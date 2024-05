3 térkép, amely megmutatja, mekkora is valójában az orosz hadsereg friss területhódítása

Az elmúlt hetekben szinte folyamatosan csak arról lehetett hallani, hogy milyen hatalmas lendületben van az orosz haderő Ukrajnában, majdnem napi szinten jöttek hírek újabb és újabb településekről, melyeket orosz katonák szálltak meg. Bár lassan úgy hangzik, mintha az orosz hadsereg fél Ukrajnát meghódította volna az elmúlt négy hónapban, valójában a területszerzés eddig igencsak mérsékeltnek tűnik. Nézzünk meg három térképet a frontvonalak alakulásáról: egyet nyugati, egyet semleges és egyet orosz forrásból.

Lendületben az orosz hadsereg

Az elmúlt hetekben szinte naponta lehetett híreket hallani arról, hogy az orosz hadsereg meghódított valamilyen falut, községet, esetleg kisvárost Ukrajnában, rendszeresen jelentek meg a nyugati sajtóban hírek kétségbeesett ukrán katonákról és kritikus lőszerhiányról.

Az orosz előretörés fő oka az volt, hogy

az Egyesült Államok (és így a legtöbb nyugati ország) tavaly nyár végétől májusig szinte semmit nem küldött Ukrajnába , emiatt pedig nagyon súlyos lőszerhiány alakult ki az ukrán harcoló alakulatoknál, különösen a tüzérségnél és a légvédelemnél,

(és így a legtöbb nyugati ország) , emiatt pedig nagyon súlyos lőszerhiány alakult ki az ukrán harcoló alakulatoknál, különösen a tüzérségnél és a légvédelemnél, mindez természetesen az ukrán katonák moráljára is kihatott: azok az emberek, akik úgy látják, hogy „Európát védik” a saját életük árán, úgy érezték, Európa (és nyilván Amerika), cserben hagyta őket.

azok az emberek, akik úgy látják, hogy „Európát védik” a saját életük árán, úgy érezték, Európa (és nyilván Amerika), cserben hagyta őket. Az orosz haderő rengeteget tanult a háborúból, ez különösen a drónhadviselésben és az elektronikus harcászati megoldásokon látszik, de például a harcjárműveket is folyamatosan próbálják úgy korszerűsíteni, hogy ellenálljanak az ukrán drónerők és tüzérség támadásainak.

Bő egy hete változtak a dolgok: az Egyesült Államok kongresszusa végre jóváhagyta az Ukrajnának szánt 61 milliárd dolláros fegyvercsomagot, ismét elkezdtek érkezni az amerikai szállítmányok az ostromlott országba.

Erre a hírre az orosz támadások csak intenzívebbé váltak: Moszkva most próbál minél nagyobb területet meghódítani, mielőtt az amerikai fegyverek, lőszerek a frontra jutnak.

Mennyi az annyi?

Nagy kérdés továbbra is, hogy az orosz hadsereg sikereiről szóló hatalmas hírverés mennyire csapódik le terültszerzés formájában.

Ami biztosan látható az, hogy az egymást követő harctéri sikerek ellenére a valós, meghódított terület egyelőre minimálisnak mondható.

A korrektség kedvéért kezdjünk egy semleges térképpel, a sem oroszpártinak, sem ukránpártinak nem mondható War Mapper elemzésével.

A harctéri felvételek alapján térképeket készítő blog szerint az orosz haderő jelenleg Ukrajna 17,53%-át tarja megszállva (a Krímmel együtt), az elmúlt egy hónap során „nettó” 0,01%-ot tudtak ezen javítani.

A War Mapper értékelése szerint egyébként

az orosz hadsereg „nettó” területszerzése idén 347 négyzetkilométer volt, ami azt jelenti, hogy Ukrajna durván 0,06%-át hódították meg öt hónap alatt.

Ez még a kudarcosnak titulált tavaly nyári ukrán ellentámadás alatt visszaszerzett területek teljes méretét sem közelíti meg.

As of the end of April 2024, Russia occupies a total of 17.53% (+0.01%) of Ukraine. This figure includes Crimea and areas of Donetsk and Luhansk occupied before 2022.This represents a net gain in Russia's favour of approximately 86km² since the end of March. pic.twitter.com/dYWP6ddqVY — War (Mapper) May 3, 2024

Fontos hangsúlyozni: a War Mapper „nettó” területszerzésről ír, tehát jelen esetben az orosz területszerzés korrigálva van az ukrán ellentámadások közben visszahódított területekkel adott hónapon belül.

Ez az értékelés egyébként múlt heti, azóta nőtt legalább 2-3 faluval az Oroszország által megszállt terület mérete. Ez azonban nem változtat érdemben a számszerű összesítésen.

Nézzük meg, hogy áll a háború az orosz védelmi minisztériummal remek kapcsolatot ápoló Rybar szerint.

Az orosz, "különleges műveletet" nyíltan támogató elemzőház térképe hajszállal mutat csak nagyobb területet annál, mint amit a War Mapper elemzésében láthatunk, ugyanakkor Mihail Zvincsuk, a Rybar elemzőház vezetője arra számít, hogy az orosz hadsereg hamarosan támadást indít Harkiv és Szumi ellen, „remélhetőleg” meghódítva mindkét ukrán nagyvárost.

Rybar Live: Special military operation, May 8Mikhail Zvinchuk, head of the Russian think tank Rybar: «The Defense Ministry officially confirmed yesterday that Kislovka has been liberated, so it is likely that Russian troops are further away and could have already reached the pic.twitter.com/4YVsH7DlKo — Rybar (Force) May 9, 2024

Végül pedig nézzünk meg egy olyan elemzést, amely nyíltan ukránpárti: az amerikai székhelyű Institute for Study of War (ISW) tegnapi riportját. Látható, hogy lényeges eltérések a frontvonal mozgásában itt sincsenek, annyi érdekessége van ennek a jelentésnek, hogy külön bejelölték rajta (zöld körrel) az elmúlt 24 óra komolyabb összecsapásait.

NEW: Russian forces conducted large-scale missile and drone strikes targeting Ukrainian energy infrastructure on the night of May 7 to 8, continuing to exploit Ukraine's degraded air defense umbrella ahead of the arrival of US and Western security assistance at scale. (1/6) pic.twitter.com/0U7qh104Sv — Institute (for) May 9, 2024

Egyébként létezik egy interaktív térkép is az ukrajnai frontvonal alakulásáról, a LiveUAMap nevű felületen bárki megtekintheti a harci cselekmények aktuális állását.

Jól látható, hogy a háborús térképeken igazából nincs jelentős különbség attól függően, hogy Kijevből, Moszkvából vagy éppen Washingtonból jönnek: a népszerűbb elemzőházak nagyjából pontosan ábrázolják az orosz vagy éppen ukrán területhódításokat. Az elfoglalt / felszabadított területeket ma már lényegesen nehezebb meghamisítani, mint például a kilőtt technikai eszközök, legyőzött ellenséges katonák számát, így ez legalább egy olyan terület, ahol aránylag pontosan nyomon tudjuk követni a háború alakulását.

Végül pedig fontos sokadszorra is hangsúlyozni: egy háború kimenetelét nem feltétlen a meghódított / visszafoglalt területek mennyisége dönti el,

a fő cél mindkét oldalon most nyilvánvalóan az ellenséges támadóképesség felőrlése, harcoló alakulatok kimerítése.

Moszkva most nyilvánvalóan azzal számol, hogy a kisebb faluk védelmében fel tudják számolni a jobban képzett, jobban felszerelt ukrán alakulatokat, ezután pedig könnyebb lesz fontosabb városokat, nagyobb területeket elfoglalni. Kijev pedig azt reméli, hogy 2024-ben lefárad annyira az orosz haderő a grandiózusra tervezett támadásban, lényeges területszerzés nélkül, hogy 2025-ben már tudnak ellentámadni.

Címlapkép forrása: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images