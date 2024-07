Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna

A héten egy kifejezetten fontos NATO-csúcstalálkozó zajlott, mely során a szövetségesek „visszafordíthatatlan” tagságot ajánlottak fel Ukrajnának, ha az ostromlott ország a háborús helyzetben is teljesíti a belépéshez szükséges reformokat. Viszonylag kevés szó esett arról, hogy a csúcstalálkozón részt vett egy kifejezetten erős, nem NATO-tag ország vezetője is, aki szakítva korábbi semlegességi politikájával most azt fontolgatja, hogy beszáll Ukrajna felfegyverzésébe. Az említett ország Dél-Korea, illetve annak elnöke, Jun Szogjol. Az ázsiai ország nem kifejezetten Ukrajna mellett, hanem Oroszország ellen foglal állást, Moszkva azzal haragította magára a szöuli vezetést, hogy lényegében szövetséget kötöttek ősellenségükkel, Észak-Koreával. Ha Dél-Korea is elkezd fegyvereket szállítani Ukrajnának, Kijev nagyon értékes szövetségesre tesz szert.

Régóta pályázik Ukrajna Dél-Korea fegyvereire

Amerikai B-52-es stratégiai bombázó repül át Szöul fölött. Fotó: KIM Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Dél-Korea az Egyesült Államok nagyon szoros barátja, illetve az Európai Unió, illetve a NATO közeli partnere, annak ellenére, hogy az ország hivatalosan nem tagja a szövetségnek. A dél-koreai hadiipar lassan elengedhetetlen szereplő lesz Európa újrafegyverzésében; Lengyelország és Románia is több ezer dél-koreai páncélozott járművet, tüzérségi rendszert szerez be. Az is fontos tény, hogy Dél-Korea területén több mint 25 ezer amerikai katona állomásozik.

A szoros nyugati szövetségi viszony ellenére Dél-Korea hivatalosan még egy terepjárót sem adott az ukrán hadseregnek, annak ellenére, hogy olyan távoli országok, mint például Japán, Kanada vagy Ausztrália is részt vesznek Kijev védelmi képességeinek fejlesztésében.

Ennek oka egyszerűen az, hogy Dél-Korea törvényei tiltják azt, hogy a mindenkori kormány fegyverekkel támogasson egy háborúban álló országot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború eleje óta próbálja elérni, hogy Dél-Korea változtassa meg a vonatkozó törvényeit és szálljon be azon országok közé, melyek fegyvereket küldenek nekik. Szöul eddig mindössze annyi engedményt adott Kijevnek, hogy küldtek valamennyi tüzérségi lőszert az Egyesült Államoknak, Amerika pedig cserébe saját készleteiből utántöltötte az ukrán tüzérségi képességet. Ez is a fű alatt zajlott és csak sajtóinformációkból derült ki, hogy volt ilyen tranzakció, hivatalosan egyik fél sem erősítette meg a transzfer tényét.

Jól indult Putyin sakkjátszmája, de most lehet, hogy hibázott

Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong-un észak-koreai vezető Phenjanban, 2024 júniusában. Fotó: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

Miközben a szöuli politikusok óvatoskodnak, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong-un észak-koreai vezető már legalább kétszer találkoztak, hogy kifejezetten arról tárgyaljanak, hogy tudják egymást kisegíteni haditechnikai eszközökkel, technológiai innovációkkal.

Észak-Korea rögtön az első találkozó után el is kezdett hatalmas mennyiségű lőszert szállítani az orosz haderőnek: legalább kétmillió tüzérségi lőszert és még ki tudja, hány százezer rakétát, páncéltörő eszközt adtak át Moszkvának.

A lőszerutánpótlás fontos szerepet játszik a háborúban: Avgyijivka ostromakor több mint 8-10-szeres túlerőben volt az orosz tüzérségi képesség az ukránhoz képest.

Aztán néhány hete személyesen ment Vlagyimir Putyin orosz elnök Phenjanba, Észak-Korea fővárosába, ahol kölcsönös védelmi egyezményt írtak alá Kim Dzsong-unnal. Bár még mindig nem világos, ez

az egyezmény pontosan mit tartalmazott, olyan vörös vonalnak tűnik, amelynek átlépésével Moszkva maga ellen fordította az eddig óvatoskodó Dél-Koreát.

A második Putyin-Kim találkozó után dühös hangvételű közlemény jött Szöulból, melyben Csang Hodzsin nemzetbiztonsági szóvivő hevesen kritizálta Moszkvát, amiért az egyezménnyel és a fegyvervásárlásokkal számos nemzetközi egyezményt megsértettek, majd bejelentette:

Dél-Korea kormánya fontolóra veszi, hogy szakít semlegességi politikájával és elkezd fegyvereket küldeni Ukrajnának.

A héten szervezett NATO-csúcson felbukkant Jun Szogjol dél-koreai elnök is, az esemény kifejezetten Ukrajna támogatásáról és az ország jövőjéről szólt. Bár Jun elnök semmit nem ígért Ukrajna kapcsán, sajtóinformációk szerint egyre nyitottabbnak tűnik a szöuli vezetés arra, hogy első körben tüzérségi eszközökkel segítése Kijev védekező háborúját.

Nem csoda, hogy Szöul felhúzta magát a Putyin-Kim találkozón, hiszen nem csupán Ukrajna számára veszélyes Phenjan és Moszkva közeledése:

Észak-Korea hadereje kifejezetten hatalmas és rengeteg hagyományos fegyverük van, de kevés a modern, high-tech eszközük . „Buta” tüzérségi lőszerek millióiért cserébe Oroszország fejlett légvédelmi rendszereket, vadászgépeket, rakétatechnológiát és drónokat szállíthat a Koreai Néphadseregnek. Oroszország most felemelheti a világ egyik legnagyobb, 1970-es, 80-as évek technológiájával rendelkező hadseregét a 2020-as évekbe. Mivel a legnagyobb esélye annak van, hogy ezeket a fegyvereket, technológiákat az ősi rivális, Dél-Korea ellen fogja használni Phenjan, Oroszország lépése kifejezetten magas nemzetbiztonsági kockázatot jelen Szöul számára.

