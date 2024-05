Putyinnal árazta be a nyugat-európai látogatás jelentőségét a kínai elnök

Csütörtökön vette kezdetét Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója Pekingben. A kétnapos eseménytől előzetesen a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítését várták a szakértők, miközben a Nyugattal egyre hidegebb a viszonyt ápol mindkét ország. A megbeszélés annak függvényében különösen fontos Európának, hogy Kína államfője éppen egy héttel korábban járt a kontinensen, és nyíltan megmutathatja, hogy az ottani tárgyalások mennyire jártak sikerrel.

Május 16-én kétnapos csúcstalálkozóra érkezett a kínai fővárosba Vlagyimir Putyin. Az orosz elnöknek ez az első külföldi útja az ötödik elnöki beiktatási ceremóniáját követően, amellyel gesztust gyakorol Hszi Csin-ping felé. A kínai államfő 2023-ban ugyanis a rendhagyó harmadik államfői ciklusának megkezdését követően rögtön Moszkvába látogatott. A két vezető azóta már találkozott személyesen 2023 októberében is, amikor a kínai fővárosban megrendezték az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) létrehozásának tizedik évfordulóját ünneplő konferenciát. Emlékezetes, hogy akkor Putyin gyakran úgy jelent meg a nyilvánosság előtt a Hszi társaságában, mintha a házigazdával azonos fontosságú szereplő lenne.

A találkozó a várakozásoknak megfelelően rendkívül kedélyesen kezdődött, látványos ceremónián ünnepelte a két hatalom vezetője a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének 75. évfordulóját, valamint az egymás iránt érzett barátságot. Az orosz elnök előzetesen kiküldött hivatalos programja szerint először a kínai fővárosban tett protokolláris találkozót, majd pénteken az északkeleti kínai iparvárosba, Harbinba érkezett.

Chinese President Xi Jinping held a restrictive meeting with Russian President Vladimir Putin on Thursday at Zhongnanhai in Beijing, during which they had in-depth exchanges on strategic issues of common concern.Read more: https://t.co/i6nONt3NYi — ChineseEmbassyManila (@Chinaembmanila) May 17, 2024

Azt már az előzetes várakozások is megerősítették, hogy várhatóan két téma fog szóba kerülni hangsúlyosan a tárgyalások során:

A legnagyobb figyelmet a gazdasági kapcsolatok megerősítése és további emelése jelentette. A felek kiadtak egy közös nyilatkozatot is „az átfogó stratégiai együttműködés partnerségének elmélyítéséről az új korszakban”. A téma kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel az Oroszország és Kína közötti kereskedelmi volumen tavaly rekordméretűre, 240 milliárd dollárra emelkedett.

A „leégetőbb nemzetközi kérdések”, vagyis főleg az ukrajnai háború. Az előzetes nyilatkozatok során nem igazán esett szó Kijev és Moszkva konfliktusáról, ám lehetett sejteni, hogy mindenképpen szót ejtenek róla. A téma máshogy fontos mindkét félnek: Putyin egyre nagyobb gazdasági kihívásokkal néz szembe az elhúzódó harcok miatt, addig Hszi szeretné felpörgetni a kereskedelmi kapcsolatait Európával, ám az ügy némileg akadályozza a törekvéseit.

Putyin a menetrendnek megfelelően meg is érkezett a kínai fővárosba csütörtök délelőtt, ahol a Nép Nagy Csarnok előtt fogadták ünnepélyesen. Hszi gratulált az orosz elnöknek az újabb hivatali ciklusához, majd méltatta a két hatalom gyümölcsöző kapcsolatát:

Az idők során megerősödtek, kiállták a nemzetközi viharok próbáját, és a kölcsönös tisztelet, őszinteség, harmónia és viszonos előnyök modelljét állították fel

– mondta Moszkva és Peking viszonyáról a keleti nagyhatalom kormányfője. Hozzátette, hogy az összefonódások stabil növekedése nemcsak a két ország érdeke, hanem „a régió és a világ stabilitását és békéjét is képes megőrizni.

