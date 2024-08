Forradalmi állapot uralkodik Európa egyik legerősebb országában: már a nyílt utcán folynak az összecsapások

Több mint egy évtizede nem látott zavargáshullámot indított el Nagy-Britanniában egy szörnyű tragédia. 2024. július 29-én egy ruandai családi háttérrel rendelkező brit állampolgár kisgyerekeket késelt meg Southport városában, három fiatal életét vesztette és még tíz ember megsérült. A tragikus atrocitásra válaszul brit nacionalisták tömegei döntöttek úgy, hogy a „kezükbe veszik a dolgokat” és az utcára vonultak, bevándorlóellenes szlogeneket skandálva, közterületeket rongálva, valamint összetűzésbe keveredtek a rendőrhatóságokkal is. Válaszul a bevándorlók is a erődemonstrációba kezdtek: több nagyvárosban is összecsapások alakultak ki a brit nacionalista és bevándorló hátterű csoportok közt. A hatóságok egyelőre tehetetlennek tűnnek, az új brit kormány összehívta a Cobra testületet.

Figyelmeztetés: ebben a cikkben több felkavaró felvétel is látható a Nagy-Britanniában látható zavargáshullámokról, megtekintésük 18 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mi történt?

2024. július 29-én egy késes fiatal rontott rá egy tánciskolára a Manchester mellett található Southport városában. A 17 éves gyilkos válogatás nélkül támadt rá a helyiségben tartózkodó kisgyerekekre: hármukat halálosan megsebesített és még nyolc gyerek szenvedett komoly sérüléseket. Rajtuk kívül két felnőtt is megsérült.

Az elkövető Axel Rudakubana, egy ruandai családból származó színesbőrű, de cardiffi születésű brit állampolgár.

Axel Muganwa Rudakubana, the suspect accused of mass murdering children in a stabbing attack in Southport, England, turns 18 on Aug. 7.But the press is using these outdated photos of him: https://t.co/DfaFF9OHVb — Andy (Ngô) August 1, 2024

Rudakubana indítéka egyelőre nem ismert, sem őrizetbe vétele, sem tárgyalása során nem beszélt. Arcát pólóval eltakarva vonult a bíróság elé és még csak a nevét sem erősítette meg.

A szörnyű támadásra válaszul a brit szélsőjobboldal az utcára vonult.

Utcára vonult a szélsőjobb

Axel Rudakubana személyét, mivel kiskorú, megilletné az anonimitás védelme, de a bíróság úgy döntött, nyilvánosságra hozzák kilétét. Ennek az az oka, hogy rengeteg téves információ jelent meg a közösségi médiában arról, hogy pontosan ki volt az elkövető.

Július 30-án az egyik brit nacionalista szervezet, az English Defense League és néhány szélsőjobboldali szimpatizáns felvonult a southporti mecset előtt, annak ellenére, hogy Axel Rudakubana nemhogy nem látogatta a mecsetet, de nem is muszlim vallású. Emellett azt is elkezdték terjeszteni róla, hogy illegális bevándorló, holott brit születésű (de valóban bevándorló hátterű) a merénylő.

A southporti tüntetés egyébként gyorsan zavargássá vált: a nacionalisták összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel, összesen 50 rendőr sérült meg, köztük 27-en súlyosan.

BREAKING: The protest in Southport is turning into a riot. We've seen bricks thrown through the local mosque's window and a police van is burning. Several people - including officers - have been hurt. People are shouting at the police for protecting pic.twitter.com/cPYsqJwUtc — The (Post) July 30, 2024

Az incidenst követően országosan elszabadultak az indulatok: szélsőjobboldali demonstrációk, zavargások indultak több brit nagyvárosban, köztük Londonban, Manchesterben és Rotherhamben is. A tüntetések során bevándorlókra és rendőrökre támadtak egyesek, két olyan szállodát is megrongáltak, amely menekülteknek adott szállást és felgyújtottak egy rendőrséget és egy könyvtárat is.

They have attacked the Holiday Inn Hotel and have set it on fireThere's a complete breakdown in values and humanity on the streets on England These low IQ thugs think they're getting pic.twitter.com/bHkDHAEqcU — Sulaiman (Ahmed) August 4, 2024

Kijelenthető: a brit demonstráció most már egyáltalán nem (csak) a Southportban történt szörnyű tragédiáról szól, hanem átcsapott egy általános bevándorlásellenes, menekültellenes megmozdulásba.

