Rendkívüli időszakban lép új vezető a világ legnagyobb katonai szövetségének élére – Mit kell tudnunk a NATO új főtitkáráról?

Csütörtökön derült ki , hogy a NATO mind a 32 tagállama beállt a leköszönő holland miniszterelnök, Mark Rutte mögé, így ő lehet októbertől a NATO új főtitkára Jens Stoltenberg után. De ki is valójában Mark Rutte, és milyen kihívások várnak rá az észak-atlanti katonai szövetség új civil vezetőjeként?

Rekorder holland miniszterelnök

Az 1967-es születésű Mark Rutte a jelenkori európai uniós tagállami vezetők közül Orbán Viktort követően a legtöbb időt töltötte hivatalban: 2010. október 4-én foglalta el a holland miniszterelnöki posztot, és ügyvezető kormányfőként – utódja, Dick Schoof hivatalos kinevezéséig – jelenleg is vezeti Hollandiát. Rutte hivatalosan tavaly július 7-én nyújtotta be lemondását, miután a kormánykoalíció nem tudott megegyezni a növekvő bevándorlás kérdésének kezelésében.

Rutte történelemből szerzett diplomát 1992-ben a Leideni Egyetemen, majd az üzleti életben talált állást az Unilever egyik HR-menedzsereként. Már egyetemi évei alatt csatlakozott a jobboldali liberális Szabadság és Demokrácia Néppárt (VVD) ifjúsági szervezetéhez, amelynek 1988 és 1991 között elnöke is volt.

Az üzleti életből 2003-ban a parlamentbe került képviselőnek, 2006-ban pedig pártja, a VVD elnökének választották – ezt a tisztséget egészen tavaly augusztus 14-ig töltötte be.

Pártja 2010-es győzelme után megszerezte a miniszterelnöki pozíciót, és megnyerte a 2012-es, a 2017-es és a 2021-es választást is.

A kormányfő így összesen négy kabinetet vezetett 13 év alatt, ezzel

ő lett a legtöbb ideig kormányzó holland miniszterelnök.

Hollandiában arányos választási rendszer működik, ráadásul parlamenti küszöb sincsen, így rengeteg párt kerül be a törvényhozásba. Az országban épp ezért nagy hagyománya van a koalíciós kormányzásnak, általában 3-4 párt együttműködésére is szükség van a kormányzó többség megteremtéséhez, a koalíciós tárgyalások pedig sokáig elhúzódnak. (A nemrég megköttetett új koalícióban négy párt képviselteti magát, a koalíciós tárgyalások csaknem fél éven keresztül tartottak.)

Mark Rutte nagy rutint szerzett a különböző érdekek összeegyeztetésében, és olyan embernek ismerik, aki könnyen teremt kompromisszumot a különböző felek között.

Pragmatikus politikusként írják le, aki nem víziókat követ, és hajlandó engedni pozíciójából, ha szükséges. Nemcsak otthon, nemzetközileg is jó tárgyalóként tartják számon, és még Donald Trump is úgy nyilatkozott róla, hogy

kedvelem ezt a fickót.

Kompromisszumkészsége és tárgyalási tapasztalatai alapján az elemzők kifejezetten jó jelöltnek tartják a NATO-főtitkár posztjára, ahol 32 tagállam széttartó akaratából kell egységet teremteni.

Mark Rutte Litvániában szolgálatot teljesítő holland katonákat látogat meg 2017-ben. Forrás: holland Védelmi Minisztérium / Wikimedia Commons

Oroszellenesség, ukránbarátság

Mark Rutte holland miniszterelnökként Ukrajna egyik legkitartóbb támogatójának számított, kormányzása alatt Hollandia volt az egyik zászlóvivője Kijev F–16-os vadászgépekkel való ellátásának. (Más kérdés, hogy a projekt még nem ért révbe.)