A bimbózó kapcsolatokat Európa mellett az Egyesült Államok sem nézi túl jó szemmel, mivel attól tartanak, hogy a rohamtempóban növekvő kereskedelem rengeteg olyan árucikket rejt magában, amelyet a nyugati hatalmak szankcionáltak. Kiemelkedik ezek közül a „kettős felhasználású termékek” piaca. Ezek olyan cikkeket jelölnek, amelyek alkalmazhatóak a mindennapi életben, valamint a katonai szempontoknak is megfelelnek.

A háborgó világban mutatott erő

Kína korábban „semleges” pozíciót vett fel az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amely a gyakorlatban azt jelentette, hogy hivatalosan nem nyújt katonai segítséget Moszkvának, viszont áttételesen hozzájárul a harcok finanszírozásához az orosz gazdaság pörgetésével. Peking álláspontját alátámasztotta egy békejavaslattal is, amelyet most ismételten megerősítettek. A két elnök egyetértett abban, hogy a „politikai rendezés a helyes irány”.

Kína kitartóan képviseli azt is, hogy a konfliktus lezárását nem lehet az oroszok nélkül elérni, ezzel pedig ellentétes állást képvisel a nyugati hatalmakkal.

A jövő hónapban a svájci Genfben tartanak majd békekonferencián, ám oda a moszkvai delegációt nem hívták meg, így valószínű, hogy kizárólag Kijev szempontjai jelennek majd meg a háború lezárásával kapcsolatban. Ukrajna kérdéséről kevesebb nyilvános kijelentés hangzott el, viszont Hszi mintegy célzásként úgy fogalmazott, hogy „szilárdan támogatják egymás alapvető érdekeit és fő gondjait”. Ezt nehéz nem úgy értelmezni, hogy Kína nem tervez különösebben változtatni az eddigi álláspontján, kitart Putyin mellett szövetségese, de folytatja az eddigi óvatos egyensúlyi politikát.

A felek széles körben nyilatkoztak a világot érintő geopolitikai kérdésekről, ám ez jellemzően a felemelkedő Kína és az Egyesült Államok közötti egyre feszültebb versenyfutásról szólt. Kijelentették például, hogy a minél gyorsabban megoldást kell találni az Izrael és a Hamász közötti vitára. Peking a kérdésben inkább a palesztin szervezet álláspontját képviseli, több alkalommal is bírálták Washington beavatkozását a háborúba, valamint egyértelműen a kétállami megoldást követelők táborába álltak be. A Fehér Ház ezzel szemben Jeruzsálem legnagyobb támogatója még akkor is, ha az elmúlt hetekben volt néhány erőteljesebb diplomáciai üzenet, amelyben Amerika Izrael lépéseit kritizálja.

Míg a közel-keleti konfliktus inkább csak szimbolikus jelentőségű Putyin és Hszi szempontjából is, addig az Egyesült Államok távol-keleti tevékenysége már sokkal közelibb problémát jelent számukra.

A nyugati nagyhatalom ugyanis – érzékelve a kínai gazdasági és katonai erő felemelkedését – egy amolyan csendes-óceáni NATO létrehozásán ügyködik, amelyben Japán és Dél-Korea venne részt, de Ausztrália, Új-Zéland és a Fülöp-szigetek is egyre szorosabbra vonja a biztonsági kapcsolatait a Fehér Házzal. A lépéseket aggodalmakkal Oroszország és Kína is, ugyanis sértve érzik a saját csendes-óceáni ambícióikat. A találkozón is szóba került a téma, a Putyin úgy fogalmazott, hogy „a zárt katonai-politikai szövetségek létrehozása az ázsiai-csendes-óceáni térségben káros és kontraproduktív”. A kijelentés némileg gesztusértékűnek számít, mivel ez sokkal inkább Hszinek fontos, viszont így az orosz elnök némileg viszonozta Peking Ukrajnával kapcsolatos álláspontját.