A rendőrség eddig több mint 250 embert vett őrizetbe.

Footage allegedly filmed in Leeds shows English far-right demonstrators mocking the hijab and Islamic prayer in an attempt to insult Muslim counter protesters.These riots are not about protecting children. They are a racist outpouring from a vile underbelly in British society. pic.twitter.com/Q10mtlCcGq — Robert (Carter) August 4, 2024

Megjelent az ellenoldal is

A brit média és politikai elit által rasszistának, neonácinak nevezett megmozdulásukra válaszul utcára vonultak egyes nagyvárosokban a bevándorló hátterű csoportosulások is.

Gangs of Muslims in Bolton, UK calling themselves Muslim Defence League engaged in violence against Enough is Enough British protestors whove been protesting since killing of three innocent British girls. Riots witnessed across UK over the weekend against illegal immigrants. pic.twitter.com/knJdhumsQo — Aditya (Raj) August 4, 2024

Boltonban több száz, többnyire maszkokat és arcot takaró sálakat viselő „ázsiai” fiatal támadt rá a nacionalista tüntetőkre, közben radikális iszlamista jelszavakat skandáltak. A két csoportot a rendőrség próbálta szétválasztani, de így is üvegekkel, szeméttel dobálták egymást, illetve dulakodtak a rendőrökkel.

The BBC recounts the Muslim vs. white British riot in Bolton, Manchester earlier today. A Muslim patrol mob gathered to try to attack people taking part in a enough is enough protest against mass migration. Police largely kept them separated but then smaller groups of the pic.twitter.com/uyhLiI99bE — Andy (Ngô) August 4, 2024

De hasonló incidens történt Rotherhamben is, ahol a Holiday Inn Hotel körül verekedtek össze a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali / bevándorló hátterű tüntetők. Utóbbi helyen végül a nacionalisták kerekedtek felül és megpróbálták felgyújtani a szállodát, valamint összeverni az épületben tartózkodó bevándorlókat.

Mit lehet tenni?

Egyelőre úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak uralkodni az országon elszabaduló erőszakhullám felett, Keir Starmer brit miniszterelnök válságtanácskozást hívott össze: megtörtént az úgynevezett Cobra-testület ülése. Ez a testület miniszterekből, hírszerzési vezetőkből, rendőrparancsnokokból áll, azt vitatták meg, milyen választ adjanak az egyre terjedő erőszakra.

Még nem tudni, a Cobra pontosan milyen fellépésről döntött, de Keir Starmer eddigi megszólalása alapján arra lehet számítani, hogy

hajtóvadászat indul azok ellen a tüntetők ellen, akik a legdurvább demonstrációkon, például a Holiday Inn felgyújtásában részt vettek,

például a Holiday Inn felgyújtásában részt vettek, valószínűleg példát fognak statuálni azokból, akiket bűnösnek ítélnek: szigorú büntetések és hosszú börtönévek várnak a zavargás résztvevőire,

szigorú büntetések és hosszú börtönévek várnak a zavargás résztvevőire, jelentősen felgyorsítják majd az őrizetbe vett emberek bírósági eljárását: egyes esetekben akár 24 órán belül ítélet születhet.

Mindez lehet, hogy átmenetileg elrettenti a zavargások résztvevőit, de aligha fogja orvosolni a Nagy-Britanniában érezhető feszültséget a bevándorlók és az „őslakos” lakosság közt.

Teljesen reális, hogy az országban működő szélsőjobboldali szervezetek kamatoztatni fogják majd azokat az indulatokat, melyek szerint igazságtalan, hogy a nacionalista zavargások résztvevői szigorú rendőrségi fellépés célpontjai lesznek, miközben a hatóságok szinte képtelenek fellépni érdemben a bevándorló hátterű bűnbandákkal szemben. Most még az indulatokat különösen fűti az is, hogy a baloldali Munkáspárt került hatalomra nemrég, miközben a választáson a szélsőjobboldaliként jellemzett Reform UK sosem látott sikereket ért el. A társadalom polarizációja tehát itt is egyre jobban látható.

Így tehát ehhez hasonló tömegdemonstrációkra, zavargásokra reálisan lehet szállítani a jövőben is, hiszen nem látszik, hogy sikerülne tartósan orvosolni ezeket a belpolitikai problémákat.

Címlapkép forrása: Drik/Getty Images