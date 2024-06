Hadicsel volna az új orosz offenzíva, vagy tényleg ennyit tud csak az orosz hadsereg?

Amikor május elején orosz csapatok kezdtek el behatolni az Ukrajna északkeleti részén fekvő Harkiv megyébe, sokan úgy gondolták, hogy elérkezett a Kijev által is sokat emlegetett nyári offenzíva ideje, és hamarosan az ország második legnagyobb települése is ostrom alá kerülhet. Ehhez képest mostanra úgy tűnik, nemcsak az orosz offenzíva akadt meg, de az ukránok is átmentek kisebb ellentámadásokba. Nézzük, mi lehetett Moszkva célja a harkivi támadással és milyen irányba mozoghatnak a frontvonalak a következő hetekben.

Kijev már a májusi offenzíva előtti hetekben elkezdte kongatni a vészharangot: míg sokan azzal söpörték asztal alá az ukrán hírszerzés „hatalmas orosz offenzíváról” szóló jelentéseit, hogy mindössze a nyugati lőszerszállítmányok újraindítását akarják ezekkel elérni, addig végül kiderült, hogy Moszkva tényleg újabb offenzívát tervezett, bár a „hatalmas” rész nem igazán vált valósággá.

Biztonsági zóna? Elterelő támadás?

Azt, hogy mi volt Moszkva célja a harkivi offenzívával meglehetősen nehéz megállapítani, nem kis részben azért, mert az orosz hírportálok is egymással szögesen ellentétes információkat közölnek.

Az egyik leggyakrabban hangoztatott verzió az, hogy Oroszország célja a támadással egy „biztonsági zóna” létrehozása az ukrán irányítás alatt álló területek, illetve az oroszországi Belgorod régió között. Egy másik, népszerű, bár az orosz állami média által kevésbé gyakran előhozott opció az, hogy a támadás célja az ukrán csapatok elvonása más frontszakaszokról, elsősorban a Donyec-medencéből.

Érdekesség az, hogy ez a két gyakran előkerülő magyarázat nem zárja ki egymást. Belgorod régió a háború kirobbanása óta egyre gyakrabban válik az ukrán oldalon harcoló orosz szeparatisták célpontjává,

Moszkva oldaláról pedig érthető módon komoly kellemetlenségeket okoz, hogy néhány havonta saját nemzetközi határain belül parádéznak ellenséges fegyveresek.

Stratégiai jelentősége az ilyen akcióknak kevés van, hiszen egyértelmű, hogy a szakadárok nem fogják tudni megtartani ezeket a területeket, károkat pedig csak az Ukrajnában be nem vetett határőrségnek és az orosz területvédelemnek okoznak. Ugyanakkor minden ilyen betörés komoly sajtóvisszhangot kelt, illetve rombolja az orosz lakosság morálját, mivel azt olvashatják ki az akciókból, hogy az orosz államvezetés még a saját határait sem tudja megbízhatóan ellenőrizni.

Ebből kiindulva érthető, hogy a Kreml igyekszik minél nagyobb távolságot teremteni Belgorod és az ukrán területek között,

hiszen a kifejezetten támadó műveletekre bevetett alakulatokon valószínűleg nehezebben vágnák keresztül magukat a szeparatisták, mint a döntően sorállományból álló határvédelmen.

Ehhez jön hozzá az, hogy Moszkva fő célpontjának továbbra is Donyeck és Luhanszk megyék maradék területei számítanak, hiszen ezt a két régiót egy nemzetközileg el nem ismert „népszavazással” már 2022-ben magához csatolta. Mivel az orosz offenzíva ezeken a területeken is aránylag lassan (bár a harkivi akciónál jóval nagyobb sikerekkel) halad, így abszolút logikus lépés megpróbálni széthúzni a frontvonalat, ezzel arra kényszeríteni Kijevet, hogy megossza csapatait a Donbasz és Harkiv között.

Ez a stratégia az oroszok számára egyáltalán nem ismeretlen, hiszen az ukránok a 2022-es, rendkívül sikeres ellentámadás során sikerrel alkalmazták, egy évvel később a zaporizzsjai akció során pedig ismét megpróbálkoztak vele, komoly eredmények nélkül.

Harkiv városa a cél?

Azzal, hogy Moszkva konkrét célok nélkül lóbálta be a „biztonsági zóna” ötletét, valószínűleg biztonsági játékot játszott. Amennyiben olyan nagyra törő célokat fogalmaztak volna meg, mint például Ukrajna második legnagyobb városának bevétele, úgy csúnya arcvesztéssel járhatott volna az, ha ez a terv nem válik be. A Kreml így lényegében bármennyi terület megszerzése után kijelentheti, hogy elérte a katonai céljait.

Harkiv bevételére ugyanis az oroszoknak pillanatnyilag meglehetősen kevés esélye van. Ukrajna második legnépesebb települése, területét nézve az oroszoknak komoly fejtörést okozó Bahmut városnál több mint hétszer, Avgyijivkánál majdnem tizenegyszer nagyobb.

Egy ilyen méretű települést egyetlen rohammal az oroszok egészen biztosan nem tudnának bevenni, a frontvonalak jelen állása szerint pedig a bekerítés is közel lehetetlen feladatnak tűnik, többek között azért is, mert a város Ukrajna dombokkal aránylag sűrűn szabdalt területén fekszik.