Amerikai katonai bázis a Kínához közeli Guamban. A kép forrása: Wikimedia Commons via Tech. Sgt. Michael Cossaboom

Geopolitikai szempontból a találkozón tehát nem hangzott el olyan kijelentés, amely a korábbi irány megváltoztatását vetítené előre. Ilyet Oroszországgal kapcsolatban nem feltételeztek előzetesen, viszont Kína hozzáállása nyitott kérdés maradt a kínai elnök európai körútját követően. Akkor ugyanis Ukrajna hangsúlyos téma volt, Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is kifejtette, hogy számukra a kelet-európai háború a legfontosabb biztonsági kockázatot jelenti. A felek akkor csak kisebb, szimbolikus jelentőségű gesztusokat gyakoroltak egymás felé, megegyeztek például abban, hogy a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok idejére támogatják a globális konfliktusok beszüntetését. A másik hangsúlyos téma volt még a párizsi találkozón, hogy a nyugati hatalmak egyre hűvösebbé váló kereskedelmi összeköttetését a Kínával mégis hogyan lehetne felpörgetni. Jelképes diplomáciai cselekedetekből ezen a téren sem volt hiány (nagyot futott például a „konyakdiplomácia”), de áttörést elérő nyilatkozatot nem lehetett hallani.

A sikerek

Ami nem ment Hszi Csin-pingnek a francia fővárosban az Európai Unióval, az annál jobban sikerült Putyinnal Pekingben: gazdasági és kereskedelmi együttműködések sorát jelentetették be, összesen 11 dokumentumot írtak alá. A felek növelik a kapcsolataikat az energia, az ipar, a mezőgazdaság, valamint a védelmi koordináció területén:

Előbbi azt jelenti, hogy az orosz Roszatom fog reaktorokat építeni nukleáris erőművekben.

A gazdasági együttműködés erősségét egyértelműen jelzi Putyin kijelentése, amely szerint a tranzakciók 90 százalékát immár rubelben és jüanban bonyolítják le.

A kapcsolatok egyik legfontosabb szelete most egyértelműen a gépjárművek piacán értelmezheti, a nyugati szankciók hatására rengeteg márka hagyta el Oroszországot, a piaci rést pedig azonnal feltöltötték a kínai gyártmányú autók. Ebben várhatóan nem lesz változás, maximum további bővülés.

„Tovább mélyítik a kölcsönös katonai bizalmat és együttműködést”, azaz kiterjeszthetik a hadgyakorlatokat, rendszeres tengeri és légi járőrözéseken vehetnek részt, valamint megerősítik a két- és többoldalú koordinációt.

A modern technológiát is kiemelten kezelték: szó volt a mesterséges intelligenciáról, a nyílt forráskódú vívmányokról, a kiber- és adatbiztonságról, a rádiófrekvenciás koordinációról és a távközlésről is.

Kína és Oroszország újra megerősítette, hogy együttesen terveznek tudományos kutatóállomást létrehozni a Holdon, de más űrtevékenységekre is kiterjed majd a kooperáció.

Nem említették kiemelten, de a szakértők szerint jelentősnek számít az orosz elnök harbini látogatás, ahol a Harbini Technológiai Intézetet látogatja meg. Mathieu Duchatel, a francia Institut Montaigne politikai elemzője szerint ez két dologra utal:

Megmutatja a kínai-orosz szolidaritást az amerikai szankciókkal szemben, és az orosz fegyveripar számára a kínai védelmi technológiához való hozzáférés elmélyítését jelzi.

Az egyelőre nem világos, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, ám meglehet, hogy a katonai együttműködéseknek köszönhetően valamilyen eltérő csomagolásban, de az eddigieknél is hangsúlyosabban jelenhet meg a kínai haditechnológia az ukrajnai harctéren.

A két ország a kommunikációs panelekben egyenrangúként kezeli egymást, pedig egyértelmű a tendencia: Peking szinte minden tekintetben egyszerűen elhatalmasodik az oroszokon.

Kínának viszont jól jön a nagyívű globális terveihez Moszkva partnersége, ám kérdéses, hogy ez meddig tartható számára. Ahogy a jelenlegi találkozó is mutatja, egyelőre még nincs kilátás arra vonatkozóan, hogy ez élesen megváltozna, de eljöhet az a pont, amikor a kínai vezetés hozzáállása eltér az eddigiektől. Közben nem szabad elfelejteni, hogy mind az oroszoknak, mind pedig a kínaiaknak eltökélt céljuk az amerikai hegemónia megtörése, amelyhez a „globális dél” jelszavát használnák fel, és erőteljesen dolgoznak a dollár globális egyeduralmának megszüntetésén. Ezek olyan területek, amelyek hosszútávon sem változhatnak meg, így szövetség egyelőre erős marad.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images