Hoffmann Tamás nemzetközi jogász: 1-2 hónapba is telhet, mire döntenek Netanjahuról Hágában

Több tagú bírói testület, nem pedig az ügyész fog dönteni arról, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) végül kiad-e elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő ellen. A döntés akár 1-2 hónapig is húzódhat, az eljárás pedig szigorú szabályok szerint zajlik, nem áll meg az antiszemitizmus vádja, melyet Netanjahu fogalmazott meg az ügyben eljáró ügyész ellen – egyebek mellett erről beszélt Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a Portfolio Checklist keddi adásában . Az akadémikust annak kapcsán kérdeztük, hogy az ICC ügyésze, Karim Khan elfogatóparancs kiadását kezdeményezte Netanjahu, Joav Gallant izraeli védelmi miniszter és több Hamász-vezető ellen a gázai háborúban a gyanúja szerint elkövetett nemzetközi jogsértések miatt.

A teljes interjú meghallgatható a Checklist keddi adásában 09:19-től a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a negyedik könyvjelzőtől:

Az interjúban Hoffmann Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ügyészének indítványáról, amely Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Joav Gallant izraeli védelmi miniszter és több Hamász-vezető elfogását kérte. Hoffmann elmagyarázta a hágai Nemzetközi Bíróság (ICJ) és a már említett, szintén Hágában működő ICC közötti különbséget, kiemelve, hogy míg előbbi államok közötti jogvitákkal foglalkozik, utóbbi egyéni büntetőjogi felelősség kérdésében jár el, például népirtás és háborús bűncselekmények esetén.

Az interjúban Hoffmann az ICC működésével kapcsolatban általánosságban elmondta: bár az ügyészség saját hatáskörben indíthat eljárást, azt a bíróságnak jóvá kell hagynia. Tagállamok is kezdeményezhetnek ügyet, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa is felhatalmazhatja a bíróságot bármely nem tagállam elleni eljárásra, amire eddig csak kétszer került sor, Szudán és Líbia esetében. A jogász a büntetőügyekkel kapcsolatos bizonyítékgyűjtés nehézségeit is hangsúlyozta, különösen, ha egy állam nem működik együtt.

Hoffmann kifejtette, hogy az ICC kiegészítő szerepet tölt be a nemzeti jogrendszerek mellett, és csak akkor járhat el egy adott ügyben, ha azt az illetékes tagállam nem képes vagy nem hajlandó megtenni.

A jogász szerint az ügyészség mostani lépése, tehát hogy izraeli kormányzati politikusok ellen is elfogatóparancs kibocsátását kérte, politikai nyomásgyakorlásként is értelmezhető. Ezzel azt próbálhatják elérni, hogy Izrael ne indítsa meg azt a széles körű rafahi offenzívát, mely a jelenleginél is rosszabb helyzetet teremtene a Gázai övezetben.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozta: nem az ügyészség, hanem a bíróság dönt majd arról, hogy valóban kiadják-e az elfogatóparancsot, a bizonyítékok értékelése pedig legalább 1-2 hónapig tarthat.

Ha az elfogatóparancsokat jóváhagyják, az komoly korlátozásokat jelenthet az érintett izraeli politikusok számára, például nem léphetnének be az ICC 124 tagállamának területére, ott ugyanis azt kockáztatnák, hogy letartóztatják őket.

A jogász kifejtette: a mostani eljárás bizonyíthatja, hogy az ICC pártatlan szervezet, amely nem csak harmadik világbeli országokkal szemben lép fel. Ugyanakkor annak iss fennáll a veszélye, hogy a lépés bizalmatlanságot szül a nyugati országokban a bírósággal szemben.

Azt, hogy Netanjahu antiszemitizmusal vádolta meg Karim Khan-t – az ICC ügyben eljáró ügyészét –, Hoffmann politikai kijelentésnek tartja, mivel a nemzetközi bíróság eljárásai szigorú szabályok menték és bizonyítékok alapján zajlanak.

Címlapkép: Benjamin Netanjahu reagál az ellene és védelmi minisztere ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC) indítványozott elfogató parancs hírére. A videóban antiszemitizmussal vádolta meg Karim Khant, az ICC ügyészét. Forrása: Facebook