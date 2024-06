Egész Franciaországot felforgatta Macron váratlan húzása – Kormányozhatatlanná válhat az EU második számú hatalma?

Váratlant húzott Emmanuel Macron francia elnök vasárnap este: pártja EP-választási súlyos veresége után feloszlatta a Nemzetgyűlést, lemondatta a kormányt, és új törvényhozási választásokat írt ki június 30-ára, illetve július 7-ére. Az államfő ezzel kockázatos játékba kezdett, a választások kimenetele ugyanis könnyen az EP-voksoláson győztes, Marine Le Pen-féle jobboldali radikális párt, a Nemzeti Tömörülés abszolút többsége lehet, de az is elképzelhető, hogy patthelyzet alakul ki az új Nemzetgyűlésben, ami súlyos kockázatot jelent az ország kormányzására nézve. Macron a szélsőjobboldali veszély felemlegetésével próbálja összezárni a mérsékelt szavazókat pártja mögé, de a Nemzeti Tömörülés „néppártosodása” miatt ennek már nincs olyan mozgósító ereje, mint régen.

Vereség után új választások

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap este bejelentette, hogy előrehozott nemzetgyűlési választásokat ír ki június 30-ára, illetve június 7-ére. Az ok: pártja, a Reneszánsz és annak szövetségesei 14,6 százalékkal másodikak lettek az európai parlamenti választásokon, miközben a Macron fő ellenfeléhez, Marine Le Penhez köthető Nemzeti Tömörülés 31,37 százalékot szerzett.

Nemzetgyűlési többsége most sincs Macron pártjának és szövetségeseinek, alkalmi koalíciókkal kell áterőltetni a jogszabályjavaslatokat a törvényhozáson. Sőt, olykor alkotmányos különutakat kell keresniük: a hatalmas tüntetéseket kiváltó nyugdíjkorhatár-emelést például Macron a Nemzetgyűlést megkerülve emelte törvényerőre.

A francia elnök kockázatos játékba kezdett alig több mint két évvel újraválasztása és szűk három évvel utolsó mandátumának lejárta után, de a kockázat úgy valamivel kisebb, hogy nem biztos többséget veszít el. Elemzők szerint Macron számításai mögött az áll, hogy

a szélsőjobb veszélyére hivatkozva megpróbálja összerántani a centrumot, és mind a jobbközép Köztársaságiaknak, mind a balközép szocialistáknak ajánlatot tesz.

Az államfő szerdai kampánynyitóján valóban ez is történt.

Azt szeretném, hogy amikor eljön az idő, a választások előtt vagy után, összefogjanak azok a jószándékú nők és férfiak, akik együtt nemet tudnak mondani a szélsőségekre

– utalt Macron a konzervatívokra és a szocialistákra. A Jean-Luc Mélenchon-féle radikális baloldalt antiszemitizmussal (Izrael-ellenes és a Hamász tetteit relativizáló politikájuk miatt), a Marine Le Pen-féle radikális jobboldalt kirekesztő politikával vádolta meg. A Nemzeti Tömörülés egyik központi témáját megragadva megígérte, erőteljesebben fog fellépni a bevándorlás, a biztonság és az igazságszolgáltatás kérdésében.

Bonyolult francia közjogi rendszer

A francia V. Köztársaság alkotmányos rendszere igencsak összetett. Franciaország félprezidenciális köztársaság, ami azt jelenti, hogy az elnök a végrehajtó hatalom feje, akinek lényegében teljhatalma van az ország kül- és védelempolitikájának meghatározásában (az államfő egyszersmind a hadsereg főparancsnoka). Az elnök joga a miniszterelnök kinevezése, utóbbit azonban a Nemzetgyűlés bizalmi szavazással meg tudja buktatni. Ezért a mindenkori kormányfő kijelölésekor az elnöknek célszerű tekintettel lennie arra, hogy ki tudhatja maga mögött a Nemzetgyűlés képviselőinek többségét.

Franciaországban a törvényhozásnak két háza van: a jobbára csak szimbolikus szerepet játszó Szenátus, illetve a tényleges törvényhozó hatalom, a Nemzetgyűlés.

A nemzetgyűlési választás kétfordulós, és tisztán egyéni képviselői rendszeren alapul.

Aki a szavazók 50 százalékának és a regisztrált szavazók 25 százalékának támogatását megszerzi, az automatikusan bejut a Nemzetgyűlésbe, a második fordulóban pedig a 12,5 százalékot elért jelöltek mérkőznek meg, akik közül az első helyezett szerzi meg a mandátumot.

