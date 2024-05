Egyre több német politikus válik súlyos támadások áldozatává – Mégis mi történik Európa legerősebb országában?

Az elmúlt napokban több súlyos fizikai támadás is ért német politikusokat; a vezető kormánypárt, az SPD európai parlamenti képviselőjét meg is kellett operálni egy múlt pénteki drezdai incidenst követően. A német politikusok elleni támadások száma az elmúlt években látványosan megnőtt, a statisztikák szerint a zöldpárti politikusok szenvedik el a legtöbb atrocitást. A drezdai támadás hátterében egy zömmel fiatalokból álló szélsőjobboldali csoport sejlik fel.

Kedden egy berlini könyvtárban támadás érte Berlin volt szociáldemokrata polgármesterét, a jelenleg a német főváros szenátoraként tevékenykedő Franziska Giffey-t. A támadó egy kemény tárgyakkal megrakott táskával hátulról támadt a politikusnőre, a fején és a nyakán okozva sérülést. Giffey-t kórházba szállították, de súlyosabb sérülést szerencsére nem szenvedett. A rendőrség szerdán elfogta a támadót, egy 74 éves férfit, aki valószínűleg mentális betegségben szenved.

Sokkal rosszabbul járt Giffey párttársa, Matthias Ecke, az SPD jelenlegi európai parlamenti képviselője, illetve a párt EP-listájának 10. helyezettje, akit a szászországi Drezda városában négy, 17 és 18 év közötti fiatal támadott meg, és olyan súlyosan megsebesítették, hogy meg kellett operálni. A fiatalok kampányplakátok ragasztása közben ütöttek rajta a szociáldemokrata politikuson, azt követően, hogy egy zöldpárti aktivistát szintén megtámadtak plakátragasztás közben.

DANKE! ️Ich bin überwältigt von eurer Anteilnahme und Solidarität. Das tut wirklich gut und gibt Kraft. Es geht hier aber nicht nur um mich, sondern um alle, die sich aus Leidenschaft politisch engagieren. Niemand soll in einer Demokratie fürchten müssen seine Meinung zu sagen! pic.twitter.com/nt8HHyZhh3 — Matthias (Ecke) May 6, 2024

Több hasonló támadás is ért az elmúlt hetekben német politikusokat.

Elsősorban zöldpárti politikusok és aktivisták váltak támadások áldozataivá: Chemnitzben, Zwickauban, Freibergben, Penigben és Essenben is inzultusok érték a párt tagjait vagy segítőit. A radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) egyik tartományi politikusát az alsó-szászországi Nordhornban egy kampánystandnál tojással támadták meg, és arcon ütötték.

Statisztikák szerint a Zöldek politikusai és aktivistái a legjobban kitettek a fizikai támadásoknak. Ha a pártok képviselői ellen elkövetett bűncselekményeket nézzük, 2023-ban a zöldek 1219 esetben voltak sértettek, az AfD emberei pedig 478 esetben. Az összes, pártemberek ellen elkövetett bűncselekmény áldozatainak 60 százaléka e két pártból kerül ki.

2023-ban összesen 2790 esetben érte támadás a Bundestagban jelenlévő pártok embereit. Ez csaknem kétszer annyi, mint 2019-ben, amikor még „csak” 1420 ilyen eset volt.

Az elmúlt években a német politikusok elleni támadások tendenciája egyértelműen emelkedést MUTAT.

2022-ről 2023-ra 53 százalékos volt a növekedés.

A Matthias Ecke elleni támadást követően a tartományi belügyminiszterek és Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter a politikusok elleni támadások kapcsán adandó büntetések szigorításáról tárgyaltak. Faeser szerint „egyértelmű stopjelzést” kell küldeni az atrocitásokat elkövetőknek.

Eközben egy újságírói oknyomozás utánajárt annak, kik állhatnak a Matthias Ecke elleni pénteki támadás mögött. Három lap újságírói kiderítették, hogy legalább az egyik támadó egy új szélsőjobboldali szervezet, az „Elblandrevolte” („Elba-vidék lázadása”) tagja. A csoport a „Fiatal Nacionalisták” nevű szervezet drezdai tagjaiból szerveződött, amely pedig a jelenleg „Haza” (Heimat) nevű, korábban NPD néven ismert neonáci párt ifjúsági szervezete.

A kelet-németországi Szászország a német szélsőjobb, így az AfD egyik legfontosabb bázisa, Drezdából indult 2014-ben a bevándorlás- és iszlám-ellenes Pegida mozgalom is. Aggasztó, hogy a szélsőjobboldali mozgalmakhoz egyre több fiatal csatlakozik, Ecke támadói is mindössze 17-18 évesek voltak. Egy május 1-jei drezdai szélsőjobboldali tüntetésen számos 14-15 éves kamasz is feltűnt a masírozó tömegben.

Címlapkép forrása: Matthias Ecke, az SPD EP-listájának tizedik helyezettje, illetve Katarina Barley listavezető egy drezdai kampányplakáton. Forrás: Jens Schlueter/Getty Images