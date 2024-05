Videó: csúnyán elszámították magukat az oroszok, egyszerre tíz páncélosuk bánta az akciót

A Telegramon közzétett videóhoz a dandár a következő leírást mellékelte:

A 63. dandár a 60. dandár csatolt egységeinek és harcostársainak segítségével egyszerre tíz egységnyi orosz felszerelést semmisített meg. A hihetetlenül pontos tüzérségi lövések és dróntámadások eredményeként öt harckocsi és öt gyalogsági harcjármű kiégett, amelyek megpróbálták megtámadni az állásainkat.

Itt a Rob Lee által az X-en megosztott megvágott videót tesszük közé, amelyen nem látszanak orosz katonák holttestei. A teljes – felkavaróbb felvétel – a Telegramon, illetve más X-csatornákon tekinthető meg.

