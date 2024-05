Példátlan dolog történt Szlovákiában - Mi lesz most az országgal, miután megpróbálták megölni Robert Ficót?

Szerda délután azonnal bejárta a világsajtót a hír, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnököt meglőtték a handlovái (Nyitrabánya) kihelyezett kormányülést követően, amikor a helyi kultúrház előtt várakozókhoz sétált. A kormányfő állapota a cikk írásának pillanatában is súlyos, ez pedig egyre több találgatásra és elemzésre ad okot. A legfontosabb kérdés, hogy mégis hogyan jutott addig egy európai uniós tagállam, hogy merényletet kíséreljenek meg a regnáló miniszterelnök ellen. Elemzésünkben a szlovákiai politikai múlttal, jelennel és jövővel egyaránt foglalkozunk, valamint górcső alá vesszük a merényletben hibázókat is.

A kormányfő állapotáról eddig annyit tudni, hogy súlyos sérüléseket szenvedett, de már túl van az életveszélyen, továbbra is a sürgősségi osztályon fekszik. A merényletről látható videók viszont azonnal felkeltették a biztonsági szakemberek figyelmét, akik ki is fejtették a véleményük, szinte mindegyikük a biztonsági szolgálat felelősségét a taglalta. Juraj Zábojník, a szlovák Alkotmányos Tisztviselőket Védő Hivatal korábbi vezetője néhány órával a merényletet követően elmondta, hogy nagyon súlyos hibákat látott a felvételeken. Megjegyezte például, hogy a támadó egy ennyire védett helyzetben nem adhatna le öt lövést. Hozzátette, azt is, hogy a felvételen az látszik, hogy a testőrök nem próbálják meg a testükkel védeni a miniszterelnököt, hanem inkább hátrálnak a támadás pillanatában. Zábojník hozzátette, hogy a civilek között is kellett volna lennie beépített embereknek, akik esetleg már előzetesen felmérik a terepet és a lehetséges veszélyt elhárítják.

Hamran István korábbi országos rendőrfőkapitány szintén csatlakozott ehhez a véleményhez, elmondta, hogy zavart látott a biztonsági erők emberein a támadás pillanatában. Szerinte

a miniszterelnök védői csúfos kudarcot vallottak.

Vele az Új Szón jelent meg egy interjú, amelyben több pontban taglalja az eseményeket:

A támadást követően káosz tört ki, amely kudarc a szolgálatokra nézve.

Azonnal el kellett volna szállítani a miniszterelnököt, mivel nem tudhatták, vannak-e további támadók.

A védelmi szolgálatok vezetőségeiben káosz uralkodik, ez vezethet a nem megfelelő reakciókhoz.

A testőrség a támadást követően nem a dolgával foglalkozik, mivel az ő feladatuk a kormányfő védelme, ehelyett a támadót teperik le. Ez a más, a testőrséggel elvileg összehangoltan működő bűnüldöző szervezet dolga lenne.

Az tehát nagyjából közmegegyezés tárgya, hogy a merényletnél a biztonsági szolgálat tagjai hibákat követtek el. Ennél is fontosabb kérdés viszont, hogy mi vezetett el addig, hogy Szlovákiában meg akarják merényelni az ország egyik legfontosabb vezetőjét. Ennek voltak előjelei, ezek megértéséhez érdemes a politikai rendszert tüzetesen áttekinteni, különös figyelemmel az elmúlt időszak eseményeire.

Kampányháború

A szlovák pártrendszer rendkívül széttöredezett, nagyon sok szervezet létezik az országban, amelyek rendszeresen nekifutnak a választásoknak. Az elmúlt néhány alkalommal minden esetben legalább hat párt jutott a parlamentbe, így koalíciós kormányok alakultak. A fragmentált rendszerben két nagyobb blokk kezdett az elmúlt években kialakulni:

A liberális-jobboldali blokk: ebben a csoportban vannak azok a pártok, amelyek inkább nyugatos, Európa-barát, Ukrajnával szimpatizáló politikát folytatnak. Gyakori jelszavuk ezen felül még a korrupcióellenesség, valamint a jogállamiságra és a sajtószabadságra hivatkozva támadják a kormányt. A 2020-as választásokon a hatalmas botrányba keveredő baloldaliaktól vették át a hatalmat egy többpárti koalícióban, amely hamar működésképtelennek bizonyult. Gyakorlatilag balhéról balhéra bukdácsolt végig az előző kormány három évig, majd végül előrehozott választásokra került sor. Közben egy új erő, a Progresszív Szlovákia (PS) emelkedett ki ebből a táborból, amelyben segítségükre lehetett, hogy korábban a parlamentbe se jutottak be, így nem vettek részt a koalícióban.

