Mi lehetett Orbán Viktor célja a kínai utazással?

Számos találgatás látott napvilágot Orbán Viktor külpolitikai körútja kapcsán az elmúlt napokban. Kijev és Moszkva után Pekingbe is ellátogatott a magyar miniszterelnök, az általa „békemissziónak” nevezett turnéja során, azonban nem igazán látni, hogy ez milyen előnnyel járhat Magyarország számra, vagy miként járulhat hozzá az orosz agresszió megállításához.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Mit tudunk biztosan?

Alig két hónappal Hszi Csin-ping kínai elnök-pártfőtitkár budapesti látogatása után került sor Orbán pekingi útjára, így a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatokban aligha hozott újdonságot a hétfői meglepetészszerű kormányfői vizit. Elolvasva a májusi látogatás alkalmával akár Hszi, akár Orbán Viktor által előadottakat, illetve a minapi pekingi találkozó után olvasható nyilatkozatot, látható, hogy semmiféle újdonság nem hangzott el. Mind a kétoldalú kapcsolatok, mind pedig az ukrajnai háború esetén ugyanazt mondták a felek, mint korábban.

Az út szervezésére ugyanolyan titoktartás, és vélhetően a szövetségeseink előzetes tájékoztatásának elmulasztása mellett került sor, ahogy azt a moszkvai látogatás esetén is láthattuk. Szintén egyezést mutat a magyar EU-elnökség látványelemeinek felhasználása a kormányzati kommunikációban, és akárcsak az orosz fél, a kínai diplomácia is tett arra utalást, miszerint a magyar miniszterelnök kvázi az EU képviseletében érkezett Pekingbe. Mivel ez nem igaz, az Unió szervei több alkalommal is kifejezték erős rosszallásukat, hiszen az EU külpolitikájának irányítása nem tartozik a soros elnökség hatáskörébe. Figyelemreméltó az utazások sorrendje is. Talán nem véletlen, hogy először Kijevre került sor, hiszen így a magyar kormányfő számos nemzetközi dicséretet zsebelhetett be. Még David Pressman amerikai nagykövet is elégedetten nyugtázta az ukrán-magyar legfelsőbb szintű tárgyalások létrejöttét, ami után kínos hidegzuhanyként érhette nyugati partnereinket a váratlan moszkvai és pekingi út.

Maga a magyar miniszterelnök szólt kijevi és moszkvai tárgyalásait követően arról az amúgy közismert tényről, hogy a felek álláspontja változatlan,

és igen távol áll egymástól, magyarán sem Ukrajna, sem pedig Oroszország nem hajlandó olyan megállapodást kötni, amelyet a másik fél is elfogadna.

Ukrajna felháborodva arról is beszámolt, hogy a magyar fél nem tájékoztatta őket közelgő moszkvai útjáról, így meglepő lenne, ha Peking viszont szóba került volna a tárgyalások során. Az is kiderült az orosz elnök tanácsadójától, hogy semmilyen ukrán üzenetet nem adott át Moszkvának Orbán Viktor. Az ukrán elnök külön megemlítette, hogy Magyarországot túl gyengének tartja ahhoz, hogy közvetítő szerepet játsszon a felek között.

A fentiekből következik, hogy semmi nem indokolja Peking stratégiájának megváltozását, a Kínai Népköztársaság továbbra is támogatja Oroszországot a konfliktusban, még ha csak – egyelőre – korlátozott módon is. Igaz, még ez a visszafogott kínai segítség is nagyon fontos, sőt, talán pótolhatatlan forrást jelent Moszkva számára az agresszió folytatásához. A múlt héten részt vettem egy zártkörű konferencián, ahol

az EU egyik képviselőjének beszámolójában elhangzott, hogy a katonai műveletek szempontjából fontos árucikkek 80 százalékát Kínából szerzi be Oroszország.

Így abban igaza van Orbán Viktornak, hogy a háború lezárásának kulcsát Pekingben és Moszkvában kell keresni, csakhogy ebben jelenleg egyik fél sem érdekelt.

Akkor mégis mi értelme volt a pekingi útnak?

A fentieket összefoglalva az a kép rajzolódik ki, hogy a helyzet változatlan, egyik fél sem módosít stratégiáján, Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy közvetítői szerepet játsszon, Orbán láthatóan nem közvetített a felek között, stratégiai jelentőségű új információ birtokába nagy valószínűséggel nem jutott, és a pekingi út végén a felek egyetértettek mindabban, amit már májusban is leszögeztek. Ráadásul mindez előre megjósolható volt. Az is érdekes, de sajnos aligha megválaszolható kérdés, hogy ehhez miért asszisztált a kínai fél, de magyar szempontból fontosabb, hogy hazánk számára milyen hozadéka lehet az útnak.

Amennyiben Orbán Viktor a magyar uniós elnökségnek akart volna nagyobb súlyt és külpolitikai arcélt adni, alaposan melléfogott, hiszen az EU egyértelműen felbőszült a fejleményeken. Azonban sokkal valószínűbb, hogy a miniszterelnök eleve erre a reakcióra számított, és a körút egyik célja az EU bosszantása lehetett.

Akár belpolitikai indíttatás is magyarázhatja a fejleményeket, azaz Orbán számára fontos lehet, hogy világpolitikai jelentőségű államférfiként prezentálja magát saját szavazóközönsége előtt. Ez persze minden politikus számára fontos tényező, de kérdéses, hogy alig pár héttel a kampány lezárását követően, a nyári kánikula és szabadságolások közepette mindez mennyire jut el a választókhoz.

Más elemzők szerint a moszkvai (és így a pekingi) performansz vagy kifejezetten Moszkva érdekeit szolgálta, vagy Orbán Ukrajna bukásában hisz és a győztes oldalon akar állni, esetleg tényleg elhiszi, hogy ő lehet az, aki tető alá hozhat egy megállapodást.

A fenti opciókat felölelve a legvalószínűbb, hogy Orbán Viktor továbbra is abban a külpolitikai döntéshozatali mátrixban gondolkodik, amit korábban felvázoltunk. Eszerint számára optimális az orosz-kínai tandem sikerére fogadni, hiszen ezzel – legalábbi reményei szerint – sokat nyerhet, míg a Nyugat által elvárt magatartást követve aligha kerülne előnyösebb helyzetbe, és lássuk be, az EU sem volt túl hatékony a magyar külpolitikai irányvonal költségeinek növelésében. Magyarul Orbán szemszögéből nagy lehetőség áll szemben egy – eddig – minimális büntetéssel. Az uniós szervek a moszkvai út után is csupán közösségi média posztokban és diplomáciai csatornákon kifejezett ejnye-bejnyére ragadtatták magukat, márpedig az ilyesmi nyilvánvalóan lepereg a magyar miniszterelnökről. Ráadásul az elmúlt években olyan sokat fektetett a jelenlegi külpolitikai irányvonalba, hogy könnyen az elsüllyedt költségek tévedésébe eshetett. Meglátjuk, hogy a Nyugat, szemben eddigi tétova lépésivel, képes és hajlandó lesz-e a következő időszakban komolyan növelni Orbán Viktor számára döntéseinek költségeit, akár például a magyar uniós elnökség gyors elvételével, bár erre minimális esélyt látnak a szakértők.

A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Közép- és Kelet-Európai Ázsiai Kutató Központ alapítója, az ESSCA School of Management Angers-Párizs-Budapest-Sanghaj oktatója és a European Think Tank Network on China kutatói hálózat magyar alapító tagja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher