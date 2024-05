Olyan dolog történt, ami komolyan kivágta a biztosítékot Kínánál – Szerencsére pusztító háború helyett szócsatával zárult az ügy

Tajvanra annak 1949-es „kvázi függetlensége” óta a saját területeként tekintenek Pekingből, a kérdés rendezését pedig kizárólagosan kínai belügynek tekintik. A szigeten élők ezzel nem értenek egyet, emiatt pedig több alkalommal is fenyegetett már súlyos háború a felek között. A háttérben megjelenik az Egyesült Államok is, amely mintegy pártfogoltjaként tekint Tajpejre, az elmúlt időszakban Washington többször biztosította támogatásáról a helyi vezetést, hogy egy nagyszabású kínai invázió esetén katonai védelmet nyújtanak. Jelentős összecsapásokra eddig nem került sor, bár Peking fokozta a nyomást a Dunántúl méretű szigeten.

Ebben a helyzetben érkezett a 2024-es elnökválasztás Tajvanon, amelyen az Egyesült Államokkal szorosabb kapcsolatot ápoló párt, a DPP csapott össze a Kínával barátságosabb hangnemet megütő Kuomintanggal (KMT) és a hozzá hasonló politikai irányvonalat képviselő Tajvani Néppárttal. A kampány kiélezett küzdelmet ígért, végül a szeparatistának titulált Laj vezetésével az addig kormányzó Demokratikus Progresszív Párt őrizte meg a hatalmat.

A volt és az új elnök hatalomátadása között eltelt idő potenciálisan lehetőséget adott Pekingnek, hogy kihasználja a legitimációs űrt.

Laj Csing-tö beiktatására végül a menetrendnek megfelelően május 20-án sor került, bár az azt megelőző napokon Kína fokozta a nyomást Tajvanon: sokasodtak a fenyegető katonai megközelítések, valamint a parti őrség hajói felsorakoztak a Tajpej felügyelete alatt álló, de a szárazföldi Kínához közel eső Csinmen-szigetek közelében. Az új elnök a beszédében kemény üzeneteket is fogalmazott meg Pekinggel kapcsolatban:

Remélem, hogy Kína szembe fog nézni azzal a ténnyel, hogy a Kínai Köztársaság létezik, tiszteletben tartja a tajvani nép választását, őszinteséget mutat, és a konfrontációt párbeszéddel váltja fel

– mondta, majd hozzátette, hogy reméli, hogy a kínai vezetők „a kölcsönösség és a méltóság jegyében lépjenek kapcsolatba a demokratikusan megválasztott és legitim kormánnyal”. Laj ismert arról, hogy a sziget szuverenitásának elkötelezett híve, így abban sincs újdonság, hogy Peking pedig „szeparatistának” nevezte őt.

