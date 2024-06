Teljesen váratlan fordulat történt: komolyan megszorongatták a világ egyik legbefolyásosabb vezetőjét

Véget ért a világ legnagyobb és leghosszabb demokratikus választása, az eredmények alapján pedig Narendra Modi a harmadik ciklusára készülhet sorozatban. Az első eredményeket június 4. reggeltől kezdték el folyamatosan közzétenni, ezek végül sokkal szorosabban alakultak, mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett. A győzelmet végül nagy küzdelemben az előző ciklusban kormányzó párt vezette szövetség húzta be, de a jövőben sokkal több dolog miatt fájhat Narendra Modi feje, mint eddig korábban bármikor.

A 2024-es indiai választások előtt a két ciklus óta kormányzó Narendra Damodardasz Modi a Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP – magyarul Indiai Néppárt) indulójaként arra számíthatott, hogy megismételheti a szövetségeseivel az 5 évvel ezelőtti sikert, és könnyedén megszerezheti a parlamenti többséghez szükséges 272 helyet. A politikus környezete a 2019-es választási győzelemnél is jóval nagyobb sikert tűzött ki célul: a 370 széket szerettek volna elérni a Lók Szabhában, azaz a parlament alsóházában. Az előzetes felmérések és a június 3-án nyilvánosságra hozott exit pollok alapján erre Modinak minden esélye meg is volt.

Az események ezt követően azonban izgalmas fordulatot vettek. A következő körben már azt jelezték, hogy nem lesz meg a miniszterelnök többsége,

ez pedig a tőzsdén is azonnal változásokat hozott: 7,26 százalékos esést jelzett a Sensex. A megszerezhető képviselői helyek száma folyamatosan ugrált nagyjából 280-300 között a BJP és szövetségesei számára, míg az ellenzéki koalíció 240 alatt maradt, amely szoros versenyt ígért.

Hogyan alakult a választás?

A hivatalos eredmények folyamatos beérkezésével a BJP eleinte elhúzott, magyar idő szerint kedd délután fél 2 körül már 25-5-re vezetett a biztos mandátumok számában. Délután 3-ra az állás 59-37-re módosult, a körülbelül 20 képviselőnyi előny állandósulni látszott. Kevéssel 4 óra előtt valamelyest megnőtt a BJP előnye, ekkor 104-59-re vezettek, a függetleneknek pedig 8 hely jutott. Este 8 körül vált biztossá, hogy a kormánypárt a szövetségeseivel képes lesz megtartani a többségét, de

a korábbiaknál jóval szűkebb előnyt élvezhetnek majd, a végeredmény 293-234 lett a Modi vezette szövetség javára.

Results for out; BJP wins 240 seats, Congress 99

A várakozások szerint a legnagyobb erőt a Lók Szabhában továbbra is a Narendra Modi nevével fémjelzett Indiai Néppárt tölti be a következő ciklusban, viszont immáron önállóan már nem szerezték meg a többséget, hanem „csak” 240 hely lett az övék. A második helyre a legnagyobb kihívóként szereplő Kongresszus (99 szék) lett. Érdekesség, hogy a BJP növelni tudta valamelyest az öt évvel ezelőtti szavazatai számát (akkor 229 millió fő, most 235 millió), de az ellenzék sokkal jobban megerősödött. Az indiai politikai szervezetek azonban nagyon elaprózódtak, így amennyiben képes a BJP fenntartani a megosztottságot, addig kimagaslik az országban más pártokhoz képest.

A kormánypárt különösen nagy veszteséget könyvelhetett el az ország legnépesebb államában, a körülbelül 200 milliós Uttar Pradesben. Ameddig itt 5 évvel ezelőtt 62 széket nyertek el a 80-ból, 2024-ben viszont már csak 36-ot. A hatalmas lakossággal bíró régió az egyben az egyik legszegényebb is az országban, ahol az ellenzék jelentősen meg tudott erősödni.

Modi csalódásként élheti meg, hogy az előző választásokhoz képest nemhogy nem sikerült elérni jobb vagy legalább azonos eredményt, hanem jelentős visszaesést könyvelhetett el.

Ameddig 2019-ben a megszerzett 303 szék önmagában kényelmes többséget biztosított számukra, a koalíciós partnerekkel együtt 353 képviselő pedig magabiztos irányítást tett lehetővé. A mostani helyzetben viszont a BJP már sokkal jobban fog függeni más pártoktól, hiszen az ő támogatásuk hiányában elveszthetik a többségüket. Az elmúlt egy évtizedes vezetés alatt valódi személyi kultusz épült a miniszterelnök köré, a mostani események pedig ronthatják a megítélését. Abban a tekintetben is fájó lehet ez most Modinak, hogy igazi fényes csillaga volt eddig az indiai politikának: egyszerűen nem tudott veszíteni. Folyamatosan lépkedett előre a ranglétrán annak ellenére is, hogy botrányok is övezték a tevékenységét.

Most viszont szinte vereséggel felérő győzelmet aratott a választásokon.

Maratoni felvezetés

Az indiai választások hagyományosan nagyon hosszúak, mivel 970 millió választópolgár egyidejű szavazását szinte megugorhatatlan logisztikai feladat kivitelezni. A rendszer ezért úgy működik, hogy április közepétől kezdve egészen június elejéig több szakaszban járulhatnak az urnákhoz a választók. Az első körben április 19-én dönthettek az ország több régiójában, majd ettől kezdve majdnem minden héten újabb országrészekben. A hét fordulós eseményen először 102, majd sorban 89, 94, 96, 49, 57 és végül újra 57 helyet osztanak ki az eredmények alapján.

A szavazatokat nem kezdik el közben összeszámolni, ezzel elkerülve, hogy bármilyen módon befolyásolják az állampolgárokat.

A BJP legnagyobb kihívójaként az Indiai Nemzeti Fejlődési Összefogás (INDIA) koalíció lépett fel, legfontosabb politikusa pedig Rahul Gandhi. Az 53 éves képviselő már 2023-ban elkezdte az országos kampánykörútját, ahol igyekezett meggyőzni a választókat. A gyűléseken rendre felemlegette Modi politikai kudarcait, így például a vidéki szegénységet, a munkanélküliséget, valamint India jelentős részének elhanyagolását. Ezzel szemben a kormánypárt nagy figyelmet fordított a hindu szavazók megszólítására, számos szimbolikus lépést tett a vallási közösség felé. A kommunikációban a gazdasági eredményeket hangsúlyozták továbbá, valamint India globális nagyhatalmi törekvéseit emelték még ki.

Important reminder that far right is strong but not almighty.

A választások demokratikus jellegével korábban több kritikát is megfogalmaztak belső és külső politikai szereplők egyaránt. Gyakran elhangzó érv volt, hogy a kormánypárt a hatóságokat használja a saját céljai elérésére, illetve a riválisok lehetőségeinek beszűkítésére. Olyan ügyek szerepeltek a kritikák között, mint:

Az állampolgársági jogok beszűkítésének kérdése, amely egyértelműen a muszlim kisebbség ellen irányult. Az új jogszabály alapján az iszlámhívő bevándorlókon kívül mindenki számára vallási tesztet írt elő. A tiltakozók szerint Modi hindu állammá akarja alakítani Indiát. A törvény lehetővé teszi a gyorsított honosítást azoknak a hinduknak, parsziknak, szikheknek, buddhistáknak, dzsainoknak és keresztények számára, akik 2014. december 31. előtt menekültek az országba.