Rutte számára az ukrajnai háború jóval korábban kezdődött 2022-nél: 2014. július 17-én a donbaszi „polgárháború” oroszbarát szakadárjai tévedésből lelőtték a Malaysia Airlines 17-es számú, Amszterdam és Kuala Lumpur között közlekedő utasszállító repülőgépét. A 298 halálos áldozatból 196 holland állampolgár volt. 2016-ban egy Hollandia által vezetett nyomozócsoport megállapította, hogy a repülőgépet egy Buk föld-levegő rakéta lőtte le, amelyet Oroszországból szállítottak a szakadárok területére a katasztrófa napján, és később visszakerült Oroszországba. 2022-ben egy holland bíróság két orosz állampolgárt és egy ukrajnai szakadárt talált távollétében bűnösnek a 298 ember haláláért. Az ítélet azt is kimondta, hogy ebben az időben orosz felügyelet alatt álltak a területen harcoló oroszbarát szakadárok. Oroszország a teljeskörű háború 2022-es kirobbanásáig következetesen tagadta, hogy támogatná a felkelőket, ahogy a maláj gép lelövését is.

A Kreml propagandája a legkülönbözőbb abszurd teóriákkal állt elő a gép lezuhanását illetően, Ukrajnára próbálva rátolni a felelősséget. A lezuhanás utáni első órákban azonban a szakadárok még győzelemként ünnepelték a gép lelövését, amiről úgy vélték, hogy katonai repülő, és csak miután kiderült, hogy utasszállítóról van szó, azután indult el az álhírek tömeges terjesztése.

Holland és ausztrál rendőrök vizsgálják az Ukrajnában lezuhant MH-17-es utasszállító roncsait. Forrás: holland Védelmi Minisztérium / Wikimedia Commons

A tragédiát követően Rutte határozottan Moszkva-ellenes irányvonalat folytatott, ami csak erősödött a teljeskörű háború kitörésével. Nemrég Hollandia tízpontos biztonsági egyezményt írt alá Ukrajnával. Hollandiát ugyanakkor sok bírálat érte amiatt, hogy nem teljesíti a NATO elvárását az éves GDP 2 százalékának védelmi kiadásokra fordításáról. Az ország idén először éri el a 2 százalékot.

Út a főtitkári poszthoz

Tavaly júliusban sokakat meglepett, hogy Rutte csaknem 13 év miniszterelnökség után egy elsőre banálisnak tűnő ügy miatt lemond a miniszterelnöki posztról. Utólag azonban úgy tűnik, nem hirtelen felindulásból elkövetett döntésről volt szó, hanem a politikus már akkor tudatosan készült arra, hogy nemzetközileg fontos pozíciót töltsön be. Rutte tavaly novemberben indította el kampányát a NATO főtitkári pozíciójára, és márciusra már a tagállamok kétharmadának támogatását megszerezte, köztük az Egyesült Államokét, az Egyesült Királyságét, Németországét és Franciaországét is.

Azonban márciusban új jelölt jelentkezett a posztra Klaus Iohannis román elnök személyében, aki a NATO keleti szárnyát képviselhette volna főtitkárként, a szövetség történetében először. A keleti tagállamok felől ugyanis rendszeres kritika, hogy bár az elsőként csatlakozott egykori Varsói Szerződés-tagállamok (Magyarország, Lengyelország, Csehország) már negyed évszázada a NATO tagjai, főtitkárt eddig csak a nyugati és északi államok közül választottak. Kaja Kallas észt miniszterelnök neve felmerült ugyan, de az Oroszországgal szembeni kemény észt álláspont miatt ő nem nyerte el a nyugati tagállamok szimpátiáját. (Kallas most az EU új kül- és biztonságpolitikai főképviselője lehet.)

Iohannis jelölését nyíltan csak Magyarország támogatta, amely sokáig kitartott amellett, hogy ellenzi Rutte ambícióit. Aztán megtört a jég: kedden mind Szlovákia, mind Orbán Viktor bejelentette, hogy megszavazzák a holland miniszterelnököt. Iohannis végül csütörtökön visszalépett a jelöltségtől, így utolsóként Románia is beállt Rutte mögé.