A baloldali és szélsőjobboldali blokk: a szlovák belpolitika sokoldalúságát jól mutatja az a tény, hogy a hagyományos szociáldemokrata üzeneteket megfogalmazó pártok természetes koalíciós partnereinek a radikális jobboldali üzeneteket megfogalmazó nacionalisták számítanak. Az oldalhoz jelenleg három (nagy) párt tartozik, a legnagyobb kormánypárti erőt képviselő Smer-SD, a korábban Fico szervezetéből kiváló Hlas, valamint a szélsőjobboldali SNS. A blokkot alapvetően az Európai Unióval kapcsolatban szkeptikus üzenetek megfogalmazása, míg az oroszokkal barátságos hangnem felvetése jellemzi. A miniszterelnök a Covid-19-nek köszönheti a nagy visszatérését, ugyanis a lezárások ideje alatt oltásellenes üzenetekkel nyerte vissza a közbizalmat. Korábban több alkalommal is vezették az országot, akkor és azóta is rendszeresen felmerül a hatalommal való visszaélés, valamint a korrupció vádja. Máig meghatározó a szlovák belpolitikában az a 2018-as eset, amikor kettős gyilkosság történt Nagymácsédon egy oknyomozó újságíró ellen. Ján Kuciak és menyasszonya halála a teljes közéletet felháborította, Robert Fico miniszterelnökként bele is bukott a botrányba, több magas beosztású politikussal együtt.

Szlovákiában az elmúlt egy évben két nagy hatású választást is tartottak, amelyek kiélezték a feszültségeket a felek között. Tavaly ősszel a kormányról döntöttek, amely a baloldali blokknak kedvezett, hosszas koalíciós tárgyalásokat követően megalakult az újabb, immáron negyedik Fico-kormány. Alig néhány hónappal később az államfő személyéről döntöttek, most pedig az európai uniós választások közelegnek. Ez azt jelenti, hogy

Szlovákiában több mint egy éve a maximumon pörög a kampány, amely rendkívüli módon eltávolította egymástól az egyébként is erőteljesen szétaprózódott táborokat.

A közelgő európai uniós választások előtt a helyzet csak keveset változott az országban. A kormányzó Smer-SD népszerűsége valamelyest csökkent, míg a legnagyobb ellenzéki erőt képviselő PS lassan felkúszott nyakára. A fej-fej melletti küzdelemben a két legnagyobb erő még együttesen sem érte el az összes szavazó felét, mivel a szociáldemokraták 20-22 százalék körül vannak, míg a fő kihívónak számító liberálisok 19-21 százalék körül. A kettőshöz lassan felzárkózni látszik a Hlas is, amely nagy győzelmet aratott április elején az elnökválasztás során. Akkor Peter Pellegrini az eddigi legszorosabb második fordulós eredménnyel győzött, az előnye alig volt több hat százaléknál az ellenzéki Ivan Korčok előtt. A három nagy mögött csak úgy tobzódnak a különböző politikai szervezetek, összesen 8 olyan párt van, amely számottevő szavazótáborral rendelkezik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szlovák közvélemény-kutatások hírhedten pontatlanok, szinte minden egyes választás előtt felmérések sora születik, amelyek végül a valóságostól nagyon eltérőknek bizonyulnak. Ennek okairól ebben az elemzésünkben írtunk bővebben:

Másról is hírhedt még a szlovák belpolitika, ez pedig a híresen agresszív kampány. 2023 őszén több alkalommal is tettlegességig fajultak az ellentétek, a Smer-SD színeit képviselő Robert Kaliňák akkor korábbi belügyminiszter, most védelmi tárcavezető élő adásban verekedett össze Igor Matovič-csal, a korábbi jobboldali miniszterelnökkel.

