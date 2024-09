Az ukrán fronton is megjelentek a katonai robotok – Hamarosan ők fogják vívni helyettünk a háborúkat?

Ahogyan várható volt, az orosz-ukrán háborúban is megjelentek a különféle távirányítású, talajon közlekedő gépek. Ezek az eszközök a nagyra nőtt távirányítós autóktól az egyre ismertebb „robotkutyákig” számtalan formában megjelenhetnek, egyvalami azonban közös bennük: komoly terhet vesznek le a katonák válláról. Nézzük, mire is lehet használni ezeket a szerkezeteket, és mik azok a területek, amik egyelőre megmaradnak sci-finek.

Az UGV-k (Unmanned Ground Vehicle – vezető nélküli szárazföldi jármű) még a többi, légi vagy vízi drónhoz képest is sokfélék lehetnek: közlekedhetnek kerekeken, lánctalpakon, vagy lábakon is. Bár a haditechnikai mainstreamben jóval kisebb figyelem irányul rájuk, mint repülő kollégáikra, elterjedésük mérhetetlen segítséget nyújt a szárazföldi csapatoknak.

Bármilyen meglepő, az első ilyen „drónok” már a második világháborúban megjelentek: Németország kifejezetten nagy számban vetette be a Goliath lánctalpas aknákat, amelyek egy hosszú kábellel álltak összeköttetésben a pilótával. A Goliath öngyilkos „drón” volt, típustól függően 60 vagy 100 kilónyi robbanóanyagot cipelt magával. A világháború után a vezető nélküli szárazföldi drónokkal való kísérletezés is folytatódott, így juthattunk el odáig, hogy napjainkra számtalan kulcsfontosságú feladat ellátására váltak alkalmassá.

A német Goliath lánctalpas akna az első, tömegesen gyártott UGV. Forrás: baku13 via Wikimedia Commons

Málhás szamártól a felderítőig

Az ukránok által legnagyobb számban alkalmazott saját fejlesztésű UGV-k viszonylag kis méretű, lánctalpas járművek, melyeket főleg lőszerszállításra használnak. Bár az ilyen eszközök vészhelyzet esetén alkalmasak sebesültek szállítására is, aránylag kis méretük miatt a szanitécek nem férnek fel a sérült katonák mellé, így a folyamatos monitoringot igénylő sebesültek kimenekítésére nem feltétlenül alkalmasak.

Ukraine deploys 30 British robot dogs with German camouflage in Donetsk region - BILD. The price is from 4000 to 8000 euros. The robots are guided by an operator, they penetrate buildings or Russian trenches.

Augusztus végén aztán villámcsapásként érkezett a hír: az ukrán katonák a mostanra már jól ismert robotkutyákkal „játszadoznak” a fronton. A rendelkezésre álló információk szerint a négy lábon közlekedő drónokat a kínai Unitree gyártótól szerezte be az angol Brit Alliance védelmi vállalat, majd átadta őket az ukrán fegyveres erőknek.

Kijev ezeket a négylábúakat felderítésre használja. Szemben a repülő drónokkal, a robotkutyák épületekbe és sűrű erdőkbe is be tudnak hatolni (léteznek épületben való manőverezésre átalakított repülő drónok is, ezeket azonban jóval nehezebb irányítani, mint az UGV-ket), ráadásul, hasonlóan a forgószárnyas kollégákhoz, aránylag olcsók, így könnyen pótolhatóak, vagy javíthatóak akkor, ha esetleg aknára lépnek.

Az amerikai TALON több verzióban is létezik: tűzszerész robottól a fegyveres járőrig számtalan funkciót el tud látni. Forrás: Swadim via Wikimedia Commons

A kamerával felszerelt négylábú drónok egyébként szintén alkalmasak arra, hogy kis mennyiségű felszerelést szállítsanak, ugyanakkor nincs rá bizonyíték, hogy az ukrán katonák erre is használnák őket.

Bár az ukrajnai harcokban nem igazán kerülnek elő, a precízen mozgatható robotkarral felszerelt drónokat már több mint tíz éve vetik be a különböző államok tűzszerészei bombák hatástalanítására, vagy biztonságos területre szállítására.

Fegyveres drónok a fronton?

Bár mostanra már lényegében az összes, említésre méltó hadiiparral rendelkező állam elkezdet kísérletezni a fegyveres UGV-k koncepciójával, a technológia még abszolút gyerekcipőben jár.

Napjainkig a lánctalpas drónok jutottak a legmesszebb a fegyverhasználatban: az alacsony súlyközéppontú, stabil platformokra már több állam elkezdett géppuskákat felszerelni (ilyen fegyver például az apró amerikai TALON vagy a jóval nagyobb török UKAP), éles harcokban azonban mindezidáig nem vetették be őket, így teljesítményükről is csak találgatni lehet.

A török UKAP drón már jobban hasonlít egy modern páncélozott járműre, mint egy távirányítós autóra. Forrás: Kingbjelica via Wikimedia Commons

Jóval futurisztikusabb elképzelés, hogy a négylábú robotkutyákra szereljenek fegyvereket. Az Egyesült Államokban jelenleg is próbálkoznak azzal, hogy nagy kaliberű mesterlövészpuskákat és rakétavetőket applikáljanak a Ghost Robotics saját fejlesztésű robotkutyáira, az oroszok pedig éppen tavaly „leplezték le” géppuskával felszerelt UGV-jüket. Az utóbbiról mondjuk kiderült, hogy egy kínai robotkutya volt, amire csak „dísznek” raktak fel egy működésképtelen fegyverrendszert. Később aztán Moszkva bemutatott egy videót, amin egy másik hasonló robotkutya el is süti a fegyverét; a felvételnek hála hamar kiderült, hogy az automata fegyverekkel szaladgáló négylábú UGV-k miért nem nevezhetőek jó ötletnek.

Egy lövész kiképzésének egyik legprominensebb része, amikor megtanítják arra, hogyan kell egy sorozatot lövő fegyvert elsütés közben kezelni: a fegyver visszarúgása miatt „bele kell dőlni” a lövésbe, a fegyver folyamatosan elmozduló csövét célon kell tartani, figyelni kell az irányzékra úgy, hogy közben folyamatosan ütések érik az ember vállgödrét, satöbbi. A piacon most elérhető négylábú drónok egyszerűen nem arra lettek kifejlesztve, hogy ilyen feladatokat ellássanak. Az orosz drónról készült videón például látható volt, hogy a robotkutya egy rövid, ötlövéses sorozatnál majdnem hanyatt vágódott, a lövéseket ráadásul nem valami brutális mordállyal adta le, hanem egy relatíve kis kaliberű, sorozatlövés közben is kezelhető Vityaz géppisztollyal.

Footage showing a robot-dog mounted with an AK-platform automatic rifle. While this particular robot was built by a private entity, similar weaponised robots with higher caliber guns have already been developed by militaries and defence corporations.

Az amerikaiak vélhetően éppen ezért szereltek mesterlövész puskát, illetve visszarúgás nélküli rakétavetőt a saját drónjukra: egy lövés leadása után az UGV-nek van ideje újra megfelelő pozícióba helyezkedni, majd újabb lövést leadni.

Toretskoye direction. Ukrainian military actively uses Unitree Go 2 Pro robot dog for reconnaissance in urban battles

A stabilitás problémája természetesen fennáll a két lábon közlekedő humanoid drónoknál is. Bár ezt a technológiát is tesztelik a különféle fegyveres erők, egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a fegyverekkel rohangáló emberszabású robotok megmaradnak a sci-fiknek.

Mindettől függetlenül a különféle szárazföldi drónok hatalmas segítséget jelentenek az őket használó katonák számára: nem fáradnak el, egy átlagos embernél jóval több terhet képesek cipelni, ráadásul megrongálódásuk esetén „csak” egy újabb, potenciálisan javítható hadianyagot kell felírni a listára, ami ráadásul jóval olcsóbban pótolható, mint a drága pénzen, hosszú idő alatt kiképzett katona.

Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy hasonlóan a katonákat segítő hús-vér kutyákhoz, a katonák az UGV-kkel is ki tudnak alakítani egyfajta köteléket: az iraki harcokból több olyan beszámoló is fönnmaradt, melyek szerint a NATO tűzszerészei ragaszkodtak a megrongálódott (és nem ritkán saját becenevet kapott) drónjuk megjavításához, ahelyett, hogy egyszerűen kértek volna egy újat.

Bár a nyugati hatalmak általában ódzkodnak attól, hogy a legmodernebb haditechnikát átadják az ukránoknak, Kijev maga is brutális tempóban dolgozik a drónok fejlesztésén, így egyáltalán nem lennénk meglepve , ha a háború következő hónapjaiban új, eddig nem látott vezető nélküli fegyvereket vetnének be élesben.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons