Egyre súlyosabb a gyermekvállalási válság a világ egykor legnépesebb országában: már Peking is aggódik

Kína sokáig a világ legnépesebb országa volt, ám a születésszámok visszaesése és a halálozás emelkedése miatt ez a címet 2023 tavaszán elvesztette. Az egyre kevesebb gyermek miatt az óvodák száma is látványosan csökken.

A Nikkei Asia készített riportot arról, hogy a világ második legnépesebb országában hogyan okoz egyre nagyobb válságot a csökkenő születésszám. A riport szerint már az óvodák számában is érzékelhető a probléma, 2021 és 2023 között több mint 20 ezerrel, 294 832-ről 274 480-ra zsugorodott a számuk a kínai oktatási minisztérium adatai szerint. A csökkenés hátterében egyszerre több ok is meghúzódik, így a fiatalabb korosztályok egyre borúsabb kilátásai, valamint a profiorientált oktatás miatti intézkedések. Utóbbi következtében főleg a magánintézmények csukták be a kaput.

A szülők gyakran egész éjjel sorban állnak, hogy a kiválasztott intézménybe jelentkezzenek.

Az óvodai oktatásba beiratkozottak létszáma közel 5 millió fővel csökkent, a teljes létszám 40,92 millió volt 2023-ban, utoljára 2024-ben volt ennyire alacsony a számuk.

A munkáltatói szektort is jelentősen érinti a krízis, egy év alatt közel 170 ezer teljes munkaidős óvodapedagógusi állás szűnt meg. A Nikkeinek nyilatkozó szülők azt emlegették fel, hogy mennyire drága a kiválasztott intézményben az oktatás, emellett nem engedhetik meg maguknak, hogy több gyereket vállaljanak. A probléma egyre inkább érinti az iskolarendszert is, később pedig a munkaerőpiacra is hatást fog gyakorolni.

Peking igyekszik tenni a gyűrűződő válság megoldásáért, de egyelőre korai lenne értékelni az erőfeszítések valós hatását. A keleti nagyhatalom 2021-ban váltott a születések ösztönzésének politikájára, az eltelt idő pedig még nem alkalmas arra, hogy messzemenő következtetéseket lehessen levonni. További lehetséges lépések között szerepel, hogy tovább könnyítik a párok számára a házasodást, míg a válást nehezebbé tehetik.

A probléma más a legmagasabb szinten is megszólalást váltott ki, a Hszi Csin-ping kínai elnök vezette Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága idén júliusban arról beszélt, hogy „javítani kell a születéstámogatási politikát és az ösztönzőket a születésbarát társadalom kiépítése érdekében”, valamint „hatékonyan csökkenteni kell a szülés, a gyermeknevelés és az oktatás költségeit”. Az ország közben törekszik arra, hogy visszaszorítsa azt a gyakorlatot, hogy a nagyszülők vigyáznak a gyerekre, inkább intézmény felé terelik a gyerekeket. Ennek egyik lépése, hogy a jövőben várhatóan emelik a nyugdíjkorhatárt.

Kínában az elmúlt hét évben folyamatosan csökkent a születések száma, az elmúlt két évben pedig már a teljes lakosságszám is zsugorodni kezdett. Peking már 2016-ban eltörölte az „egykepolitikát”, valamint a folyamatosan küzdenek a magánóvodák ellen. Ennek ellenére a szülők inkább választják a fizetős intézményeket, mivel szerintük ezekben jóval magasabb a színvonal.

