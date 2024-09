Egyetlen ábra, ami megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg nyári területhódítása

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. Minden hónapban kitesznek egy érdekes grafikont is, melyen az aktuális havi területszerzés „nettósítva” látható. Vagyis, ha például Oroszország elfoglal 100 négyzetkilométert adott hónapban, Ukrajna pedig visszafoglal 50-et, akkor a nettó orosz területszerzés 50 négyzetkilométer lesz.

Most megérkezett a legfrissebb ábra a nyári nettó területváltozásokról: újdonság, hogy a kurszki és az ukrajnai területi változásokat külön-külön tüntették fel.

A War Mapper összesítéséből kiderül, hogy

Oroszország jelenleg Ukrajna 17,79%-át tartja megszállva.

In August, Russia expanded its control in Ukraine by approximately 350 km², marking the largest monthly gain for Russia since August 2022.However, Ukraine crossed into Russia, seizing control of approximately 770 km² an area equivalent to all Russian advances since the end of pic.twitter.com/NyYwByCzh7