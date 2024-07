Sorban állnak a világ szuperhatalmai egy kommunista ország kegyeiért, de hiába – Így működik a bambuszdiplomácia

Vlagyimir Putyin orosz elnök kisebb meglepetést okozott azzal, hogy 2024 júniusában ellátogatott Vietnamba, közvetlenül az észak-koreai tárgyalásait követően. Hanoi és Moszkva történelmi kapcsolatait vizsgálva viszont ebben nincsen semmi meglepő: a moszkvai államfő csak a 2000-es hatalomba lépése óta ötödik alkalommal utazott most az országba (hivatali ideje alatt egyszer Dmitrij Medvegyev – aki 2008 és 2012 között vezette Oroszországot – is a vietnami fővárosba érkezett az ASEAN csúcstalálkozójára), ami jelzi, hogy kiemelt figyelmet kap az orosz diplomáciában a dél-ázsiai ország. Vietnam szempontjából ennél is fontosabb, hogy

nem Putyin az egyetlen megkerülhetetlen politikus, aki igyekszik előnyös helyzetbe kerülni a délkelet-ázsiai ország vezetőinél, hanem ebben versenytársa Kína és az Egyesült Államok is.

Joe Biden amerikai elnök 2023 szeptemberében, míg Hszi Csin-ping kínai vezető 2023 decemberében látogatott Hanoiba.

WATCH: Russian President Vladimir Putin said he wanted to build a 'reliable security architecture' in the Asia-Pacific region during a state visit to Vietnam, part of a trip to Asia seen as a show of defiance to the West https://t.co/lk7DdrAvEt