A nemzetgyűlési választás tehát egy tisztán többségi rendszeren alapul, ami általában erősen kétpárti parlamentet szokott eredményezni. Ez 2017-ig nagyjából így is volt, de akkor éppen Macron robbantotta fel a több évtizedes status quót, amelyet a jobbközép és a balközép küzdelme jellemzett. Macron hatalomra kerülésekor azonban a két tradicionális oldal meggyengült, feljött viszont az addig jobbára marginális szélsőjobboldal – már 2017-ben is Macron és Le Pen mérkőzött meg egymással az elnökválasztáson, ahogy 2022-ben.

2017-es első elnökválasztásán Macron nagy sikert ért el, és a néhány héttel későbbi nemzetgyűlési választásokon az általa frissen gründolt párt egyértelmű győzelmet aratott. 2022-es győzelme már sokkal kevésbé volt fényes, az újabb nemzetgyűlési választásokon már a többséget sem tudta megszerezni. Ráadásul a parlament háromosztatú lett: Macron centrista blokkjával szemben létrejött egy erősen jobboldali, illetve egy széleskörű baloldali blokk, ráadásul – bár kisebb létszámban – ott voltak a hagyományos jobboldal képviselői, a Republikánusok is. Időközben a baloldali blokk szétszakadt, a szocialisták búcsút intettek a szélsőbalnak, de a frissen kiírt nemzetgyűlési választokra, úgy tűnik, újra összeállnak. A szélsőjobb sem egységes: Le Pen pártja mellett ott van a 2022-es választáson 7 százalékot szerzett elnökjelölt, a szélsőséges kijelentéseivel híressé vált Éric Zemmour pártja, a Visszahódítás.

A választások utáni Nemzetgyűlésben így valószínűleg négy nagyobb blokkal számolhatunk, amelyek egymással is nehezen képesek kiegyezni: a Nemzeti Tömörülés (+Visszahódítás), a Köztársaságiak, Macron pártja, valamint az egységes baloldal.

A francia Nemzetgyűlés belülről. Forrás: francia Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium / Wikimedia Commons

Megindult a politikai helyezkedés

A nemzetgyűlési választásokra Macron nem sok felkészülési időt hagyott a pártoknak: a törvényhozás feloszlatása után három héttel már jön is voksolás. A pártok között máris elindult a helyezkedés.

Marine Le Pen az Éric Zemmour-féle Visszahódítással kísérelt meg megegyezést, ez azonban elbukott. A Köztársaságiak elnöke, Éric Ciotti kedden bejelentette, ők viszont szövetséget kötnének a Nemzeti Tömörüléssel. Le Pen nyitottnak mutatkozott az együttműködésre, a jobbközép párton belül azonban azonnal hatalmas ellenállás mutatkozott. A párt több vezető tisztviselője – például Valérie Pécresse 2022-es elnökjelölt – kemény hangon kelt ki Ciottival szemben, a párt De Gaulle-i, Jacques Chirac-i örökségének elárulásával vádolva a pártelnököt.

Szerdán aztán a Köztársaságiak politikai bizottsága arról döntött, hogy magánakciója miatt kizárják a pártból Éric Ciotti elnököt.

Eközben a baloldali pártoknak sikerült megegyezniük a közös indulásban, bár nézeteltéréseik továbbra is vannak. A baloldali pártok egy „Népfront” nevű választási szövetségbe tömörültek, és arra számítanak, hogy a Nemzeti Tömörüléssel tudnak majd megküzdeni az első helyért.

Macron abbéli szándéka, hogy exponálja magát a kampányban, saját pártjában is ellenérzéseket szült.

Az Élysée-palota nem igazán értette meg a franciaországi „elnökellenes” hangulatot

– mondta például a Politicónak a Reneszánsz nemzetgyűlési frakciójának egyik tisztviselője.

Minél többet beszél, annál több pontot veszítünk

– jegyezte meg egy Macron-párti képviselő tanácsadója.

Az Ipsos egyik elemzője pedig úgy nyilatkozott:

Az biztos, hogy ha belekeveredik, mozgósítani fogja az embereket maga ellen.

Felmérések szerint Macront a választók egy jelentős része arrogánsnak és elitistának tartja, aki elsősorban a tehetősek érdekét képviseli.

Milyen megfontolásai lehetnek Macronnak?