A tiltakozók szerint Modi hindu állammá akarja alakítani Indiát. A törvény lehetővé teszi a gyorsított honosítást azoknak a hinduknak, parsziknak, szikheknek, buddhistáknak, dzsainoknak és keresztények számára, akik 2014. december 31. előtt menekültek az országba. Az ellenzék elleni megkérdőjelezhető gyanúsítások és eljárások rendre visszatérő eleme volt a kampánynak. Több alkalommal meggyanúsítottak képviselőjelölteket korrupcióval, hogy ezzel eltántorítsák az indulástól. A megfélemlítések eredményesek voltak, hiszen többször azt is sikerült elérni, hogy egy-egy politikus egyenesen a BJP-hez pártolt. Az ilyen esetekben az eljárásokat is megszüntették a vádlott ellen.

A megfélemlítések eredményesek voltak, hiszen többször azt is sikerült elérni, hogy egy-egy politikus egyenesen a BJP-hez pártolt. Az ilyen esetekben az eljárásokat is megszüntették a vádlott ellen. Az indiai sajtószabadság állapota folyamatosan romlott Modi vezetése alatt, a párizsi székhelyű Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet jelentése szerint az ország a 180-ból csak a 161. helyet érte el 2023-ban. Meg kell jegyezni, hogy tíz éve volt túl rózsás a helyzet, de akkor még a 140. helyre rangsorolták a dél-ázsiai hatalmat.

A demokratikus helyzet romlását jól prezentálja az amerikai non-profit szervezet, a Freedom House jelentése, amely szerint Újdelhi a 100 pontos skálán 66-ot ért el 2024-ben, ezzel a „részben szabad” kategóriába került. Az értékek nem tűnnek feltétlenül rossznak, a tendencia azonban világosan mutatja, hogy a világ legnépesebb országa folyamatosan rontott az elmúlt években a pozícióján, 2020-ban még 71 pontra értékelték, 2017-ben pedig 77-re.

Sokan attól tartanak, hogy a felemelkedőben lévő nagyhatalom az autokratikus berendezkedés felé tart.

Hasonló következtetésre jutott a svédországi V-Dem Intézet is, amely „választási autokráciának” minősítette Indiát.

A kritikákra reagált maga az indiai miniszterelnök, Modi is, aki 2024 márciusában bejelentette, hogy inkább megalkotja a saját, egyedi demokrácia-minősítési indexét. Az ügy hátterében gazdasági motiváció is húzódott, mivel a kormányfő attól tartott, hogy a rossz megítélés befolyásolhatja a nemzetközi hitelminősítőket is, ezért ronthatnak az ország besorolásán. Újdelhi egy helyi agytrösztöt, az Observer Research Foundationt (ORF) bízta meg a részletek kidolgozásával, de várhatóan sokkal jobban meg fog felelni a vezetés igényeinek, mint a nemzetközi sztenderdeknek. A választás végéig nem jelent meg a kutatóintézet rangsora, ezért egyelőre nem tudni, hogy India pontosan hogyan minősítené önmagát egy ilyen rangsorban.

Merre tovább, India?

A mostani eredmények alapján Indiára a következő öt évben turbulens időszak vár, amikor az egyre inkább autokráciába csúszó ország vezetésének a korábbiaknál jóval nagyobb kompromisszumokat kell tennie más kisebb, regionális pártok felé. Narendra Modinak vélhetően a következő időszakban valamelyest meg kell változtatnia az eddigi megosztó politikáját, különös tekintettel a hindu nacionalizmus, valamint a gazdasági fejlesztések területén. A BJP előtt több lehetséges forgatókönyv is felvázolódik a jövőre tekintettel:

Folytatja a demokratikus rendszer leépítését, még kevésbé lehetőséget adva ezzel az ellenzék számára arra, hogy esélye legyen a kormány ellen. Ebben az esetben a kormány a hatóság hathatós segítségével további vádakat hoznak fel az ellenzék képviselői ellen, ezzel pedig igyekezhetnek rábírni az álláspontjuk megváltoztatására. A sajtószabadság tekintetében már így is súlyos állapotban van az ország, Modi demokrácia indexére vonatkozó tervei pedig nem arra utalnak, hogy a BJP visszakozna a még autokratikusabb rendszer kiépítésétől.

