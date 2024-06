Ez egyre kellemetlenebb – Újabb csúcsmodern orosz hadihajót üthettek ki az ukrán drónok

Ukrán források szerint vasárnap egy tengeri drón eltalált és elsüllyesztett egy orosz hadihajót. Az akcióról egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot, ugyanakkor egyre valószínűbb, hogy Moszkva egyik kifejezetten modern, Bjkov-osztályú korvettjét szerelték le. Mit tudunk a hajóról és mit is jelent ez az orosz flottára nézve? Lássuk.

Vasárnap délután jelentek meg a Telegram közösségi médiaoldalon az első hírek a Krím-félszigeten ténykedő ukrán partizánok által üzemeltetett Crimean Wind csatorna arról, hogy az ukrán fegyveres erők egy tengeri drónnal eltaláltak egy orosz hadihajót, amelyet először egy Ropucsa-osztályú deszanthajóként azonosítottak.

A 197. dandár gerincét képező Ropucsák az ukrán támadások kedvelt célpontjai. A Fekete-tengeri Flotta eredetileg hat ilyen hajót használt, további négyet más alakulatoktól vezényeltek a térségbe. Az ukránok eddig három hajót (a Minszket, a Cezar Kunyikovot és a Novocserkaszkot) bizonyítottan elsüllyesztettek, az Olegorszkij Gornyakot pedig megrongálták. Kijev állítása szerint emellett találatot kapott az egyébként tőlük zsákmányolt Konsztantin Olsanszkij, az orosz Jamal és az Azov is, bár az utóbbi két hajó a műholdfelvételek alapján csak minimális károkat szenvedett, az Ukrajnától 2014-ben elkobzott jármű elleni támadásra pedig nincsen bizonyíték.

A Kalinyingrád Ropucsa-osztályú deszanthajó. Kezdetben az Azovi-tengeren kilőtt járművet is ilyen típusként azonosították. Forrás: José María Casanova/Eugenio's Warships via Wikimedia Commons

Bár a közösségi média felületein elterjedt, hogy újabb Ropucsát talált el az ukrán drón, a Crimean Wind később módosította a hajó típusát, mivel a műholdfelvételek alapján néhány méterrel kisebb, mint az oroszok kedvelt deszanthajója.

Így jutottak arra a következtetésre, hogy egy Projekt 22160 Bjkov lehetett az áldozat. A hajótípus az orosz flotta egyik legmodernebb járműve.

A Bjkov-osztályból Moszkva összesen hat darabra adott le rendelést, mindegyik hajót a Fekete-tengeri flotta kötelékében tervezik alkalmazni. A Viktor Velikij vízen van már, de még nem avatták fel, ráadásul még a tatárföldi Zelenodolszk-gyár mellett horgonyzik, a Nyikolaj Szipjagin pedig éppen építés alatt van az említett gyárban. A hajóosztály négy járműve azonban a háború kirobbanásakor már a 184. Novorisszijszk partvédelmi dandár kötelékében szolgált a Fekete-tengeren.

A Szergej Kotovot először 2023 szeptember 14-én találta el egy Magura tengeri drón, akkor azonban nem süllyedt el. Idén márciusban ugyanakkor újabb dróntalálat következtében hullámsírba szállt. A Pavel Derzsavin állapotáról nincsenek biztos információk: 2023 októberében ezt a hajót is eltalálta egy Magura, de javítható állapotban maradt, ugyanakkor erősen kérdéses, hogy Moszkva kevesebb, mint egy évvel a támadás után máris nyílt vízre küldte volna.

Footage of a desperate attempt of the crew of pic.twitter.com/K7imcfqmv5 — WarTranslated (Dmitri) March 6, 2024

Marad tehát a Dmitrij Rogacsev, illetve a hajóosztály névadója, a Vasziloj Bjkov.

Az ukrán védelmi minisztérium egyelőre nem közölt hírt arról, hogy melyik hajót érhette találat, Moszkva pedig általában igyekszik minimálisnak leírni a károkat, így valószínűleg akkor is kisebb károkról nyilatkoznának, ha valamelyik hajójuk kettétörne és elsüllyedne.

A műholdfelvételek alapján annyi megállapítható, hogy az Azovi-tenger partján fekvő Jejszk város közelében egy 94 méter hosszú, valószínűleg katonai célra gyártott hajó jelentős olajfoltot eresztett ki magából, így bár hivatalos információink még nincsenek, igen magas az esély arra, hogy valóban egy Bjkov kapott találatot (illetve az ukrán partizánok szerint el is süllyedt).

A 80 fős legénységgel üzemelő Bjkov-osztály ráadásul valóban modernnek számít, első példányukat 2018-ban adták át az orosz haditengerészetnek, így egy ilyen hajó elvesztése önmagában is komoly fegyvertény lenne, arról nem is beszélve, hogy a jelenleg orosz beltengernek számító Azovi-tengeren történt a támadás.

Arról, hogy Bjkov-osztály milyen képességekkel bír, ellentmondásos információk állnak rendelkezésre. A korvettek feladata hivatalosan a nyílt vízi járőrözés, más hajók védelme és felderítés, fő fegyverzetüket pedig egy 76,2 mm-es AK-176MA öntöltő ágyú adja, ugyanakkor Moszkva már a háború előtt tervezte azt, hogy Kalibr „cirkálórakéták” indítására is alkalmassá tegye a hajókat. Erről a fejlesztésről nem állnak rendelkezésre megbízható információk.

Címlapkép: a Bjkov osztályú Dmitrij Rogacsev Szevasztopolnál. Nem kizárt. hogy ezt a hajót érte találat a hétvége során. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons