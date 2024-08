Ellentétek viharába kerül a magyar kormány Kamala Harris harcostársával

Miközben a Republikánus Párt elnökjelöltje, Donald Trump, valamint alelnök aspiránsa JD Vance nagyon pozitívan nyilatkozott eddig Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről, addig Kamala Harris indulótársa, Tim Walz erősen kritikus a kormányfővel. Az EU-ban nagy jelentőséget nem tulajdonítanak Harris jelöltjének, kiszámítható külpolitikát várnak az Egyesült Államoktól egy demokrata győzelem esetén. Trump visszatérésére viszont válságstábbal készülnek.

Kamala Harris demokrata elnökjelölt kedden bejelentette, hogy Tim Walz minnesotai kormányzót kérte fel alelnökjelöltnek. A párt progresszív szárnya erősen lobbizott Walz mellett. Walz, a korábbi tartalékos katona, tanár és futballedző, az utóbbi hetekben kitartóan kritizálta Trumpot és Vance-t.

A 2019 óta Minnesota kormányzójaként dolgozó politikus, korábban 12 évig képviselte az állam 1. kongresszusi körzetét, főként mezőgazdasági és katonai ügyekkel foglalkozva. Kezdetben fegyvertartáspárti volt, de a 2018-as parklandi lövöldözés után megváltoztatta álláspontját, és több fegyvervásárlást korlátozó intézkedést írt alá. 2022 óta több jóléti intézkedést hozott, például ingyenes iskolai ebédet biztosított, kiterjesztette az állami egészségbiztosítást, és védte a munkavállalók szakszervezeti szerveződését.

Eltérő világnézetük éles illusztrációjaként a két amerikai alelnökjelölt – a másik a republikánus JD Vance – ellentétes véleményt fogalmaztak meg Magyarország miniszterelnökéről, Orbán Viktorról – emlékezik meg a Politico az elemzésében.

Tim Walz még alelnökjelöltsége előtt a Fox Newsnak adott két héttel ezelőtti interjújában kijelentette, hogy Orbán Viktor nem demokratikus vezető. "A szövetségeseinket tiszteletben tartó külpolitika – nem pedig az olyan diktátorok, mint [Vlagyimir] Putyin és Orbán, mellé való odabújás – a helyes út" – mondta Walz július 23-án. Ez a kijelentés tovább megy, mint Joe Biden elnök márciusi megjegyzése, miszerint a magyar kormány „nem hiszi, hogy a demokratikusan működik”.

Eközben JD Vance, akit július 15-én jelentettek be Donald Trump volt elnök a társjelöltjeként, több témában is dicsérte Orbán Viktort. Egy jobboldali podcastban tavaly szeptemberben Vance azt javasolta, hogy az amerikai oktatási minisztériumnak Orbánéhoz hasonló politikát kellene elfogadnia, beleértve a genderelméletek tanításának betiltását. Vance megvédte a magyar kormány szoros kapcsolatait Pekinggel is, az amerikai vezetés okos döntéseinek hiányának tulajdonítva azokat.

Magyarországon a Fidesz-KNDP-kormány egyértelmű preferenciát mutat a republikánusok iránt, sőt, azt állítja, hogy tanácsadóik részt vesznek Trump programjának írásában. Jelölési elfogadó beszédében Trump „nagyon kemény emberként” jellemezte a magyar kormányfőt.

Az Európai Unióban – a Politico összegzése szerint – azt várják, hogy Joe Biden külpolitikáját folytatná Harris és alelnöke, míg Donald Trump megválasztására egy válságstábbal készülnek.

Míg a Harris-Walz szelvényt a széleskörű nemzetközi tapasztalat hiánya jellemzi, Walznak van némi tapasztalata a globális ügyekben. Erős kapcsolat fűzi Norvégiához, mivel Minnesotában sok a norvég származású ember, ami katonai és kereskedelmi partnerségekben nyilvánul meg. Walz emellett támogatta Ukrajnát és a NATO-t is, igazodva a Biden-kormány politikájához.

Az Egyesült Államok közelmúltbeli történelme számos példát mutat arra, hogy az alelnökjelöltek az elnökjelölt belpolitikai irányultságát nemzetközi tapasztalatokkal ellensúlyozzák. Vannak azonban kivételek, mint például a Clinton-Gore és a Trump-Pence szavazólapok.

Címlapkép: Kamala Harris, az Egyesült Államok demokrata elnökjelöltje és induló társa, Tim Walz minnesotai kormányzó megérkezik egy kampánygyűlésre az egyesült államokbeli Philadelphiában, Pennsylvania államban 2024. augusztus 6-án. A fotó forrása: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images