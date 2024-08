Tényleg most követte el Ukrajna a háború egyik legnagyobb stratégiai hibáját?

Mi most a helyzet Kurszk megyében?

Kicsit több mint két hete tart az ukrán haderő Kurszk elleni hadjárata; mostanra úgy néz ki, a meglepetés ereje elmúlt, a kezdeti sokkot kiheverte az orosz haderő és ellentámadásba lendültek az orosz csapatok. Mindez nem jelenti azt, hogy az ukrán haderő támadása falba ütközött volna, de az offenzíva dinamikája mindenképpen lelassult.

️ Kursk Direction: AFU Advance Near SnagostWhat is known as of 8:00 PM on August 21, 2024Footage continues to come in from the Kursk Region, allowing us to significantly clarify the front line.In the Glushkovo District, the status quo remains by evening. The enemy is pic.twitter.com/4iT2Fs0aUo — Rybar (Force) August 21, 2024

A fő támadási irány továbbra is észak, az ukrán erők most éppen Malaja Loknya, Visnyevka és Koronyevo települést próbálják elfoglalni. Harcokat jelentettek egyébként keleti irányban, Giri térségéből is, de egyelőre ott az orosz védelem stabilnak tűnik.

Kursk map update:Confirmation of advances continues with evidence of the capture of Snagost and positions further west. has now entered the key settlement of Korenovo.Further south, has taken Martynovka and Cherkasskoe Perechnoe, and attacked Malaya Loknya. pic.twitter.com/HiFB0lf8Wj — War (Mapper) August 20, 2024

A harcok epicentruma jelenleg Malaja Loknya, tegnap több felvétel is jött arról, hogy az ukrán gépesített gyalogság nagy erőkkel ostromolja a települést. Az alábbi drónfelvételeken egy német Marder lövészpáncélos ad le fedezőtüzet néhány épületre.

Kursk Oblast, Russia, a German-supplied Marder IFV in Ukrainian service tears into a series of Russian-held buildings with its 20mm autocannon. Ukrainian airborne forces have been pushing into the town of Malaya Loknya after cutting the main Russian supply route. pic.twitter.com/DFxDF8bsS7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2024

Nagyon úgy fest, hogy az ukrán haderő azzal is próbálkozik, hogy újabb frontot nyisson Oroszország területén. A múlt héten Belgorod megye határát érte támadás, a Kolotivka határátkelőt átmenetileg el is foglalták az ukrán csapatok.

Last night in the Belgorod region, the AFU launched another attack on the Kolotilovka checkpoint in the Krasnoyaruzhsky district - unlike previous attempts, this time the enemy even managed to occupy the crossing point for a brief period.Russian troops, acting with the pic.twitter.com/cDNz65ADbX — Rybar (Force) August 15, 2024

Emellett arról is érkeznek hírek, hogy tegnap Brjanszknál próbálkoztak áttörni az ukránok, a Kurszk keleti csücskében található Tyotkino térségét pedig hetek óta puhítják légitámadásokkal, tüzérségi tűzzel, így nem lenne meglepő, ha itt is megindulnának. Úgy néz ki, az ukránok tudatosan célozzák a Szejmen átvezető hidakat, jó eséllyel azzal a céllal, hogy elvágják a régió utánpótlási vonalait.

Ukrainian SOF in concert with Defense forces successfully destroyed pontoon crossings in Kursk region.Moreover, russian field ammunition depot, EW vehicle as well as 152 mm howitzer were damaged. pic.twitter.com/VjMzIdLFvr — SPECIAL (OPERATIONS) August 21, 2024

Tyotkino amúgy is logikus célpont lenne, hiszen egy olyan kiszögellésben fekszik az orosz-ukrán határon, mely ellen déli, nyugati és keleti irányból is inváziót tudnak indítani az ukrán rohamcsapatok.

Arról megoszlanak a hírek, hogy Ukrajna pontosan mekkora területet ural Kurszk régióban. Zelenszkij elnök pár napja azt mondta: 1250 négyzetkilométert és 92 települést foglalt el az orosz területen az ukrán hadsereg, a valós szám ennél jó eséllyel lényegesen alacsonyabb. Független források ennek kb. felét tartják reálisnak.

Zseniális hadicsel vagy hatalmas stratégiai hiba?

Most, hogy több mint két hete tart a kurszki offenzíva és Ukrajna továbbra is csak önti az erősítést a régióba, a fő katonai célkitűzések mellett kezdenek kirajzolódni az offenzíva legnagyobb eredményei és hátrányai is.

A kurszki offenzíva céljai és eredményei:

Az orosz támadóképesség gyengítése. A kurszki offenzíva meglepetésként érte az orosz haderőt, az első napok zavarában az orosz haderő értékes harci helikoptereket, páncélozott járműveket vesztett, ezeket a képességeket az oroszok nem tudják többé arra használni, hogy Ukrajna területét támadják. Emellett Ukrajna vezetői gyakran büszkélkednek azzal, hogy orosz katonák százai tették le a fegyvert az ukrán támadók előtt, ez egyrészt első olvasatra talán nem annyira releváns, mert ők többnyire olyan sorkatonák voltak, akik amúgy sem harcoltak volna Ukrajnában, másrészt viszont az esetleges fogolycserék során fontos tárgyalási alapot szolgáltatnak a fiatal egyenruhások ukrán hadifoglyok visszaszerzésére.

: The Ukrainian military has released footage of an FPV drone striking a Russian Mi-28 attack helicopter in midair. The strike took place over Russias Kursk region, possibly marking the first time an FPV drone has downed a helicopter in flight. #Ukraine — POPULAR (FRONT) August 7, 2024

Az orosz logisztikai képesség meggyengítése. A térségben fontos orosz vasútvonalak, úthálózatok, hidak találhatók, fontos példa erre Lgov település, ahol a helyi vasútállomás kiszolgálja az orosz határ menti katonai logisztikai képességeket. Innen megy tovább a vasútvonal északra Brjanszk, Moszkva felé, keletre pedig Voronyezs, illetve Harkiv felé. Most éppen nem tűnik úgy, hogy lenne reális esély arra, hogy az ukrán hadsereg elfoglalja Lgovot, viszont a vasútállomást drónokkal és nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerekkel már be tudják lőni.

A térség később tárgyalási alapot képezhet egy esetleges békemegállapodás során: Kijev visszaadhatja a megszállt kurszki területeket azért cserébe, ha Oroszország is visszaad megszállt területeket Ukrajnából. Ehhez egyrészt az kéne, hogy az ukrán haderőnek hosszú távon is sikerüljön megtartania a régió fölötti uralmát (nyugati elemzők is maximum 1-2 hónapot jósolnak még, mire sikeres lesz az orosz ellenoffenzíva), másrészt pedig az kellene, hogy a felek egyáltalán hajlandók legyenek egymással bármiről tárgyalni. Ukrajna 2022 ősze óta elzárkózik a Moszkvával való tárgyalásoktól, Oroszország pedig épp a kurszki offenzíva miatt döntött úgy, hogy nem fognak többé tárgyalni az ukrán vezetéssel.

Pufferzóna létrehozása. Ahogy az oroszok Harkivnál, most az ukránok Kurszknál próbálkoznak egy olyan pufferzóna létrehozásával, amely kitolja az ellenséges szárazföldi tüzérségi képességet olyan távolságra, hogy az ne legyen képes lőni a határ menti területeket. Egyelőre ez a terv egy kicsit kontraproduktívnak tűnik: az orosz légierő ugyanis olyan intenzitással kezdte el bombázni a határ menti Szumi megye térségét, hogy tegnap 45 ezer ember kimenekítését rendelte el a régió ukrán vezetése. Ugyanakkor az is tény, hogy a légierő alkalmazása erre a célra lényegesen nehezebb és költségesebb, mintha tarackokkal lőnének át Szumiba az oroszok.

. Ahogy az oroszok Harkivnál, most az ukránok Kurszknál próbálkoznak egy olyan pufferzóna létrehozásával, amely kitolja az ellenséges szárazföldi tüzérségi képességet olyan távolságra, hogy az ne legyen képes lőni a határ menti területeket. hogy tegnap 45 ezer ember kimenekítését rendelte el a régió ukrán vezetése. Ugyanakkor az is tény, hogy a légierő alkalmazása erre a célra lényegesen nehezebb és költségesebb, mintha tarackokkal lőnének át Szumiba az oroszok. És végül, de nem utolsósorban: nyilván médiaértéke, presztízsértéke, PR-értéke van annak, hogy Ukrajna be tudott nyomulni orosz területre, Moszkva pedig a betörésre az egész világ szeme láttára csetlőbotló reakciót tudott csak adni. Mindez pozitív hatással lehet Ukrajna harci moráljára és ismét a nemzetközi média figyelmének középpontjába repíti az ukrajnai háborút, ami különösen az amerikai elnökválasztás közeledtével kritikus kérdéssé válhat.

The crew of a Russian BMP-3 during the chaos of the battle in the village of Russkaya Konopelka, Kursk region, accidentally opens fire on a Russian BMP-2 and destroys it.(51.1809444, 35.3977222) https://t.co/eksbj3Cmdt — Special (Kherson) August 22, 2024

És most jöjjenek a hibák, hátrányok:

Az ukrán vezetés nyilvánvalóan remélte, hogy a kurszki betörés miatt az orosz haderő Ukrajna legintenzívebb frontszakaszairól erőforrásokat fog elvonni, így a donyecki előretörés lelassul, megáll. Egyelőre nagyon úgy néz ki, ezt a célkitűzést nemhogy nem sikerült elérni, de az orosz támadás fel is gyorsult egyes szektorokban: Pokrovszk térségében majdnem minden nap elesik 1-2 falu, illetve áttörték az oroszok a frontvonalat Torecknél is és elkezdték a város bekerítését. Úgy látszik, hogy az orosz hadvezetés tudatosan ügyel arra, hogy mindenhonnan vonjon el forrásokat, csak a Donbaszból ne (nyugati lapok szerint Kalinyingrádból, a Krímből és a Kaukázusból származik a kurszki erősítés nagy része). Arról is érkeznek hírek, hogy a kurszki offenzíva miatt az ukrán tüzérségnek kevesebb lőszer, a lövészárkokba kevesebb katona jut a donyecki frontvonalakon. Az 5000-es Szudzsa elvesztése nyilvánvalóan fáj az oroszoknak, de ha netán a 60 ezres Pokovszk vagy a 30 ezres Toreck orosz kézre kerül, a mérleg nyelve egyértelműen Moszkva irányába fog billenni harctéri sikereket illetően. A Donbaszban talán Csasziv Jarnál lehet egyedül azt látni, hogy visszaesett valamelyest az orosz nyomás.

advances continued east of Toretsk and forces here have almost met up with those advancing north through Niu York. pic.twitter.com/BsAeDH0NxF — War (Mapper) August 22, 2024

Nyugati lapok szerint az ukrán veszteségek eddig súlyosabbak a kurszki betörés során, mint az orosz veszteségek. Ez főleg két alapvető törvényszerűséggel magyarázható: egyrészt a támadóműveletek mindig több veszteséggel járnak, mint a védekezés, másrészt pedig Ukrajna ismeretlen, idegen területen támad, ahol a helyi lakosság, az infrastruktúra és a terepviszonyok is a védők szolgálatában állnak.

Ami a legnagyobb nehézség, kihívás az egész offenzívával kapcsolatosan az, hogy Ukrajna semmiképp nem fogja tudni megtartani az elfoglalt orosz területeket a háború után, maximum reménykedhetnek abban, hogy hosszú távon a régió tárgyalási alapot képez majd saját területeik visszaszerzéséhez. Oroszország közben nyilván azzal számol, hogy jó eséllyel kötnek majd egy olyan békemegállapodást, melynek fejében legalább a Donbaszt viszik, nem véletlen, hogy igyekeznek most kihasználni az ukrán képesség-elvonást egy Donyeck megyében zajló offenzíva során. Mindkét oldal értékes emberéleteket, hadianyagot és pénzügyi forrásokat öl most bele saját támadóműveletébe, de az alighanem elmondható, hogy az ukrán fél sokkal nagyobb kockázatot vállal, kisebb potenciális haszonért cserébe.

