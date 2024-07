Ukrajna, Izrael, bevándorlás – Mit gondol Kamala Harris a világ legégetőbb kérdéseiről?

Bár még nincs végleges döntés azzal kapcsolatosan, hogy Kamala Harris lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje Joe Biden tegnapi visszalépése után, minden jel arra mutat, hogy ő most a legesélyesebb a posztra. Így tehát megvan az esélye annak, hogy ha legyőzi Donald Trumpot 2024 novemberében, Kamala Harris lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Az új elnöknek kül- és belpolitikában is komoly krízisekkel kell szembenéznie: ilyen az ukrajnai háború, a gázai háború, a bevándorlás vagy éppen a fegyvertartás kérdése. Összeszedtük, mit gondol Harris ezekről a fontos témákról.

Ukrajna

Kamala Harris Joe Bidenhez hasonlóan elkötelezetten támogatja Ukrajna védekező háborúját. Ő képviselte az Egyesült Államokat a nyári svájci békekonferencián is és többször is egyértelműen kimondta, hogy határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása és védelme mellett, sőt, szerinte az amerikai lakosság többsége is így gondolkozik.

Így tehát, ha Kamala Harris lesz az elnök, nem várható, hogy Amerika Ukrajna iránti támogatása érdemben változik, Washington továbbra is nagy mennyiségű fegyverrel látja majd el az ukrán hadsereget és anyagi támogatást biztosítanak majd az ukrán állam működéséhez és a háborús pusztítás helyreállításához.

Izrael és Gáza

A Sky News alapvetően nem vár lényeges változást Izrael támogatásában sem, ha Harris lesz az elnök, viszont megjegyzik: a politikus már többször is kritizálta a zsidó államot amiatt, hogy szerinte nem tesznek eleget a Gázában látható humanitárius katasztrófa orvoslásáért. Egyszer arról is beszélt, hogy „következményekkel” nézhet szembe Jeruzsálem, ha lerohanják Gáza déli részét, Rafah-t.

Összességében egyébként Izrael Amerika fontos szövetségese, politikai, gazdasági és katonai partnere, így nehéz elképzelni, hogy bárki a mainstream amerikai politikusok közül érdemben megvonná a zsidó állam katonai és gazdasági támogatását és markánsan a palesztinok mellett foglalna állást. A Harris kormánytól is talán várható enyhe kritika Jeruzsálemmel szemben, de a tettek mezején továbbra is támogatják majd szövetségesüket.

Migráció

Sokan úgy látják, a Biden-kormány a leggyengébben az illegális bevándorlás kezelésében teljesített, rekordmennyiségű bevándorló próbált bejutni az Egyesült Államokba a déli határon az elmúlt bő három és fél év során, veszélyes és törvénytelen útvonalakat használva.

Mivel Kamala Harris egyik fő feladata az illegális bevándorlási nyomás fékezése lett volna, a helyzet óhatatlanul rányomta a bélyegét a politikus alelnöki éveire, a kritikusok szerint nem akart tenni, vagy nem tudott tenni eleget azért, hogy a menedékkérőket, bevándorlókat biztonságos és legális útvonalakon keresztül irányítsa az Egyesült Államokba.

Kamala Harris azzal védekezik, hogy az amerikai bevándorlási rendszer már évtizedek óta „el van törve,” átfogó reformra van szükség. Rendre hangsúlyozza: a rendszer hibáit nem szabad a bevándorlókra vetíteni, Amerikának szüksége van a beáramló emberekre, hiszen egy „bevándorlóország” az Egyesült Államok, a „sokszínűség pedig erősség.”

Kína

Az Egyesült Államok fő riválisa a világhatalomért vívott harcban Kína, az előző két elnök pedig kifejezetten keményen fellépett az ázsiai ország gazdasági és politikai terjeszkedésével szemben.

A Politico elemzői arra számítanak, hogy Kamala Harris folytatja ezt az irányt: támogatja majd Tajvant, a Fülöp-szigeteket, az ujgur lakosság jogait, illetve ahol lehet, szembe helyezkedik majd Kínával. Ugyanakkor a Biden-kormány az elmúlt hónapokban óvatosan tett azért is, hogy az esetleges katonai kockázatok mérséklődjenek a Washington-Peking tengelyen, például a katonai kapcsolatok felvételével.

A lap felidézi: Kamala Harris korábban amellett foglalt állást, hogy Amerikának csökkentenie kell a Kínától való függést, illetve azt is elmondta, hogy szerinte Washington "elvesztette a kereskedelmi háborút" riválisával szemben.

Abortusz

Az abortuszhoz való jog fontos kérdés az Egyesült Államokban, különösen, mióta a legfelsőbb bíróság eltörölte a Roe v. Wade precedensben hozott ítéletet, amely kimondta, hogy a terhességmegszakítás szövetségi szinten biztosított jog. Az ítélet nyomán számos államban szigorították az abortusz szabályait.

Kamala Harris teljes mellszélességgel az abortusz liberalizálása mellett áll és a legfelsőbb bíróság döntése után „reprodukciós szabadság túrát” folytatott, mely keretein belül meglátogatott egy terhességmegszakítással foglalkozó klinikát is – ő volt az első alelnök vagy elnök, aki így tett.

Az abortusz szigorítása egyébként kifejezetten ártott a Republikánus Párt időközi választáson való szereplésének, ez egy olyan ügy lehet, amellyel Kamala Harris meg tudja szólítani a billegő választókat.

Fegyvertartás

Kamala Harris a fegyvertartás szigorítása mellett tette le a voksát, elmondása szerint bár „hisz a második alkotmánymódosításban,” szükség van „józan paraszti ész alapú fegyverszabályozásra.”

Harris szigorítaná a fegyvertartáshoz szükséges átvilágítási követelményeket és a fegyverek elkobzását is abban az esetben, ha valakinél felmerül a visszaélés gyanúja.

A politikus korábban azt is mondta, hogy betiltaná az AR-15-ösökhöz hasonló, félautomata fegyvereket.

