Amerikai elnökválasztás: váratlan fordulat a versenyben, bejöhet a demokraták számítása

Kamala Harris minimális előnyre tett szert az amerikai elnökválasztási versenyben a republikánus Donald Trumppal szemben - derült ki a Reuters/Ipsos új közvélemény-kutatásából.

A Reuters által ismertett felmérés szerint a jelenlegi alelnök, Kamala Harris 44 százalékkal vezet Trump előtt. Donald Trump jelenleg 42 százalékon áll a regisztrált szavazók körében.

A lekérdezés már azután készült, hogy Joe Biden amerikai elnök visszalépett a soron következő választási megmérettetéstől és bejelentette, Kamala Harrist támogatja utódjaként.

Korábbi felmérések szerint - ahol a jelenlegi alelnökjelölt még csak Joe Biden hipotetikus utódjaként szerepelt - holtversenyben állt a kihívóval, Donald Trumppal, 44 százalékon. A hónap elején egy hasonló felmérésben szűken (egy százalékkal) a republikánus elnökjelölt vezetett.

Más, Joe Biden visszalépését követő pollok eddig azt mutatták, hogy a jelöltcsere sem menti meg a demokratákat a kormányzó pozíció elvesztésétől.

Ez az első olyan felmérés, amely Kamala Harrist hozza ki győztesen a novemberben tartandó amerikai elnökválasztáson.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 23. Megjöttek az első számok Biden visszalépése után: Kamala Harris csúnyán kikapna Donald Trumptól

Hétfő este Harris bebiztosította jelöltségét azzal, hogy hivatalosan is átlépte a demokrata elnökjelöltség megszerzéséhez szükséges küszöböt, miután több mint 1968 küldött biztosította támogatásáról a jelöltet. Hivatalosan csak a jövő hónapban tartandó, hivatalos pártkonvención döntenek majd a jelölt személyéről. A legtöbb demokrata törvényhozó már most felsorakozott Harris mögött, köztük Chuck Schumer és Hakeem Jeffries szenátusi és képviselőházi vezetők is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images