Így forradalmasíthatja az AI az egészségügyet

A tajpeji Computex expó keretei között megrendezett Nvidia AI Summiton, Powell hangsúlyozta, hogy bár "korán van" még, az egészségügyre valószínűleg nagyobb hatással lesz az AI, mint az élet bármelyik más területére.

- mondta Powell.

A mesterséges intelligencia már most érezteti hatását a gyógyszerfejlesztés és tesztelés terén. Jelenleg egy új gyógyszer kifejlesztése akár 15 évig is eltarthat és akár 2 milliárd dollárba is kerülhet, ezért Powell szerint ezen a területen a gyorsaság kulcsfontosságú.

Az Nvidia-vezető szerint a mesterséges intelligenciát modellezésre lehetne használni, hogy segítsen a kutatóknak megérteni, hogyan léphet kölcsönhatásba a szervezet az új kémiai vegyületekkel.

"A generatív mesterséges intelligenciával nemcsak több ötletet fogunk tudni generálni és nagyobb pontossággal jósolni, hanem képesek leszünk új és izgalmas módon modellezni a biológiát is"

- mondta Powell.

Az Nvidia, amely piaci kapitalizációja alapján a világ harmadik legnagyobb vállalata, az egészségügyet tette üzleti tevékenységének egyik fő fókuszába. A kaliforniai székhelyű cég platformok, szoftverek és orvosi eszközök sorát fejlesztette ki, hogy segítse az egészségügyi szakembereket olyan területeken, mint a digitális képalkotás, diagnosztikai vizsgálatok és robotok által támogatott műtétek.

Márciusban jelentették be együttműködésüket a Johnson & Johnsonnal és a GE Healthcare-rel az AI sebészeti illetve orvosi képalkotásban való alkalmazásáról.

A generatív AI kulcsfontosságú lesz a műtétek utáni és orvosi kezeléseket követő szakaszokban is. Például betegadatokból összeállított orvosi jelentések készítésében, vagy korábbi műtétek felülvizsgálatában.

„6-12 ember van abban a szobában, akik valós időben operálnak és hoznak döntéseket. Aztán, akárcsak a sportolók egy meccs végén, a sebészek is visszanézik a műtétet, hogy megértsék, mit csinálhattak volna jobban”

- mondta Powell.