Milyen kihívások várnak az új főtitkárra?

Jens Stoltenberg jelenlegi főtitkár október 1-jével távozik a posztról, Rutte másnap veszi át a katonai szövetség politikai vezetését. A főtitkár a NATO legfőbb civil irányítója, aki koordinálja a NATO-tagállamok munkáját, és vezeti a tagállami vezetők tárgyalásait, valamint ismerteti a szövetség közös álláspontját a különböző kérdésekben.

Rutte turbulens időszakban kerül a posztra.

Különösen a nyugati NATO-tagországokban a mostani európai parlamenti választásokon megerősödtek a radikális jobboldali pártok, amelyek jellemzően kritikusak a nyugati szövetségi rendszerekkel szemben, és jó kapcsolatokra törekszenek Oroszországgal. A NATO egyik atomhatalmában, Franciaországban a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés akár kormányra is kerülhet a június 30-án és július 7-én esedékes nemzetgyűlési választások után.

Még fontosabb azonban az amerikai elnökválasztás, amely alig több mint egy hónappal Rutte beiktatása után esedékes, és Donald Trumpnak jó esélye van rá, hogy 2021 után visszatérjen a hatalomba. Trump elnökként és újrázni készülő jelöltként is számos kritikus kijelentést tett a NATO-ra, elsősorban a 2 százalékos védelmi kiadási elvárást nem teljesítő államokra. Rutte egyébként a tavalyi müncheni biztonsági konferencián azt mondta, a nyugati vezetőknek be kellene fejezni „a kesergést és a nyafogást” Trump miatt, és megerősíteni a védelmet, bárki is győzzön az elnökválasztáson.

Alakuljon bárhogy az amerikai választások végeredménye, az Ukrajnának nyújtandó amerikai segélycsomag hónapokig tartó törvényhozási kálváriája is mutatta, hogy az Egyesült Államokban már koránt sincs meg a régi kétpárti egység az európai katonai szerepvállalást illetően, ezért Európának mindenképpen többet kell költenie a maga védelmére.

Rutte egyik fontos feladata lesz a védelmi kiadásokon spóroló országok győzködése a 2 százalékos elvárás teljesítéséről.

A 2024-es költségvetési tervek alapján a 32-ből 8 tagállam még mindig nem fogja elérni a 2 százalékot. A nagy tagállamok közül Olaszország, Kanada és Spanyolország sem teljesíti az elvárást, sőt még az 1,5 százalékos arányt sem. A NATO-n belül nagy aránytalanságok alakultak ki, amiben az Oroszországhoz való földrajzi közelség fontos faktor: a hét, GDP-arányosan legtöbbet költő tagállam közül öt közvetlenül határos Oroszországgal.

Rutténak arra is kell figyelnie, hogy a keleti tagállamok nagyobb beleszólást kapjanak a döntésekbe. A főtitkár utáni második legfontosabb civil pozíció a főtitkár-helyettesé: a posztot jelenleg a román Mircea Geoană tölti be. Erre a pozícióra célszerű lenne Rutténak ezúttal is kelet-európai politikust jelölni.

A legnagyobb kihívás azonban természetesen az ukrajnai háború lesz, amelyben már hosszú ideje az oroszoké a kezdeményezés. A NATO-tagállamok nagy része várhatóan a július 9-e és 11-e közötti washingtoni csúcstalálkozón egyezik majd meg abban, hogy szorosabban együttműködnek az Ukrajnának történő segítségnyújtás és kiképzés támogatásában (ez az a „misszió”, amelyből Magyarország kimarad). Kérdés, hogy ez képes lesz-e érdemben változtatni az orosz–ukrán háború jelenlegi menetén.

Címlapkép: Mark Rutte leendő és Jens Stoltenberg leköszönő NATO-főtiktár. Forrás: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images