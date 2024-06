Közös harckocsit építenek Európa legerősebb országai – Komoly riválist kaphat a magyar tankprojekt

A harckocsi nem vész el, csak átalakul. Bár az ukrajnai háborúban szinte hihetetlen ütemben pusztítják ezeket az eszközöket a drónok, páncéltörő rakéták, és az orosz invázió kezdetén sok elemző szabályosan temetni kezdte ezt a fegyvernemet, most úgy néz ki, sem keleten, sem nyugaton nem tesznek le teljesen a harckocsikról a haderőfejlesztésért felelős döntéshozók. A napokban épp a francia-német KNDS konzorcium rukkolt elő a Leopard-család legújabb változatával, a most éppen Leopard 2 A-RC 3.0 névre hallgató prototípus hamarosan nyilvánosan is megtekinthető lesz. Az új harcjármű komoly riválisa lehet a magyar részvétellel is zajló KF51 Panther fejlesztésének.

Új európai harckocsi a láthatáron Forrás: KNDS Media Az, hogy Franciaország és Németország közös harckocsi fejlesztésén dolgozik, abszolút nem újdonság. A két európai nagyhatalom már 2014 óta pedzegeti egy új harcjárműtípus létrehozását; a német Leopard harckocsikat gyártó Krauss-Maffei Wegmann és a francia Leclerceket gyártó Nexter 2015-ben meg is alapítottak egy vegyesvállalatot, a KNDS-t. A KNDS az évek során több harcjármű-prototípust is bemutatott. Az egyik ilyen, az EMBT (European Main Battle Tank – európai általános harckocsi) egy Leclerc torony volt egy Leopard 2A7 alvázon, később MGCS néven (Main Ground Combat System – elsődleges szárazföldi harctéri rendszer) egy másik prototípus bemutatására is sor került. Legutóbb a 2022-es Eurosatory haditechnikai expón láthattuk a technikát: ez az jármű már új tornyot is kapott. En 2022 - El , el demostrador de tecnología para el programa @cogeseurosatory — Pucara (Defensa) June 27, 2022 Az idei expón új EMBT / MGCS változat jelenik majd meg: ez a projekt most éppen Leopard 2 A-RC 3.0 névre hallgat. Egyes sajtóorgánumok arról írnak, hogy ez a jármű kifejezetten a Leopard-család továbbfejlesztése, nem pedig az MGCS-projekt újabb prototípusa: kitesznek majd az Eurosatoryn egy új Leclerc-modernizációt is. Elsőre talán nem világos, ha ez valóban így van, mi értelme volt egyáltalán elindítani az MGCS-projektet, hiszen úgy fest, lesz mégis külön harckocsija lesz a Bundeswehrnek és az Armée de terrének. A legvalószínűbb magyarázat erre a látszólagos ellentmondásra az, az új Leclerc és az új Leopard rövidtávú megoldás lesz, amíg életképessé válik az MGCS-platform. Az MGCS-projekt célja, hogy legyen egy kifejezetten magas modularitású, közös harckocsiplatform, melynek fegyverzetét, védettségét, elektronikáját gyorsan és hatékonyan a megrendelő hadsereg igényeire lehet szabni, a Leopard és a Leclerc külön-külön fejlesztése pedig értékes tanulságokat hordoz a közös harckocsi eléréséhez is. Így tehát, számos innováció, amely az MGCS-hez készül, már meg fog jelenni ezekben az újabb nemzeti harckocsi-variánsokban is. Erre enged következtetni a KNDS közleménye is, mely szerint a Leopard 2 A-RC 3.0 egy „lépcsőfok” lesz az MGCS fejlesztésében, így lehet, hogy a gépre is csak mint egyfajta tech-bemutató kell gondolni, nem mint végleges, rendszeresítésre és exportra szánt harcjárműre. Amit tudni lehet eddig az új harckocsiról az, hogy lesz 120, 130 és 140 milliméteres löveggel felszerelt változata is. A z még nem teljesen világos, hogy a tornyot, tűzvezető rendszereket mennyire kell átépíteni a fő fegyver cseréjéhez,

z még nem teljesen világos, hogy a tornyot, tűzvezető rendszereket mennyire kell átépíteni a fő fegyver cseréjéhez, a páncélzat moduláris lesz, olyannyira, hogy a gyártó reményei szerint a harcban megsérült páncélelemeket akár a harctéren is cserélni lehet majd,

olyannyira, hogy a gyártó reményei szerint a harcban megsérült páncélelemeket akár a harctéren is cserélni lehet majd, a tornyot a páncéltestből irányítják maj d, így a harcjármű kezeléséhez elég lesz három fős legénység,

d, így a harcjármű kezeléséhez elég lesz három fős legénység, a járművet felszerelik majd páncéltörő rakéták elleni aktív védelmi rendszerekkel és egy 30 milliméteres légvédelmi gépágyúval is, drónok ellen,

a toronyra lehet szerelni majd egy páncéltörőrakéta-indítót is ,

, össztömege 60 tonna lesz és kap majd egy üzemanyag-barát motort is. A gép egyébként sok hasonlóságot mutat az amerikai AbramsX projekttel, a fő különbség talán az, hogy az amerikaiak hibrid hajtást akarnak a saját gépükbe, míg a Leopard esetén erről egyelőre nincs szó. Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 10. Igazi szintugrás történt a tankfejlesztésben: lerántották a leplet a jövő páncélosáról Komoly konkurencia ez a magyar harckocsi-projektnek? Az MGCS-szel párhuzamosan egy másik európai harckocsi-fejlesztési projekt is zajlik, ennek a főkoordinátora a német Rheinmetall hadiipari vállalat. A Rheinmetall új tankja, a KF51 Panther szintén a 2022-es Eurosatoryn debütált, tavaly pedig a magyar kormány bejelentette azt is, hogy az új harcjármű fejlesztésébe mi is beszállunk. Ez ugye azért sem volt meglepő, mert Magyarországon a Rheinmetall vállalat már működtet egy páncélozott harcjárművek gyártására szakosodott üzemet, melyet megtoldottak kutatás-fejlesztési (K+F) képességgel is. Erről a harcjárműről annyit lehet tudni, hogy fő fegyvere egy 130 milliméteres, 20-as kapacitású automata utántöltő rendszerrel kiegészített harckocsiágyú lesz,

20-as kapacitású automata utántöltő rendszerrel kiegészített harckocsiágyú lesz, felülről érkező rakétákkal és drónokkal szembeni, toronyra telepített védelmi rendszert kap ,

, a mesterséges intelligencia által asszisztált tűzvezető rendszer segíti majd az irányzót,

segíti majd az irányzót, kibervédelmi és elektronikus harcászati rendszer lesz benne (elsősorban szintén a drónok ellen),

lesz benne (elsősorban szintén a drónok ellen), drónkezelő irányítófelület is kap , így bár legalább 4 fős legénysége lesz, az egyik kezelő feladata kizárólag a drónok irányítása lesz,

lesz, így bár legalább 4 fős legénysége lesz, az egyik kezelő feladata kizárólag a drónok irányítása lesz, lesz a gépen egy páncéltestre telepített kamerarendszer, melynek segítségével a harcjármű kezelői tökéletes rálátást kapnak a harcjármű környezetére, a páncélzat biztonságát élvezve. A Rheinmetall fontos célja, hogy a Panther ár / érték arányban kedvező legyen, így nem kizárt, hogy a KNDS nyugat-európai és amerikai piacokra, a Rheinmetall pedig Kelet-Európára és a Közel-Keletre lő majd saját gépével. Ha ez így lesz, a két projekt valószínűleg megfér majd egymás mellett. Ami inkább gondot okozhat majd a KF51 Pantherrel kapcsolatosan – különösen magyar részről az, hogy lehet, hogy a KF51-est Ukrajna is gyártja, rendszeresíti majd. Ez kiváló üzleti lehetőség lenne a Rheinmetall hazai ágának, de a magyar kormány blokkolja az ukrán haderőnek való fegyverszállítást. Így külön üzem épül Ukrajnában, amely a helyi piac mellett a háború után akár exportra is gyárthat majd harckocsikat. Az önmagában, hogy a KF51-es megjelenik az ukrajnai harctéren, egyébként mindenképp lehetőségként értelmezhető, de erről majd később. Megjelent az európai piacon Lengyelországnak és Romániának köszönhetően a dél-koreai hadiipar. Szöul egyelőre a K2 Black Pantherrel házal, amely egy ár / érték arányban rendkívül jónak mondható harckocsi, de a KF51 és az MGCS is várhatóan technológiai szempontból fejlettebb lesz majd, ha gyártásra kerül. Lengyelország viszont biztosan, Románia pedig valószínűleg telepít majd ide dél-koreai hadiipari üzemeket is, ahol akár a K2-es következő generációját is gyárthatják majd. Ez pedig már technológiai és árazási szempontból is komoly fenyegetést jelent a német, francia hadiipari cégek célpiacára nézve. K2 Black Panther harckocsi a lengyel haderőben. Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images A Rheinmetall egyébként Ukrajna nagyon szoros és elkötelezett támogatója: a háború eleje óta lobbiznak azért, hogy a megtámadott ország minél több és erősebb haditechnikai felszerelést kapjon. A kedves gesztusok hátterében minden bizonnyal az is áll, hogy a német hadiiparnak bármilyen rosszul is hangzik, de jót tesz a háború: az egész világ, gyakorlatilag élőben látja, mit tudnak a harctéren a modern, nyugati haditechnikai eszközök. Sok olyan eszköz is van, melyről kiderült, hogy jobb egyes versenytársainál (pl. úgy tűnik, a Leopard 2-esek sok szempontból verik az amerikai Abramset), ez pedig nyilván jót tesz a fegyvergyártó reputációjának. Ha Ukrajna kap KF51 Panther harckocsikat és KF41 Lynx lövészpáncélosokat, kiderül, hogy ezek a gépek tényleg hozzák-e azt a teljesítményt, amit a gyártó ígér. Ha hozzák, a Rheinmetall – és azok a vegyesvállalatok, amelyeket a cég külföldön, például Magyarországon üzemeltet – zsíros megrendelésekre számíthatnak. A Panther persze egy hosszabb projekt, de a Rheinmetall az első Lynxeket már 2024 végére beígérte Ukrajnának.