Oroszország vezetése az ellenséges behatolással sokkal könnyebben tud eladni olyan népszerűtlen, de háború szempontjából fontos intézkedéseket, mint a védelmi költségvetés radikális megemelése vagy egy újabb mozgósítás.

Bár Ukrajna szövetségesei szinte mind engedélyt adtak arra, hogy Kijev a korábban adományozott haditechnikai eszközöket Oroszország területe ellen használja, egyes NATO-tagállamokban nem biztos, hogy örülnek annak, hogy nyugati páncélosok robognak most Oroszország területén. Lehet, hogy ez a későbbiekben kihatással lehet majd az Ukrajnának biztosított fegyverszállítmányokra is, főleg annak fejében, hogy Kijev nem avatta be szövetségeseit a készülő offenzíva részleteibe.

Összességében tehát még nagyon korai lenne kijelenteni, hogy Ukrajna hibát követett volna el Kurszk megtámadásával, ahogy azt is, hogy ez lenne a világ legzseniálisabb katonai művelete. De az kétség kívül megállapítható, hogy a háború egyik legkockázatosabb hadjáratát láthatjuk kibontakozni most a szemeink előtt.

Ukrajna most súlyos potenciális veszteségek árán próbálnak elfoglalni olyan területeket, melyeket nem biztos, hogy bármilyen módon hasznosítani tudnak majd a későbbiekben és csak remélni tudják, hogy az offenzíva sokkhatása kellően destabilizáló lesz az orosz haderő műveleti tervezésére és az orosz társadalom egészére nézve. Az is kimondható, hogy minél több idő telik el, annál inkább fel tud készülni Oroszország az új helyzetre és potenciális ellenintézkedésekre is.

Sokféle forgatókönyvet lehet elképzelni, mint az offenzíva potenciális kimenetele. Ha minden Kijev szája íze szerint alakul, lassú, de biztos előrenyomulás lesz Kurszk megyében, az orosz haderő egyre több erőforrást tol majd a régió védelmébe, az orosz közvélemény pedig egyre inkább saját kormánya ellen fordul majd. Tárgyalások jöhetnek, Oroszország hajlandó lesz belemenni egy olyan alkuba, melynek fejében visszakapják Kurszkot mondjuk Zaporizzsjáért, Harkiv északi részéért, Herszonért cserébe.

Egyelőre azonban egy ennél Kijev számára kedvezőtlenebb forgatókönyv rajzolódik ki, melyben Oroszország igyekszik előnyére fordítani a Kurszkban kialakult helyzetet a donyecki offenzíva felgyorsításával és stratégiai fontosságú települések bekebelezésével. Közben aktívan hergelik az orosz társadalmat a betörés, invázió tényével, hangsúlyozva ezzel a háború folytatásának és drasztikusabb intézkedések szükségességét. Ukrajna közben remélheti, hogy a betöréssel sikerül elég nagy ütést mérni az orosz északi műveleti csoportra ahhoz, hogy legalább az elfoglalt harkivi területeket vissza tudják venni az ukrán védők.

Közben nagyon úgy fest, hogy ha volt is halvány remény a béketárgyalásokra idén, ez most szinte biztosan elillant.

Az egyik, Kijev számára legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha rengeteg ukrán katona halna meg orosz területen, hogy végül az orosz hadsereg visszavegye Kurszkot, közben pedig a Donbaszban is területeket veszítenek el az ukrán védők. Egy ilyen kimenetel szinte biztosan a műveletet irányító Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok karrierjébe kerülne, sőt, még rosszabb lehet a helyzet, ha az orosz haderő egy Szumi elleni támadásba tudja átfordítani a kurszki ellenoffenzívát. Ha ez így lenne, egyértelműen ki lehetne kijelenteni, hogy Ukrajna valóban hatalmas stratégiai hibát követett el Kurszk megtámadásával.

Nem világos egyelőre, melyik forgatókönyv fog megvalósulni, hiszen hónapokig is eltarthatnak még a harcok. Érdemes lesz figyelni az eseményeket Kurszk megyében: lehet arra számítani, hogy a következő hetekben újabb betörési kísérletekre számítani Tyotkino térségében, Belgorodban és Brjanszkban is, ezek sikeressége pedig döntő fontosságú lehet a hadjárat további dinamikájának tekintetében.