A sajtószabadság tekintetében már így is súlyos állapotban van az ország, Modi demokrácia indexére vonatkozó tervei pedig nem arra utalnak, hogy a BJP visszakozna a még autokratikusabb rendszer kiépítésétől. A kormánypárt azonban nem mehet el amellett a tény mellett, hogy az ellenzék a legszegényebb rétegek körében kampányol, ezért a korábbiakban nagyobb figyelmet kell fordítaniuk rájuk. Kiemelt emellett még az Indiában kiemelkedő méreteket öltő fiatalkorú munkanélküliség, szintén egy olyan téma, ami mellett nem tud elmenni Modi a jövőben.

Kiemelt emellett még az Indiában kiemelkedő méreteket öltő fiatalkorú munkanélküliség, szintén egy olyan téma, ami mellett nem tud elmenni Modi a jövőben. Mivel a BJP mindenképpen kitetté válik a koalíciós partnereitől, ezért a korábbiaknál nagyobb kompromisszumkészséget kell mutatnia a szövetségesei felé, amely több szempontból hozhat változást. A regionális pártok kihasználhatják a saját helyi céljaik megvalósításához az megnövekedett befolyásukat, egyes területekre ezzel a korábbiaknál több forrás juthat.

A regionális pártok kihasználhatják a saját helyi céljaik megvalósításához az megnövekedett befolyásukat, egyes területekre ezzel a korábbiaknál több forrás juthat. Narendra Modi már évtizedek óta a hindu nacionalizmus politikáját követi, viszont a mostani eredmények azt mutatják, hogy a téma némileg kimerült az ország lakosságának 80 százalékát kitevő vallási közösség körében. Arra nem lehet számítani, hogy a BJP a jövőben sokkal megengedőbb lesz a muszlimokkal szemben, sőt, inkább az ellenkezője valószínű. Várhatóan feljebb fogják tekerni a nagyhatalmi célokra hajtó Indiában az iszlámellenes üzeneteket. A kampány során már tett ilyen lépést a miniszterelnök, amikor arról beszélt, hogy a muszlimok több gyereket vállalnak, ezért ők viszik el a pénzügyi támogatásokat. Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 25. Felpörgeti a nacionalista kampányát a világ egyik legnagyobb hatalmának a vezetője – Nagy bajt jelezhet a váltás

Modi új helyzetben találta magát a 2024-es választások után, mivel az eddigiektől eltérően tárgyalásokra szorul a közismerten megbízhatatlan regionális pártokkal. A politikai szervezetek mindössze pár hónappal a maratoni választás előtt csatlakoztak a BJP -hez, és egyáltalán nem biztos, hogy ki is tartanak mellett a jövőben. A győztes szövetség vezetői egy nappal a hivatalos végeredmény kihirdetését követően egy nappal már össze is ülnek, hogy megvitassák a kormányalakítás lehetséges lépéseit. Ugyanígy tesz az INDIA koalíció is, hogy esetleg megpróbáljanak mégis ők kormányt alakítani, valamint megerősítsék a szövetségüket.

A következő ciklusban azonban feltűnhet már Narendra Modi világos utódja is a BJP háza táján, hiszen a mostani eredmények is jelzik, hogy a miniszterelnök sem tévedhetetlen, ráadásul az életkora is indokolja, hogy szó essen az utódlásról. Ezek miatt könnyen meglehet, hogy hamarosan a hindu nacionalizmus vezéralakja hamarosan a háttérbe vonul, és valaki másnak adja át a helyét. Ez viszont egyelőre még a jövő zenéje, hiszen addig még

az eddigi legnehezebb belpolitikai tárgyalások várnak rá, és egy teljesen új helyzetet hozó öt éves ciklus - már amennyiben nem esik szét a BJP vezette szövetség.