Az ellentétek állandóak, most éppen a közmédia ügye borzolja a kedélyeket Szlovákiában. A történet nagyjából annyi, hogy a kormánypártok szeretnék, ha jobban a felügyeletük alatt tudhatnák az állami csatornákat, emiatt pedig az ellenzék az utcákon tiltakozik. A PS tüntetéssorozatot is meghirdetett a döntés ellen, a következőt éppen szerdán tartották volna, ám a merénylet hírét követően lemondták a demonstrációt. A felfokozott hangulat már hónapok óta érzékelhető volt Pozsonyban. Maga a szlovák miniszterelnök 2024 áprilisában tett egy végül önbeteljesítő jóslatnak bizonyuló kijelentést:

Az utcán undorító módon szidják a koalíciós politikusokat és én csak arra várok, mikor torkollik ez a Denník N, Sme és Aktuality által intenzíven fűtött frusztráció egy magas beosztású koalíciós politikus meggyilkolásába.

Fico meglövését követően több narratíva járja át az országot, amelyet tekintve egyetlen pontban értenek egyet a felek: mindenki, kivétel nélkül jobbulást kíván a miniszterelnöknek. Ezt követően azonban egyszerre több tábor is megjelenik:

Néhány kormánypárti képviselő azonnal azzal kezdte vádolni az ellenzéket, hogy ők gerjesztették addig a feszültséget, amíg tettekig nem hergelték a lakosságot.

Az ellenzék tagadja a vádakat, sőt, néhány hang a kormánypártok kommunikációs felelősségét firtatja.

Harmadikként pedig vannak azok, akik nyugalomra intik a feleket, felhívják a figyelmet arra, hogy már így is a végletekig eltávolodott egymástól a szlovák társadalom, nem szabad egymás hibáztatásával tovább gerjeszteni a feszültséget.

Az egymásnak ellentmondó kommunikációt jól példázza Šutaj Eštok belügyminiszter néhány mondata is. A tárcavezető elmondta, hogy a minden olyan hangot megbüntetnek, amely támogatja az erőszak bármilyen formáját, szóljon az akár a kormánypártiak, akár az ellenzékiek ellen. Nem sokkal ezután rögtön beszólt Ivan Korčok volt elnökjelöltnek, hogy gondolkozzon el azon, hogy a „hergelő kampányában” mennyivel járult hozzá a szélsőséges hangok előretöréséhez.

A belügyi vezető szerint Szlovákia a polgárháború küszöbén áll, amelyet a merénylet bizonyít.

Mi lesz most?

Kiemelten fontos kérdés, hogy merre tovább most a szlovák belpolitikában. Az szinte bizonyos, hogy a miniszterelnök állapotától függetlenül egy időre helyettesíteni kell a kormányfőt. Bár még midig nem tudni biztos információkat arról, hogy hogyan sikerült Fico műtéte és milyen kilátásai lehetnek, már több hírforrás is azt állítja, hogy jobban van. Bárhogy is alakul, szinte bizonyos, hogy a miniszterelnökre minimum hosszú lábadozási idő vár, ráadásul éppen egy nagyon fontos politikai helyzetben, amikor nem állhat meg a parlament. Az már néhány órával az eseményeket követően nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányfő valamelyik helyettese veheti át most a helyét,

erre pedig az Smer-SD politikusát, Robert Kaliňákot tartják a legesélyesebbnek.

A jelenlegi védelmi miniszteren kívül további három ember ugorhat be vész esetén Fico helyére: a Hlas színeiben politizáló Denisa Saková gazdasági miniszter, párttársa, Peter Kmec, a helyreállítási terv elnökhelyettese. valamint az SNS politikusa, Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter.

Kaliňák mellett az szól, hogy ő az egyetlen olyan felmerülő név, aki a választásokon legtöbb szavazatot szerző Smer-SD színeiben politizál.

