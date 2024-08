Jönnek a videók: katasztrofális a helyzet az ostromlott orosz városban

Az ukrán hadsereg két napja ostromolja az 5000 fős lélekszámú oroszországi Szudzsa városát, a település lakosságát megpróbálták kimenekíteni az orosz hatóságok, de nem tudtak mindenkit kihozni.

A városközpont szinte teljesen romos, épületek dőltek össze, romok és törmelék fekszik az utcákon. Ennek ellenére még mindig vannak civilek a településen.

FELKAVARÓ FELVÉTELEK!

Real situation in Sudzha (yesterday). Real work of real military journalists.Video was shared by Andrey Martianov with such a comment: pic.twitter.com/3rZoT4Io3M

A város melletti utakon készült felvételek szó szerint mintha egy poszt-apokaliptikus filmbe készültek volna: az utakon elhagyott autók hevernek, az úttesten aknák fekszenek, miközben automata fegyverek ropogása hallható.

Video from Sudzha, Kursk oblast. Civilians were driving in a car when the driver spotted mines on the road near the town's entrance. Then automatic weapons began firing at the car.Three bullets hit the car. Fortunately, they were able to escape the area unharmed. pic.twitter.com/C420rtQYKs