Sajtóértesülések: Orbán Viktor Moszkvába megy

A hírről először Pányi Szabolcs oknyomozó újságíró számolt be X-oldalán, majd az RFE/RL és a Financial Times is megerősítette.

Orbán Viktor várhatóan a Kremlben is látogatást tesz és találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A magyar vezető a héten tett meglepetés-látogatást Kijevben, ahol tűzszüneti javaslatot tett Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A javaslatot az ukrán vezető elutasította.

Vlagyimir Putyin orosz elnök épp ma mondta azt Asztanában, hogy Oroszország is elzárkózik a tűzszünettől, csak akkor hajlandók erre, ha béketárgyalások és a háború lezárása is követi ezt az eseményt.

Az Orbán Viktor moszkvai útjáról szóló híreket a magyar kormány még nem erősítette meg.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images