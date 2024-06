Szép csendben a háború szélére sodródott egy egész régió – Teljesen máshonnan jöhet az új világégés, mint ahonnan a legtöbben várnák

A Dél-kínai-tenger a Távol-Kelet egyik legfontosabb területét jelenti, mivel itt haladnak végig a világ legforgalmasabb kereskedelmi útvonalai, tulajdonképpen nevezhető a „Kelet kapujának”. Gyakorlatilag minden térségi ország számára kiemelkedő jelenőséggel bír, mivel ezen keresztül ellenőrizhető és garantálható az áruforgalom zavartalan haladása, vagy éppen akadályozása. Külön fejezetet jelent, hogy a tengerfenék ráadásul rengeteg értékes, kibányászható nyersanyagot rejt, amelyre minden helyi ország rá szeretné tenni a kezét. A probléma viszont abból adódik, hogy a felek nem nagyon tudnak megegyezni a határok kijelöléséről, ráadásul az elmúlt években

Kína gazdasági és katonai felemelkedése segítségével szeretné lezárni a vitát: Peking jóformán az egész Dél-kínai-tenger területét magának követeli.

A keleti nagyhatalom nem hagyott kétséget ambíciói felől, az elmúlt években megjelentek a vitatott hovatartozású apró szárazföldeken, majd teleszórták különféle bázisokkal a régiót. A felszínre gyakran alig bukkanó sekély területek felhízlalásával a kínai vezetés egyszerre több célt szeretett volna elérni: kikötők és repülőterek épültek a kereskedelmi hajózás kiszolgálására, ahol a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) egységei is támaszpontokat tudtak létesíteni. A mesterséges szigetek ezen felül – Peking szerint – jogalapot adnak Kínának a térség ellenőrzéséhez. Ezzel kapcsolatban azonban a szomszédos országoknak van néhány kifogásuk, az elmúlt időben pedig különösen a Fülöp-szigetekkel ápolt viszony került a figyelem középpontjába.

Vietnams reclamation on its occupied features in Spratly Islands is continuing. Since 2024, about 1.81 km² have been reclaimed on eight features. Up to now, over 5.03 km² have been expanded on eleven features since October 2021.Timelapse via @sentinel_hub