Oroszország most felemelheti a világ egyik legnagyobb, 1970-es, 80-as évek technológiájával rendelkező hadseregét a 2020-as évekbe. Mivel a legnagyobb esélye annak van, hogy ezeket a fegyvereket, technológiákat az ősi rivális, Dél-Korea ellen fogja használni Phenjan, Oroszország lépése kifejezetten magas nemzetbiztonsági kockázatot jelen Szöul számára. Ahogy fentebb is írtuk: még nem világos, pontosan mit tartalmaz az Oroszország és Észak-Korea által kötött biztonsági együttműködés, hivatalos közlemények szerint egy hagyományos katonai szövetségről van szó, vagyis a két ország egymás segítségére segít, ha támadás alá kerül. De mivel nem látunk észak-koreai katonákat Rosztovban és Belgorodban, feltételezhető, hogy a megállapodásnak vannak bizonyos limitációi. Ugyanakkor akárhogy is nézzük, az, hogy a világ egyik legerősebb katonai hatalma, Oroszország nyíltan megígérte, hogy egy esetleges második koreai háború során Észak-Korea mellé áll, súlyos kockázatot jelent Szöulra nézve.

Ezek után nem lenne meglepő, ha Dél-Korea meg akarná torolni, hogy Oroszország felfegyverzi ősi ellenségüket azzal, hogy ők is felfegyverzik Oroszország ellenségét, Ukrajnát.

Mit nyerhet Ukrajna?

K2 Black Panther harckocsi, a dél-koreai hadiipar egyik legismertebb terméke. Fotó: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Dél-Korea Ázsia, sőt, az egész világ egyik legfejlettebb hadiiparával rendelkező országa. Az 1990-es évek óta hatalmas ráncfelvarráson ment keresztül a dél-koreai védelmi szektor: amellett, hogy teljesen újrafegyverezték a dél-koreai hadsereget, a nemzetközi fegyverpiacból is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki. A dél-koreai termékek főleg kedvező ár-érték arányuk miatt kelendők: high-tech, mégis aránylag olcsó fegyverekről van szó. Vegyük például a K2 Black Panther harckocsit: egy ilyen páncélos beszerzési ára nagyjából 8-9 millió dollár, közben egy M1A2 Abrams 9-10, egy Leopard 2A7-es 13-15 millió között mozog (a harckocsikat általában nagyobb fegyvercsomagok részeként adják, a végleges ár hosszas tárgyalás és alkudozás eredményeképp születik meg).

Ukrajna nyilván minden segítséget szívesen fogad, de első körben tüzérségi lőszerek és tüzérségi fegyverek leszállítása lenne kifejezetten égető. Dél-Korea alsó hangon is egymillió 155 milliméteres és még 3 millió 105 milliméteres tüzérségi lőszeren ül, ennek töredéke is komoly segítséget jelente az ukrán csapatoknak a frontvonalon. A koreai hadiipar emellett folyamatosan termelni tudná az utánpótlást: korábbi beszámolók szerint a koreai gyárak évi 200 ezer 155 milliméteres lőszert gyártanak - békeidőben.

Ukrajna emellett légvédelmi rendszereket és légvédelmi rakétákat is kért Dél-Koreától, ami azért is érdekes, mert ebben a kérdésben Szöul is nagyban támaszkodik Amerika segítségére. Az elmúlt években azért komoly lépéseket tettek az önállósodás felé, ironikus módon épp Oroszország segítségével: a KM-SAM nevű közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer fejlesztésében például az orosz Almaz-Antej is részt vett. De egyébként Dél-Korea is nagyrészt Patriot rakétavédelmi rendszereket használ, illetve Amerika működtet az országban THAAD ballisztikusrakéta-elhárító rendszereket is.

A logisztika fontosságát is hangsúlyozni kell: Dél-Korea járműgyártó nagyhatalom is, KIA és Hyundai terepjárók, teherautók sokaságával segíthetik az ukrán haderő mobilitását. Az ilyen gépekre nem csupán a fronton harcoló csapatoknak, hanem a háttérlogisztikát biztosító szervezeteknek is szüksége van.

Attól még nagyon távol állunk, hogy Dél-Korea harckocsikat, ballisztikus rakétákat adjon Ukrajnának, pedig erre is bőven megvan Szöul képessége. Ez a kérdés alighanem ismét akuttá válik majd, ha a Lengyelországban létrehozni tervezett páncélos harcjárműgyártó üzem megnyitja kapuit, ahol várhatóan 2026-ban kezdődik majd a gyártás. Sőt, Lengyelország is bármikor dönthet majd úgy, hogy a Dél-Koreától vásárolt harckocsikat – saját védelmi képességeit feláldozva – odaadja Ukrajnának.

Mindez persze Ukrajna legnagyobb problémáit nem fogja orvosolni: a haderő létszámhiánya, a lassan elszivárgó harcikedv, Donald Trump hatalomra kerülési esélyei mind olyan kihívások, melyek elhárítására egyelőre nem látszik megoldás. Ugyanakkor az, ha az ukrán katonáknak nem 5-10-szeres tüzérségi fölény ellen kell harcolniuk, mindenképpen fontos tényezőnek mondható - ebben pedig Dél-Korea valóban az ország segítségére lehet.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images