában, Izraelen belül, Ciszjordániában.

A döntést a Riporterek Határok Nélkül szervezete is elítélte, szerintük Jeruzsálem „elnyomó törvénykezést” használ, és a célja egyértelműen az, hogy „cenzúrázza a gázai háborúról szóló tudósításokat”. Azt a kihirdetés pillanatában nem lehetett tudni, hogy a tiltás mikortól lép életbe, van-e határideje, illetve, hogy pontosan milyen területekre vonatkozik. Az egyik tudósító azóta segített tisztázni néhány kérdést, szerinte a rendelet az izraeli és a kelet-jeruzsálemi tevékenységet tiltja, a palesztin területeken nem érinti a tudósítást.

Izrael és az al-Dzsazíra közötti viták folyamatosan durvultak el az elmúlt hónapokban. A csatorna rendszeresen olyan tudósításokat közöl, amelyben a civil lakossággal szemben elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítja az izraeli haderőt (IDF), míg Jeruzsálem szerint a katari műsorszolgáltató összejátszik a Hamász iszlamista terrorszervezettel. Az ügyben nemcsak ez számít közvetlen előzményének, hanem

egy korábban elfogadott törvény is, amely lehetővé teszi Izrael számára, hogy a nemzetbiztonsági veszélyt jelentő külföldi médiumokat ideiglenesen bezárja.

Az al-Dzsazíra betiltásával Jeruzsálem vélhetően több célt próbált elérni egyszerre:

A döntés nyilvánosságra hozatalát követően éppen az arab csatorna számolt be arról, hogy Doha nem akar változtatni a hozzáállásán, továbbra is kitartanak az eddigi politikájuk mellett és folytatják a felek közötti közvetítést. Viszont Katar korábban jelezte, hogy tervezi a felekkel kialakított kapcsolatait felülvizsgálni, ennek részeként pedig a közeljövőben bezárhatják a Hamász irodáját az olajmonarchia fővárosában.

