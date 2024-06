Brutális rendőrgyilkosság rázta meg Németországot – Az utolsó pillanatban borulhatnak az erőviszonyok az EU vezető országában?

Május 31-én egy afganisztáni születésű, 2014 óta Németországban élő menedékkérő késsel rátámadt egy iszlámellenes szervezet, a Pax Europa Mozgalom aktivistáira a Baden-Württemberg tartományban található Mannheim városában, és ötöt megsebesített közülük. A késelő a kiérkező rendőrökre is rátámadt, egyikőjüket a fején többször is megszúrta. A rendőr vasárnap belehalt sérüléseibe.

A dühöngő támadót a rendőrök meglőtték. Baden-Württemberg tartomány belügyminisztere, Thomas Strobl később azt mondta, radikális iszlamistáról van szó, aki vallási-politikai okokból követte el tettét, de magányos támadóként. Nem volt iszlamista csoport tagja, éppen ezért a titkosszolgálatok látkörébe sem került korábban. A 25 éves férfi, aki még tizenévesként érkezett Németországba menedékkérőként, és itt családot is alapított, egy az Iszlám Állam terrorszervezethez közel álló prédikátort követve radikalizálódhatott.

NOW - Funeral march in Berlin for police officer Rouven L., who was murdered by an Islamist in Mannheim a few days ago. https://t.co/kBKnZld1MV