A hatásköri törvény azt mondja ki, hogy maga a miniszterelnök jelölheti ki, hogy ki vegye át a lábadozása idejére a feladatait a helyettesei közül. A jogszabály viszont nem tér ki arra, hogy mi a helyzet olyankor, ha erre a kormányfő nem képes. Amennyiben az éjszakai hírek igaznak bizonyulnak, akkor Fico akár a kórházi ágyából, szóban is megnevezheti, hogy ki vezesse az országot átmenetileg. 2016-ban már volt példa hasonlóra Pozsonyban, amikor Fico több hónapos betegszabadságra kényszerült, akkor szívműtéten esett át, miután infarktus gyanújával szállították kórházba. A három hónapos lábadozását követően rögtön úgy tért vissza, hogy máris a kabinet ülését vezette.

Fontos kérdés a hogyan továbbot illetően, hogy Robert Fico állapota hogyan alakul. Egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen súlyos sérülésből fel tud épülni, vagy hogy egyáltalán ezt követően vállalni fogja-e még a megbízatását. Ezek olyan kérdések, amelyeknek a latolgatásába egyelőre felesleges belemenni, mivel semmi biztosat nem lehet tudni a szlovák miniszterelnök állapotáról. Szlovákia politikai jövőjét tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy Robert Fico marad-e a kormány élén, vagy esetleg visszavonul-e a politikától.

Šutaj Eštok belügyminiszter tart sajtótájékoztatót a merényletet követően. A kép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

A szociáldemokrata politikus ugyanis a Smer-SD egyértelműen legfontosabb alakja, gyakorlatilag ő emelte országos szintre a pártot még a 2000-es években, azóta ő nyerte a legtöbb választást, sőt, a 2018-as Jan Kuciák kettős gyilkosságot követően is újra tudta építeni magát, vissza tudott térni az ország élére. A személye megkerülhetetlen jelenleg a szlovák baloldalon, az ő kiesése nyilvánvalóan érzékeny veszteséget jelentene a tömb számára. Az egyelőre érdekes kérdés, hogy kellene-e előrehozott választásokat tartani. Ha erre kerülne sor, az viszont számos veszélyt tartogat magában:

Várhatóan a kormánypártok megpróbálnák a saját javukra fordítani a helyzetet, igyekeznének elnyerni a szavazók támogatását, valamint az ellenzékre kenni az ügyet. Az ellenzék tagadja azokat a vádakat, hogy ők szították volna a feszültséget a kormány ellen, sőt, ezzel jó eséllyel a másik oldalt vádolnák. Egy ilyen politikai adok-kapokba belemenni viszont nagyon veszélyes lehet mindkét fél számára, mivel a jelenlegi felfokozott helyzetben egy a korábbiakhoz hasonló, szélsőségesen durva kampány valószínűleg az eddigieknél is jobban szétszakítaná a szlovák társadalmat.

Fontos kérdés, hogy mennyit számítana egyetlen személy a választók szemében, mivel sokan egyértelműen a Smer-SD-t Ficóval azonosítják. A legnagyobb kormánypártban számos ellentmondásos hírnevű politikus dolgozik, akiknek az elfogadottsága vagy a támogatottsága közel sem lehet akkora, mint amekkora a kormányfőé. A kormánypártok tehát egy esetleges előzetes választással egy rizikót vállalnának be, amelyben egyáltalán nem biztos, hogy győzni tudnának.

Robert Fico távozásával azonban vélhetően egy középutas megoldás merülne fel elsőként: a koalíció újratárgyalása, amelyben az egyik Smer-SD politikus átveszi a korábbi miniszterelnök helyét. Kérdés, hogy a Hlas vagy az SNS mennyire fogadná el az új helyzetet, vagy esetleg szétrobbantanák-e ilyen esetben a törékeny kormánykoalíciót. A kommunikáció eddig abszolút egységesnek tűnik, nem látszódik, hogy bárki is drasztikusan kiszólna a táborból, ám egyelőre a helyzet bizonytalansága miatt erre nincs is esély.

A jövő most sok tényezőn áll vagy bukik Szlovákiában, a helyzet rendkívül kétséges.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images