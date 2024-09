Elhullottak a Leopard tankok Ukrajnában – Mi lesz így a német harckocsi-legendával?

Cudar számok

Az Army Recognition haditechnikai és biztonságpolitikai portál jelentetett meg egy cikket, melyben megírták, hogy Ukrajna már elvesztette a nyugati szövetségesei által leszállított Leopard harckocsik mintegy 20%-át. A cikk az Oryx adatbázisából dolgozik – ez az ukrajnai háború leghíresebb veszteség-összesítője, melyet az eredeti szerkesztő távozása után most egy nemzetközi szakértői gárda visz tovább.

Az adatbázis szerint:

Ukrajna eddig 3 Leopard 1A5-ös,

Leopard 1A5-ös, 21 Leopard 2A4-es,

Leopard 2A4-es, 12 Leopard 2A6-os,

Leopard 2A6-os, és 7 Stridsvagn 122-es harckocsit (ez a Leopard 2A5 svéd változata) vesztett.

Az eddig leszállított harckocsi-számokkal összevetve kijelenthető, hogy

a Leopard 1-esek 2%-a,

a Leopard 2A4-esek kb. 30%-a,

a Leopard 2A6-osok 57%-a,

a Stridsvagn 122-esek 70%-a elveszett a harcokban.

Széljegyzeten természetesen meg kell jegyezni azt, hogy az Oryx számai nem tökéletesen pontosak: a valós veszteségek szinte biztosan magasabbak, hiszen nem minden kilőtt harcjárműről készül felvétel. Emellett rengeteg olyan eszköz van, melyet kisebb sérülések miatt ki kell vonni a frontvonalról és külföldi országokba kell szállítani javítási munkálatokra, melyek így hónapokra kiesnek a szolgálatból.

Mit jelent mindez?

A kedves olvasónak biztos feltűnt, hogy

a legalacsonyabb veszteségráta az 1960-as évekre visszavezethető Leopard 1A5-ösöknél látható, miközben a legmagasabb arányszámokat épp a legmodernebb Leopard 2A6-osoknál és Stridsvagn 122-eseknél láthatjuk.

Ez talán első blikkre furcsa lehet, hiszen az 1A5-ös páncélvédettségét, tűzerejét, túlélőképességét tekintve is messze elmarad nemhogy a 2A6-os, de még a 2A4-es típusváltozathoz képest is.

A jelenség oka, hogy

Ukrajna rengeteget kapott a régi Leopard 1-esekből 2023 óta: Németország, Dánia, Hollandia több mint 150 ilyen harckocsit szállított eddig le a megtámadott országnak, miközben Leopard 2A6-osból alig több mint 20 darabot kaptak eddig (mindkét típusváltozatra vannak újabb ígéretek, de az arányok kb. hasonlók). Annak, hogy Ukrajna szövetségesei bőkezűbbek a Leopard 1-esekkel, az az oka, hogy ezeket a gépeket már szinte mindenhol kivonták hadrendből, így nélkülözhetőbbek, olcsóbbak, mintha modernebb Leopard 2-eket kapnának a NATO-tól.

(mindkét típusváltozatra vannak újabb ígéretek, de az arányok kb. hasonlók). Annak, hogy Ukrajna szövetségesei bőkezűbbek a Leopard 1-esekkel, az az oka, hogy mintha modernebb Leopard 2-eket kapnának a NATO-tól. Az ukrán hadvezetés is nyilván tisztában van a Leopard 1-esek hiányosságaival, frontharcokban nem is nagyon látni ezeket a gépeket. Közben a Leopard 2-esek a háború legintenzívebb csatáiban játszanak fontos szerepet: a 2023-as ukrán ellentámadás kezdete óta rengeteg veszélyes és kockázatos támadóműveletben vettek részt.

Bár egyeseknek hatalmas elvárásai voltak a nyugati technikával szemben, már az első fegyverszállítmány-bejelentések után megírtuk, hogy nem a harckocsik lesznek azok az eszközök, amelyek lényeges változást fognak hozni az ukrajnai háború eseményeire nézve. Ennek oka, hogy a modern páncéltörő fegyverek és páncélvadász drónok könnyedén átütik még a legfejlettebb járművek páncélzatát, védelmi rendszereit is, különösen együttes alkalmazás esetén. Pusztán a gépek túlélőképességét vizsgálva elmondható, hogy

Egy-egy magasabb minőségű harcjármű csupán nagyobb valószínűséget biztosít arra, hogy egy találat után a legénység elhagyja élve a technikai eszközt, illetve hogy a kár javítható lesz, de nem létezik olyan harcjármű, amely immunis lenne a harckocsi-aknákra, páncéltörő robbanófejekre.

