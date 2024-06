Drámai figyelmeztetést küldött az ENSZ főtitkára: Libanon nem válhat második Gázává

Libanon nem válhat "második Gázává" - jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján az ENSZ főtitkára, kritikával illetve Izrael és a libanoni síita radikális mozgalom, a Hezbollah agresszív nyilatkozatait, amelyek szerinte "beláthatatlan katasztrófát" idézhetnek elő a Közel-Keleten.

António Guterres úgy fogalmazott, hogy "sem a terület lakossága, sem a világ nem engedheti meg magának azt, hogy Libanon egy második Gázává váljon". Egyúttal mély nyugtalanságának adott hangot amiatt, hogy tovább súlyosbodhat az Izrael és Libanon közötti határszakaszon fennálló, feszült biztonsági helyzet. A főtitkár szerint ezt "az egymást követő tüzérségi összecsapások, valamint olyan üzenetváltások jellemzik, amelyekből arra lehet következtetni, mintha egy totális háború küszöbén állnánk".

A helyzet veszélyességét érzékeltetve hozzátette, hogy "egy átgondolatlan gesztus vagy egy téves helyzetértékelés is bármikor olyan mértékben elmérgesítheti a határhelyzetet, hogy az már beláthatatlan következményekkel járhat".

Az ENSZ-főtitkár a világszervezet New York-i székházában tartott tájékoztatón arról is beszélt, hogy Oroszországnak is tartania kell magát az Észak-Koreára vonatkozó nemzetközi szankciókhoz. Ezeket a szankciókat a Biztonsági Tanács hagyta jóvá, és mindazon országoknak is be kell tartaniuk, amelyek bármilyen szinten felvették a kapcsolatot Phenjannal - szögezte le azzal összefüggésben, hogy Oroszország kölcsönös védelmi megállapodást kötött Észak-Koreával.

Címlapkép forrása: Getty Images