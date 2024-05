A radikális jobboldal lehet az új Európai Parlament vezető ereje? – Hatalmas csel készül a drámai szakítás után

Május 23-án

az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsaládja kizárta tagjai közül az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot.

A kizáráshoz botrányok sora vezetett el. Az év elején derült ki, hogy a párt néhány vezető képviselője tavaly novemberben részt vett egy titkos találkozón, ahol többek között Európában élő bevándorlók kitelepítésének kérdéséről tárgyaltak („remigrációs terv”). A francia Nemzeti Tömörülés de facto vezetője, Marine Le Pen akkor, január végén azt mondta, „nagyon nagy véleménykülönbségek” vannak a két párt között, és meg kell nézni, hogy mit jelent mindez az ID-frakcióra nézve.

Az AfD körül aztán néhány hete sorra robbantak ki újabb botrányok. Előbb európai parlamenti listájuk második helyezettjéről, Petr Bysrtonról derült ki, hogy Moszkvából fogadott el pénzeket a Kreml propagandájának terjesztésére, majd a lista első helyezettjének, Maximilian Krahnak az asszisztense bukott le azzal, hogy a kínai titkosszolgálatnak kémkedett. Ezt követően a párt egyik legismertebb arcát, Björn Höckét ítélte a német bíróság 13 ezer eurós büntetésre náci jelszó használata miatt, de az i-re a pontot az említett Krah egyik nyilatkozata tette fel, aki Adolf Hitler hírhedt fegyveres alakulata, az SS mentegetésébe kezdett. Az EP-lista első helyezettje az olasz La Repubblicának azt mondta:

Soha nem fogom azt mondani, hogy mindenki, aki SS-egyenruhát hordott, automatikusan bűnöző volt. A 900 ezer SS-tag között sok földműves is volt; bizonyosan nagy arányban voltak bűnözők, de nem csak azok.

Ez adta meg a végső lökést Marine Le Pen, illetve a Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella számára, hogy kimondják: nem hajlandók többé egy frakcióban ülni az AfD-vel. Bár a német párt gyorsan törölte Krah minden tervezett nyilvános megjelenését, ez már semmit nem használt, pár nappal később az ID kimondta az AfD kizárását.

A német párt kiakolbólításával a radikális jobboldali frakció egy olyan pártot veszített el, amely jelentősebb számú képviselőt küldhet majd az új EP-be, hiszen az AfD az Európai Unió legnépesebb országának második legnépszerűbb pártja. Bár a párt a tavaly decemberi 23 százalékos csúcs óta mára nagyjából 16 százalékra esett vissza, ez még mindig 15 EP-képviselőt jelenthet a Europe Elects legfrissebb mandátumbecslése szerint. (Összehasonlításul: Magyarországnak összesen jut 21 képviselői hely.)

Marine Le Pen számára azonban láthatóan bevállalható az AfD kiesése által okozott veszteség, ugyanis ezzel egy nagyobb nyereségre akar szert tenni:

megnyerni szoros szövetségesnek az ID-től középebbre álló, Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű pártcsaládot.

A még az Európai Néppártból kiszakadó brit konzervatívok által létrehozott ECR ma két legmeghatározóbb ereje a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök vezette Olasz Testvérek (FdI), illetve a Lengyelországot 2015 és 2023 között kormányzó, ma ellenzékben lévő Jog és Igazságosság (PiS), melynek elnöke Jarosław Kaczyński. Az ECR egy fontos jellemzője az ID-vel szemben, hogy tagpártjai egyértelműen oroszellenesek és Ukrajna támogatói, míg a tőlük jobbra álló ID tagpártjai jellemzően jó viszonyt ápoltak a putyini Oroszországgal – legyen szó Le Penékről, vagy éppen a Meloniékkal koalícióban kormányzó, Mattei Salvini-féle Ligáról (amely azonban most csak 7 EP-képviselőre számíthat az eddig 22-vel szemben).

Az ukrajnai háború kirobbanását követően azonban az ID pártjai egyre kevésbé hangoztatják oroszbarátságukat. Marine Le Pen ráadásul 2027-ben végre el akarja nyerni a francia államfői posztot, ezért látványosan elindult középre – pont ebben a tendenciába nem fért bele az inkább egyre szélsőségesebbé váló AfD. Meloni viszont példakép lehet Le Pen számára: az olasz miniszterelnök ugyanis egy neofasiszta gyökerű pártot tett Európában szalonképessé, Marine Le Pennek pedig közismerten antiszemita apja, Jean-Marie Le Pen szellemétől kell szabadulnia. Az apjától a vezetést átvevő fiatalabb Le Pen előbb a pártot nevezte át Nemzeti Frontról Nemzeti Tömörülésre, majd saját apját zárta ki a pártból.

Vasárnap Le Pen az olasz Corriera della Serában meg is tette konkrét ajánlatát Meloninak:

Itt a pillanat, hogy egyesüljünk, ez valóban hasznos lenne. Ha sikerül, mi leszünk az Európai Parlament második frakciója. Úgy gondolom, hogy egy ilyen lehetőséget nem szabadna elszalasztanunk.

Vagyis

Le Pen egyetlen nagy frakciót szeretne létrehozni az ID-ből és az ECR-ből.

Ez tisztán kockás papíron logikus lépés is lenne, hiszen így

egy új jobboldali frakció az Európai Néppárt után a második legnagyobb frakció lenne az EP-ben.

Ráadásul az EPP és csúcsjelöltje, Ursula von der Leyen szintén egyre nyitottabbnak mutatkozik Meloni irányába. A három jobboldali frakció együttműködése ugyanakkor kizárható. Von der Leyen hétfőn el is utasította, hogy Le Pennel működjön együtt, mondván, a Nemzeti Tömörülés Putyin támogatásával működik és Európa elpusztítására tör. A Europe Elects mandátumbecslése szerint a három jobboldali frakciónak egyébként sem lenne többsége a 705-ről 720-ra növelt képviselőszámú Európai Parlamentben.

A legfrissebb becslés szerint az EPP-nek 180, a Szocialisták és Demokratáknak 138, a liberális Renew-nak 86, az ECR-nek 75, az ID-nek pedig 68 képviselője lenne az EP-ben.

