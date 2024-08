Egy csendes harmadik hatalom lehet a kulcs az izraeli-iráni nagy háborúban, de lehet, hogy mindent borít a NATO egyik legerősebb országa

Azerbajdzsán a kaukázusi régió keleti felén található. A térségi hatalmas szénhidrogén készleteknek köszönhetően az elmúlt években a gazdasági prosperitás jellemezte az országot. Baku az utóbbi néhány évben többször is kiemelkedő katonai sikert könyvelhetett el Örményországgal szemben, míg végül teljesen felszámolta az örmény köztudatban ősi magterületként számon tartott Hegyi-Karabahot, valamint a Jereván által megszállás alatt tartott, de hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó exklávé települések visszaadását is elérték a szomszédos kormánynál. A nagy sikerekben jelentős szerepet játszott az a tény, hogy

Baku alaposan fel tudta szerelni modern haditechnikával a haderejét, amihez meglepő helyen talált partnerre a Közel-Keleten: Izraelben.

A két ország között folyamatosan mélyülő kapcsolat nem új, már évek óta egyre magasabb szintre jut Baku és Jeruzsálem között az együttműködés. Ennek egyik alapja, hogy a Földközi-tenger keleti partvidékén fekvő ország egyik legfőbb vásárlója az Azerbajdzsánban bányászott szénhidrogéneknek, különösen az olajnak. A kereskedelem jól alapot biztosított a feleknek elmélyíteni a kontaktust, mivel Izrael elkezdett fegyvereket szállítani a kaukázusi országba, ezzel hozzájárulva az azeri hadsereg modernizálásához.

Vannak azonban közös geopolitikai érdekek is, amelyek összekötik a két országot, elsősorban az iráni törekvések miatti félelem.

Izrael „stratégiai partnernek” nevezi Azerbajdzsánt, a jó viszony pedig egyáltalán nem számít új keletűnek. 1991-ben, amikor a kaukázusi ország függetlenedni tudott a Szovjetuniótól, az elsők között Jeruzsálem ismerte el hivatalosan. Ezen felül több ezer zsidó vallású kisebbségi él a Kaszpi-tenger partján fekvő országban. A kulturális összeköttetések mellett a politikai és a gazdasági kapcsolatok a meghatározók.

A politikai kapcsolatok:

Israels Haaretz:Over the past 7 years, 92 aircraft with large quantities of weapons and ammunition arrived from Israel to Azerbaijan. pic.twitter.com/pKVHlGRQUn

Alijev elkötelezettségét jelzi, hogy Azerbajdzsánban kvázi betiltották az Izrael elleni tüntetéseket, hogy ezzel se vívják ki esetlegesen Jeruzsálem rosszallását. Ez azért nem jelenti azt, hogy teljes mellszélességgel támogatnák Netanjahu politikáját: Baku szintén szolidaritását fejezi ki a palesztin üggyel kapcsolatban, ám visszafogottabban, mint más muszlim országok. Támogatják a kétállami megoldást, van palesztin nagykövetség az országban, támogatják a tűzszünetre felszólító hangokat. Ezzel együtt

sokkal inkább billegő pozíciót foglaltak el, mint a többi muszlim ország, mivel továbbra is kitartanak amellett, hogy a palesztinok támogatása mellett nem kelnek ki hangosan Izrael ellen.

Jeruzsálem és Baku kapcsolata azonban nemcsak a palesztinok miatt, hanem Irán szempontjából is érdekes, mert mindkét országnak komoly problémái vannak a Közel-Kelet katonai hatalmával:

Azerbajdzsán és Izrael meglepően erős szövetségének komoly próbatétele lett, amikor Baku úgy döntött 2020-ban, hogy katonai akciót indít az ország területén található, örmények lakta Hegyi-Karabah ellen. A hadművelettel egy több mint harminc éve megoldatlan helyzetre akartak megoldást találni az azeriek. Az akció során Bakunak nagy haszna származott az izraeliektől vásárolt modern fegyverekből. Ezt követően tovább mélyültek a kapcsolatok, amelyek kiterjedtek a hírszerzési információmegosztásra, valamint a legkorszerűbb dróntechnológia átadására is. Közben az izraeli cégek is beszálltak az egykori Hegyi-Karabah újjáépítésébe. Az igazi kihívást az jelentette, hogy a síita vallási kötelékek ellenére Irán Örményországot támogatta a konfliktusban. Ez a lépés csak tovább növelte a diplomáciai távolságot Baku és Teherán között, sőt, Alijev kifejezetten örült annak, hogy éppen a szomszédja régi nagy riválisával mélyítette el a kapcsolatot.

President Raisi travelled to northern Iran today to inaugurate a dam together with the President of Azerbaijan The area can be extremely foggy and the weather conditions are not always suitable for helicopters pic.twitter.com/QZAPIYzL0G