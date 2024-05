Filmbeillő felvételek: így dolgozik a frontvonalon az ukrán Abrams harckocsi

Az amerikai Abrams harckocsik hírneve finoman szólva is kétes: a CNN épp tegnap hozott le egy riportot, melyben ukrán harckocsizók arról panaszkodnak, hogy a híres-neves amerikai páncélos elégtelen teljesítményt nyújt a fronton.

Most az ukrán védelmi minisztérium rakott ki egy drónfelvételt, melyen az látható, ahogy egy Abrams harckocsi az oroszok által ellenőrzött avgyijivkai kokszüzemet lövi.

The archive footage of the combat mission of an American-made M1A1 Abrams tank near Avdiivka.: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/B1epfj4jIk