Széljegyzeten érdemes megjegyezni: a Leopard harckocsik másfél éve folyamatosan a fronton vannak, ehhez képest még a 30-50%-os veszteségráta sem nevezhető annyira vészesen súlyosnak, hiszen a második világháború óta nem látott intenzitású háború zajlik a szomszédban. Az amerikai Abrams tankok kb. 10 hónap szolgálat után elérték ezt a veszteségarányt. Emellett még mindig igaz, hogy az ukrán harcjármű-veszteségek még mindig csak meg sem közelítik az orosz harcjármű-veszteségeket - számosságot tekintve legalábbis.

Tényleg leáldozott a harckocsiknak?

A háború első összecsapásait látva sokan temetni kezdték a harckocsikat, mondván, hogy egyszerűen nincs értelme a modern harctérre többmillió dolláros páncélosokat vinni, ha egy PG-7-es robbanófejjel felszerelt, 100 dolláros kínai drónnal ki lehet egy ilyen gépet lőni. Az első megsemmisült Leopard-harckocsikat látva pedig sokan azon a véleményen voltak, hogy a Krauss-Maffei Wegmann rendelései kifejezetten vissza fognak esni, hiszen ezek a harcjárművek közel sem teljesítenek olyan jól, mint egyesek várták tőlük.

Egyelőre nagyon úgy néz ki, korai temetni mind a Leopard-családot, mind pedig általánosságban a harckocsikat, hiszen a gyártó az elmúlt két évben több zsíros megrendelést is bezsebelt, vagy be fog zsebelni:

Norvégia 2023 elején 54 Leopard 2A8-asra adott le rendelést.

Németország várhatóan 105 Leopard 2A8-as harckocsit fog rendelni, összesen 2,93 milliárd euró értékben.

Csehország 52 milliárd koronáért összesen 77 Leopard 2A8-as harckocsit vásárol, ezek 2030-ban kezdenek el megérkezni.

Litvánia és Hollandia jelenleg tárgyal újabb Leopard harckocsik beszerzéséről: a végleges vételár, darabszám még egyeztetés alatt van.

Ráadásul mintegy érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a Leopard 2A8-as minden idők egyik legdrágább harckocsija lesz: ha a német beszerzés költségeiből indulunk ki, egy jármű darabára mintegy 28 millió euróra jön ki (nyilván ez nem csupán a páncélost tartalmazza, hanem egyéb kiegészítő-szolgáltatásokat is, de ezeket más gépeknél is meg kell venni).

Emellett rengeteg újfajta harckocsi fejlesztése is megindult Európában, a Leopard 2A8-as mellett a Rheinmetall (Magyarország részvételével) egy teljesen új harcjárművet is fejleszt, ez lesz a KF51 Panther. Emellett folyamatban van egy közös német-francia harcjármű építése is, ez most éppen MGCS névre hallgat. Amerika közben új Abrams-variánsok, új általánosharckocsi-platform és könnyűtank fejlesztésén is dolgozik, közben már arról jönnek információk, hogy Washington 2040-2050-ig tervez csak az Abrams tankokkal, még csak nem is ezek utódjával.

Miközben szakértők és laikusok egy része is egyaránt temeti a harckocsikat, döntéshozói körökben egyértelmű az irány: a tankokat nem leszerelni, hanem fejleszteni kell úgy, hogy megfeleljenek a modern csataterek kihívásainak. Aktív és passzív védelmi rendszerek, elektronikus harcászati berendezések, zavaróberendezések alapkövetelményei lesznek egy ilyen eszköznek, nem pedig kiegészítői.

Aztán persze lehet, hogy hosszabb távon ez is kevés lesz, de jelenleg úgy néz ki, 2050-ig még biztosan velünk maradnak a harckocsik.

A címlapkép illusztráció, a fotón egy német Leopard 2A6-os látható, hadgyakorlaton. Fotó: Wikimedia Commons