Macron pozitív forgatókönyvként nyilvánvalóan azzal számol, hogy a jobbközéppel és a balközéppel együtt ki tud alakítani egy centrista többséget. Ahogy kampánynyitója is jelezte, a fő üzenete a szélsőjobb megállítása lesz, ami a nemzetgyűlési választás többségi rendszerében nem valóságtól elrugaszkodott elképzelés: legalábbis a második fordulóban sokan a legesélyesebb mérsékelt jelöltre szavazhatnak a szélsőjobboldali előretörés megállítására.

Ez a stratégia az elnökválasztásokon már kétszer bejött Macronnak Le Pen ellen, ahol a második fordulókban olyanok is rá szavaztak a szélsőjobboldali jelölttel szemben, akik egyébként nem szimpatizáltak vele. Ez a jelenség leglátványosabban a 2002-es elnökválasztáson mutatkozott meg, ahol a második fordulóban a jobbközép jelöltje, a néhai Jacques Chirac 82 százalékkal győzte le Jean-Marie Le Pent, Marine Le Pen édesapját.

Csakhogy azóta már sok víz lefolyt a Szajnán, Marine Le Pen pedig látványosan elindult a közép irányába. A fiatalabb Le Pen a párt nevét a harcias Nemzeti Frontról Nemzeti Tömörülésre változtatta, és még saját – antiszemita megjegyzéseiről hírhedtté vált – apját is kirakta a szervezetből. Az antiszemita megjegyzések helyébe Izrael-pártiság lépett, a fő ellenségképpé a többnyire muszlim vallású bevándorlók váltak. Emellett fiatal, ma is csak 28 éves politikust, Jordan Bordellát tette meg a párt elnökének, aki a Nemzeti Tömörülés egyértelmű győzelme után akár miniszterelnök is lehet.

A Nemzeti Tömörülés középre mozdulása miatt kérdés, mennyire fog még működni a szélsőjobb-ellenes stratégia.

Macron joggal gondolhatja, hogy az országos szinten tét nélküli európai parlamenti választás inkább protestszavazás volt, az országos téttel bíró nemzetgyűlési választásokon azonban más megfontolásai lesznek a választópolgároknak. Az is lehet azonban, hogy téved, és a mostani győzelem újabb löketet ad Le Pennek, aki így megszerezheti a parlamenti többséget.

Ez a forgatókönyv sem lenne feltétlenül rossz Macronnak, gondolhatja ugyanis azt, hogy a belpolitika terhét magára vevő, kormányzás közelébe még soha nem került Nemzeti Tömörülés népszerűsége három év alatt súlyosan erodálódik, az ország gazdasági-társadalmi problémáiért a választók őket teszik felelőssé, míg Macron tisztán a külpolitikával foglalkozva kívül kerülne a napi ügyes-bajos problémákon, és teljesen a geopolitikai stratégiaalkotásnak szentelheti a figyelmét. A kormányzásba belefáradt és abban elhasználódott Nemzeti Tömörüléssel szemben pedig egy általa addig felépített, utódnak szánt elnökjelölt sikerrel veheti fel majd a versenyt 2027-ben. Elvégre Macron nem indulhat újabb ciklusra, így most már politikai örökségére koncentrálhat. De ez csak elképzelés, egész máshogy is alakulhatnak az események.

Esélyek

Egy hétfői közvélemény-kutatás szerint a Nemzeti Tömörülés 235 és 265 közötti mandátumot érhet el a választásokon, ami azonban nem elég a 289 képviselői helyet jelentő abszolút többséghez. A Macron mögött álló képviselők száma a mostani 250-ről 125-155-re eshet vissza.

Egy szerdai kutatás szerint a pártok versenyében 31 százalékkal a Nemzeti Tömörülés vezet, a Népfront 28 százalékkal második lenne, Macron szövetsége pedig mindössze 18 százalékkal harmadik. A többségi rendszer miatt azonban természetesen ezt az eredményt nem lehet egy az egyben nemzetgyűlési mandátumokra átváltani.

France, Elabe poll: RN-ID: 31% (+6.5)FP-LEFT|G/EFA|S&D: 28% (+2.5)Ensemble-RE: 18% (-3.5)LR-EPP: 6.5% (-5)Divers gauche-*: 5% (n.a.)REC-ECR: 4% (-0.5)Divers droite-*: 2% (-1) LO/NPA-LEFT: 1%+/- vs. 3-5 April 2023Fieldwork: 11-12 June 2024Sample size: 1,502 pic.twitter.com/VTZkI4XO9l — Europe (Elects) June 12, 2024

Címlapkép forrása: Pierre Suu/Getty Images