Arra tehát, hogy Harkiv ostrom alá kerüljön, meglehetősen kicsi az esély és bár Moszkvának a háború bő két éve alatt volt már pár finoman szólva is eltúlzott célkitűzése, az is valószínűtlen, hogy az orosz csapatok fő célja a város megtámadása lett volna.

Hogyan áll most a frontvonal?

A harkivi orosz betörés a régión belül két, egymáshoz egyébként közel eső területet érintett: egyfelől a Harkiv városától közvetlenül északkeletre eső régiót, másfelől ettől keletre Vovcsanszk városának környékét.

A nyugatabbra eső frontszakaszon az orosz csapatoknak egy nagyjából 20 kilométer széles frontszakaszon sikerült bő 10 kilométernyire betörni Ukrajnába, a harcok a Travjanszke víztározó és a Murom folyó közötti területeken zajlanak.

Vovcsanszktól északra egy jóval szélesebb, 30 kilométer széles területen indult meg a támadás, az oroszok itt is nagyjából 10 kilométert tudtak előre törni.

Ukraine war update:After the initially rapid advance by forces north of Kharkiv, progress in this area has slowed significantly. has continued to make progress inside Vovchansk on the north bank of the river. pic.twitter.com/NGHGTl8BFY — War (Mapper) May 27, 2024

Pillanatnyilag ugyanakkor úgy néz ki, hogy egy ilyen léptékű akciót az ukrán fegyveres erők különösebb gondok nélkül tudnak kezelni: egyfelől nagyon valószínű, hogy az orosz veszteségek a néhány kilométeres előretörés során megugrottak (ez minden támadó műveletnél így szokott történni), másfelől Kijev ellentámadásra vezényelte a környéken állomásozó alakulatokat.

Míg a múlt héten úgy nézett ki, hogy a határ menti Vovcsanszk el fog esni, addig mostanra a település nagy részéről kiszorították az oroszokat.

The Armed Forces of Ukraine have almost completely kicked out the forces of the Russian Federation from the northeastern part of Vovchansk... pic.twitter.com/u75gGHy8iO — Bösartiger (Fella) June 4, 2024

Ukrajna számára morális szempontból is fontos az, hogy ne engedjék az oroszoknak azt, hogy megvessék a lábukat Herszonban, hiszen Kijev részéről a háború legnagyobb sikertörténete volt az, hogy 2022-ben a megyéből kiszorították az ellenséget, csúnya veszteségeket okozva nekik. Az ukránok oldaláról szemlélve az eseményeket, valószínűleg kifejezetten jót tenne a közhangulatnak az, ha nemcsak megállítanák az orosz támadást, de vissza is tolnák azt a határig.

Hogyan tovább?

Az, hogy Kijev mekkora erőfeszítéseket fog tenni az oroszok által elfoglalt 12 apró falu felszabadítására, egyelőre minimum kérdéses. Mivel egyre több nyugati állam engedi meg Kijevnek, hogy átlőjön a fegyvereikkel az orosz határon, a belgorodi utánpótlási vonalak hamar veszélybe kerülhetnek. Ennek következtében azt sem lehet kizárni, hogy Moszkva egyszerűen visszarendeli a csapatokat a határ orosz oldalára, ahogyan arra is minden esély megvan, hogy Kijev szélesebb körű ellentámadást rendel el a régióban, hiszen az alig pár kilométeres, frontvonalon keletkezett horpadásokat arányaiban kis erőráfordítással meg lehet próbálni kikalapálni. Az ukrán katonáknak és a lakosságnak ráadásul hatalmas szüksége van az ukrán győzelmek által keltett pozitív morális visszhangra.

West of Bakhmut, has advanced into the eastern outskirts of Chasiv Yar as well as re-entering and taking control of much of the settlement of Klishchiivka. pic.twitter.com/J3QIfUyyY4 — War (Mapper) May 27, 2024

Ugyanakkor látható az, hogy az oroszok még mindig inkább Donyeck megyére koncentrálnak, ahol a harkivinál jóval hevesebb harcok dúlnak. Arra jelenleg meglehetősen kevés az esély, hogy Harkiv környékén a mostaninál nagyobb erőbedobással próbálják meg kialakítani a „biztonsági zónát”.

Amennyiben ugyanakkor Moszkva elveszíti a kevés, már megszerzett területet, úgy az elmúlt hónapok relatíve sikeres akcióit egy újabb csúnya arcvesztés fogja beárnyékolni. Nagyon sok minden múlik azon, hogy mit kezd a Kreml a nyáron elméletileg szolgálatba álló 2-300 ezer katonával, hiszen ha azok egy részét erősítésként a környékre küldik, komoly fejtörést okozhatnak Ukrajnának.

Bár az orosz offenzíva első látványosabb akciója pillanatnyilag kifulladni látszik,

BIZTOSRA TOVÁBBRA SEM LEHET TUDNI AZT, HOGY MOSZKVA TERVEZI-E EGY, A MOSTANINÁL NAGYOBB SZABÁSÚ TÁMADÁS MEGINDÍTÁSÁT HARKIVBAN, VAGY TOVÁBBRA IS A DONBASZT HELYEZI ELŐTÉRBE.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images