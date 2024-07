Második függetlenség napja vagy az önkényuralom diadala? Minden megváltozhat Amerika ősellenségénél

Venezuela az elmúlt években az egyre súlyosabb válság miatt került többnyire a hírekbe. A gazdasági helyzet egyre kilátástalanabbá vált, miközben emberek milliói hagyták el az országot, ezzel Dél-Amerika legsúlyosabb menekültválságát előidézve. Egyes becslések szerint közel 8 millió venezuelai él a régió más országaiban, a legtöbben Kolumbiában, itt összesen 3 millió fő. Ez a teljes népesség egyötöde. A legfontosabb kérdés a tehát az lesz, hogy ki lehet képes véget vetni ennek az általánossá váló krízisnek.

Az egyik legesélyesebb indulónak az ellenzéki Egységes Platform elnökjelöltjét, Edmundo González Urrutiát tartják. A több párt összeállásából létrejött koalíció vezetőjeként jelentős támogatottsága van a korábbi diplomatának. Egyes felmérések szerint nagy előnnyel vezet Maduro előtt, ezért

könnyen meglehet, hogy 2013 után más elnök lesz Caracasban, bár az elmúlt időszakban némileg közelebb kerültek egymáshoz a jelöltek.

A kormány rajtuk kívül további nyolc jelölt indulását hagyta jóvá, ám az ő együttes támogatottságuk nem éri el a 10 százalékot. A Council on Foreign Relations elemzése szerint a fő kérdések a következőek lehetnek:

A mostani választások abból a szempontból is különlegesnek számítanak, hogy az ellenzék újra visszatér. 2015 óta ugyanis az volt a jellemző, hogy a nem kormánypártok gyakorlatilag kivonultak a politikai palettáról, mivel Maduro a komolyan vehető jelölteket nem engedte elindulni. A helyzet 2023 őszén változott meg, amikor az elnök megállapodott az ellenzéki pártokkal arról, hogy valódi verseny lesz, ahol képviseltethetik magukat a kihívók is. Caracas viszont ezt a döntést csak kényszerből hozta meg, mivel ez is hozzájárult ahhoz, hogy Washington a gazdasági szankciók átmeneti lazítása mellett határozzon. A Fehér Ház kikötötte, hogy amennyiben Caracas nem tartja be az ígéreteit, úgy visszatérnek a korábbi állapothoz.

Az ellenzék María Corina Machado elnökjelölt mögött egyesült, ám őt 2024 januárjában csalásokra és jogsértésekre hivatkozva a legfelsőbb bíróság eltiltotta az indulástól.

Az Egységes Platform erre még nem döntött a totális visszalépés mellett, hanem egy másik jelölt, Urrutia mellé sorakozott fel. Maduro viszont már így is megütheti a bokáját: az Egyesült Államok szerint nem tartotta be az ígéretét, így búcsút inthet az átmeneti gazdasági fellendülésnek.

A vasárnapi választások azért is számítanak különösen kényesnek Venezuelában, mivel hatalmas a feszültség az országban. A több millió kivándorló is jelzi már, hogy mekkora a csalódottság, de még mindig emberek millió maradtak, akik nem értenek egyet a caracasi kormány politikájával. Félő, hogy egy látványos választási csalás hatására elszabadulnak az indulatok, véres összecsapásokba torkollnak az események. Maduro számára kritikusan fontos, hogy a manipulált voksolás látszata nélkül tartsa meg az elnöki székét. Utoljára 2013-ban kellett izgulnia az eredmények miatt, akkor szűken győzte le Henrique Caprilest, azóta gyakorlatilag előre lefutott volt minden választás(nak látszó esemény) végkimenetele.

A helyzet most merőben más, mint akkor, mivel az összeálló ellenzék valódi fenyegetést jelent a hatalmára nézve.

Vasárnap viszont van miért aggódni a választások végkimenetele miatt:

Az viszont nem feltétlenül jó előjel a jelenlegi vezetés számára, hogy nagyon

sokan hatalmas várakozással tekintenek a vasárnapi voksolásra, sőt, egyenesen a második „függetlenség napja”-ként hivatkoznak rá.

Az is világos, hogy az ellenzék vezére továbbra is az eltiltott Machado, aki gyakorlatilag a háttérből irányítja az eseményeket, megállíthatatlanul járja az országot, szónokol a változás mellett. Az, hogy az 56 éves politikust nem börtönözték be, azt jelzi, hogy a kormányerők tartanak a népszerűségétől és félnek, hogy egy drasztikus lépés hatására fellázadnának a venezuelaiak.

Az amerikai Center for Strategic & International Sudies agytröszt elemzésben szedte össze a vasárnapot követő lehetséges jövőképeket Venezuelában, amennyiben az elnök hatalmon akar maradni. Vannak arra utaló jelek, hogy egy esetleges választási vereség esetén Nicolás Maduro foggal-körömmel ragaszkodni fog a székéhez. Néhány valószínű forgatókönyv:

