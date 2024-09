Európa egyik legelzártabb hegyvidékén évszázadokig virágzott a vérbosszú szokása – Még ma sem haltak ki teljesen az ősi törvények

Bár a vérbosszú intézménye világszerte visszaszorulóban van, még Európában is vannak olyan területek, ahol nem halt ki teljesen ez a szokás. Észak-Albánia hegyvidékeiben még ma is több száz család lehet érintett a vendettában, habár a jelenséget a kommunista diktatúra idején jelentősen sikerült visszaszorítani. A világhírű albán író, a júliusban meghalt Ismail Kadare Kettétört április című regényében állított emléket a vérbosszúnak egy gyilkossá vált fiatal férfi tragikus történetén keresztül.

A vérbosszú Albániában

A vérbosszú vagy elterjedt olasz elnevezéssel vendetta jelensége már az ókor (sőt valószínűleg az őskor) óta jelen van a legkülönbözőbb kultúrákban. A civilizáció fejlődésével, az erőszak monopóliumát magának vindikáló modern államok kialakulásával ugyan már jóval kevesebb területen él, mint régebben, azonban

még ma is számos pontja van a Földnek, ahol kisebb-nagyobb mértékben előfordul vérbosszú.

Európában mindenekelőtt Szardínia, Korzika és Kréta szigetén, a maffián belül Dél-Olaszországban, Szicílián, illetve a spanyolországi Galiciában, a Balkánon Albániában, Montenegróban és elvétve az egykori Nagy-Jugoszlávia más területein. Európán kívül Törökország főleg kurdok lakta részein, a Kaukázusban (Grúzia, Csecsenföld, Dagesztán), Algériában, Etiópiában, Afganisztánban, a Fülöp-szigeteken, sőt Kína egyes részein is.

Európán belül Albánia az az ország, ahol az egyik legjellemzőbb volt a vérbosszú, és ahol még ma is több család érintett az évtizedekre vagy akár évszázadokra visszanyúló ellenségeskedésekben.

Albánián belül is elsősorban az ország északi részére, az Albán-Alpok magas, elzárt hegyvidékére jellemző, ahol az államhatalom évszázadokig alig tudta éreztetni jelenlétét. Mivel az állami törvényhozás és igazságszolgáltatás ezen a vidéken szinte egyáltalán nem volt jelen, az itt lakók kialakították a maguk sajátos szabályrendszerét, és ők is szereztek érvényt neki.

Az albán vérbosszú, a gjakmarra törvényeit a Kanuni i Lekë Dukagjinit – röviden Kanun – nevű, évszázadokig íratlan, majd a XX. század első felében írásos formát is elnyert törvénykönyv tartalmazza, amely a főleg római katolikus vallású hegyvidékiek életének több területét is szabályozza. (A törvénykönyvet először 1933-ban nyomtatták ki albán nyelven, majd 1941-ben olaszul is megjelent, miután Benito Mussolini Olaszországa megszállta Albániát.)

A vérbosszú intézménye ellen az Enver Hodzsa (Hoxha) vezette kommunista Albánia rendkívül szigorúan lépett fel, üldözve, megölve, munkatáborba zárva a vérbosszúban részt vevő családokat. Az 1991-ig tartó albán kommunista uralom idején, amely a keleti blokk egyik legvéresebb és legelzártabb diktatúrája volt, látszólag majdnem sikerült megszüntetni a gjakmarra intézményét, de aztán a rendszerváltás után, különösen pedig az 1997-es albán polgárháborút követően az elfojtott ellenségeskedések újra a felszínre törtek.

A rendszerváltás utáni Albániában, az 1990-es évek közepén egy óriási piramisjáték épült ki, amelyben a lakosságnak mintegy kétharmada volt érintett. A piramisjáték aztán 1997-ben bebukott, a benne részt vevők szinte az összes megtakarításukat elvesztették, ez pedig polgárháborúhoz vezetett, melyben mintegy 2000-en vesztették életüket. Az emberek bizalma megrendült az államban, ami táptalajt adott adnak, hogy északon, illetve az ország más részeibe, különösen Tiranába költözött északiak körében újra megjelenjen a vérbosszú.

Egy 2018-as adat szerint összesen 704 albán családot érintett a vérbosszú, amelyből 591 élt Albániában, a többi külföldön. (Az albánok száma a világon 7–10 millió közé tehető, köztük 2,1 millióan élnek Albániában, 1,8 millióan Koszovóban, nagyjából 600 ezren Észak-Macedóniában, miközben nagyon sok albán vendégmunkás dolgozik Olaszországban és más nyugat-európai országokban.) A legtöbb érintett család az északnyugati Shkodra (Shkodër) megyében élt, ahol a leginkább jellemző a vérbosszú intézménye. 2017-es adatok szerint legalább 600 iskolás korú gyermek nem hagyhatja el otthonát a vérbosszútól tartva.

A Kanun azonban nemcsak a vérbosszúról rendelkezik, hanem többek között a vendégjogról is, amely Albániában különös jelentőséggel rendelkezik. A szokásjog szerint ha egy vendég tér be egy házba, ott-tartózkodása idején a család tagjának tekintik, és a vendéglátó teljes védelmét élvezi mindaddig, amíg nem hagyja el a házat vagy adott esetben a falu határát. Ha a vendéget más részéről sérelem éri vagy meggyilkolják, a vendéglátó becsületén esik csorba, és ő köteles ezt megbosszulni – gyilkosság esetén vérbosszúval.

A vendég iránti kitüntetett tisztelet a mai Albániában is él, és vonatkozik az országba utazó külföldiekre is, ezért az albániai közbiztonság jónak mondható. Ugyanennek a tiszteletnek köszönhető, hogy a második világháború idején előbb a fasiszta Olaszország, majd a náci Németország által megszállt Albániában számos zsidó család lelt menedékre, akiket albán családok elbújtattak a megszálló hatóságok elől. A holokausztban viszonylag kevés, mintegy 600 zsidó vesztette életét a mai Albánia területén, és az országban többszörösére nőtt a zsidók száma a háború előtti időszakhoz képest. (Később nagy részük Izraelbe emigrált.)

Így néz ki a vérbosszú a gyakorlatban

A vérbosszú albániai intézményéről és a Kanun sajátos törvényei által működtetett hegyvidéki társadalomról rendkívül érzékletes képet fest a neves albán író, Ismail Kadare magyarul is olvasható, Kettétört április című regénye. A sokáig az irodalmi Nobel-díj egyik esélyesének is tartott (15-ször jelölték a díjra) Kadare 1936-ban született, és nemrég, idén július 1-jén halt meg. A Kettétört április 1978-ban jelent meg, és világszerte jelentős visszhangot váltott ki, 2001-ben még egy brazil film is készült belőle Walter Selles rendezésében Senkiföldjén címmel, amely a történetet az 1910-es évek Brazíliájába helyezi.

Kadare regénye az 1930-as években játszódik, a rövid életű, 1928 és 1939 között működő Albán Királyság idején. Főszereplője egy 26 éves fiatalember, Gjërg Berisha, akinek meg kell bosszulnia bátyja halálát annak gyilkosa, Zef Kryeqyqe megölésével. A regény a bosszúból elkövetett gyilkossággal kezdődik, majd Gjërg életének következő 30 napját követi nyomon, amíg a férfi haladékot kap az áldozat családjától.

Amint ugyanis megtörténik a vérbosszúból következő gyilkosság, az elkövető családja úgynevezett besát kér az áldozat családjától, ami azt jelenti, hogy a gyilkos 24 órán keresztül védettséget élvez. Van egy hosszabb, 30 napos besa is, amelyet a falu egészének kell kérnie a gyászoló családtól. A besa alapvetően adott szót, ígéretet, esküt jelent, amelynek megszegése az egyik legnagyobb bűn. Mivel a gyilkosnak adott haladék is adott szó, így a vérbosszúban beálló fegyverszünetre is alkalmazzák a besa kifejezést.

Gjërg az áldozat családjától megkapja a 24 órás és a 30 napos besát is, így mivel március közepén követte el tettét, április közepéig van lehetősége normális életet élni, utána az élete állandó veszélyben lesz, és áldozatának családjának férfi tagjai bármikor megölhetik. Innen a regény címe: Kettétört április.

Az albán hegyvidéken rengeteg erődszerű ház, úgynevezett kulla található – ezek torony formájú kőházak rendkívül kicsi ablakokkal, ahol a vérbosszútól veszélyeztetett férfiak elbújhatnak. Mivel a férfiak egy jelentős része bujkált, munkaerejük is kiesett, a munkavégzés pedig a nőkre maradt. (A nőkre nem vonatkozik a vérbosszú kötelessége, ahogy a papokra sem.) Azonban a férfiaknak a XIX. század és a XX. század fordulóján még így is mintegy 20-25 százaléka vesztette életét a vérbosszú miatt az érintett területeken. Megbecsülni sem lehet, hogy a férfi munkaerő ilyen brutális mértékű kiesése milyen gazdasági károkat okozott ezen a vidéken.

A Kanun meglehetősen furcsa szabályai közé tartozik, hogy a gyilkosnak illik részt vennie áldozata gyászszertartásán. Kadare regényében Gjërg is ott van Zef Kryeqyqe búcsúztatásán, habár csak apja parancsára hajlandó elmenni.

A szemükből nem sütött gyűlölet. Hűvösek voltak, mint ez a márciusi nap, mint ahogy ő is hűvösen, gyűlölet nélkül várakozott tegnap este a zsákmányra. (…) A huszonnégy órás fegyverszünet hatékonyabban védte, mint bármilyen kulla vagy erőd menedéke. A rokonok puskacsövei egyenesen meredtek felfelé a rövid fekete zubbonyokról, de őrá egyelőre senki sem lőhetett

– olvasható a könyvben a temetésről.

A Kettétört áprilisból azt is megtudhatjuk, milyen hosszú időre nyúlhat vissza és milyen áldozatokat követelhet a vérbosszú. Az ördögi kör mintegy hetven évvel a Gjërg által elkövetett gyilkosság előtt indult, amikor a fiú nagyapja befogadott éjszakára egy idegent, akit aztán reggel a falu határában megölt a Kryeqyqe család egyik tagja, akit állítólag az idegen megsértett. A vérbosszú a Berisha családra hárult, amivel aztán beindult a végtelen folyamat, amely hetven év alatt 22-22 halálos áldozatot követelt a két családban.

A vérbosszú folyamatának véget vethetett a megváltás, azaz az utolsóként megölt áldozat megbosszulását az elkövető családja pénzzel megválthatta. Kadare regényében is találunk példát (sikertelen) megváltásra. Miután ugyanis a Berisha családban már szinte az összes férfi életét vesztette, a família egyik távoli nőtagja javaslatot tett arra, hogy vessenek véget a vérbosszú körének, és megváltás révén béküljön ki a két család. Ők hajlandók is lettek volna rá, csakhogy a Berisha családból egy távoli nagybácsi kijelentette, ő nem egyezik ebbe bele, és mivel a kibéküléshez egyhangú egyetértés kell, a vérbosszú folyamata folytatódott.

A Kettétört április című regény érzékletesen mutatja be, hogyan éli meg egy vérbosszúban érintett ember a szomorú kötelességet. Kadare egyébként egy későbbi interjújában a modern korral és az állami intézményrendszerrel összeegyeztethetetlennek nevezte a Kanunt és a vérbosszú intézményét.

A Kanun egy eltűnt kódex, amelynek nem szabadna léteznie a modern időkben. Sokan éltek e kódex szerint. A közvéleményünknek mindent meg kell tennie, és az emancipációnknak ki kell zárnia ezt a kódexet, mert vannak jogállami intézményeink

– nyilatkozta. A Kanun törvényei azonban még mindig nem haltak ki teljesen az albán hegyvidéken.

A címlapkép és a cikkbeli fényképek az Albán-Alpokban készültek 2024 augusztusában. Fotók: Sagmeister Virgínia