Kutyákat és macskákat esznek egy amerikai kisvárosban? – Így lett egy alaptalan pletykából Trump kampányának fontos ütőkártyája

Az amerikai elnökválasztási kampány egyik fő témája lett egy amerikai kisváros, az ohiói Springfield, ahol a Haitiből származó bevándorlók a szóbeszédek szerint megeszik a helyi lakosok kutyáit és macskáit, valamint a városi parkokban tanyázó vadkacsákat és vadludakat. A közösségi médiában terjedő pletykákat előbb J. D. Vance republikánus alelnökjelölt, majd a múlt keddi elnökjelölti vitában Donald Trump elnökjelölt is felkapta. De tényleg van alapja annak, hogy háziállatokat esznek a springfieldi haiti közösség tagjai? Nagyon úgy néz ki, hogy nincs.

Furcsa mondatok az elnökjelölti vitán

A „Springfield” szóról Magyarországon talán legtöbbeknek egy ruhaboltlánc ugrik be, de az utóbbi napokban egy másik Springfield lett forró téma a médiában: az Egyesült Államok Ohio államában található (amerikai léptékben) kisváros, a mintegy 60 ezer lakosú Springfield. (Egyébként több tucat Springfield nevű település van szerte az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és más, angol nyelvű országokban.)

Az amerikai kisváros nevét Donald Trump volt elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje ismertette meg a világgal demokrata vetélytársával, Kamala Harris alelnökkel folytatott televíziós vitáján.

Springfieldben megeszik a kutyákat! Az emberek, akik bejöttek. Megeszik a macskákat! Megeszik, megeszik az ott élő emberek háziállatait

– mondta Trump. Az egyik moderátor ekkor felhívta a figyelmet, hogy ezekre az állításokra nincs bizonyíték, mire Trump azt felelte, hogy látott a tévében beszélni olyan embereket, akiknek a kutyáját ellopták és megették.

Trump slams Kamala over allegations of migrants eating pets in Springfield, Ohio.READ: https://t.co/aCBWdDMEQ1 — Washington (Examiner) September 11, 2024

Az elnökjelölt a Springfieldben élő haiti migránsokra utalt, akiknek a többsége az elmúlt években költözött be a városba, számuk ma 12–15 ezerre tehető (egyes források szerint akár 20 ezerre is). Ez jelentős bevándorlótömeget jelent egy 60 ezres városban, és az érkezők számának gyors növekedése természetesen okozott problémákat az amerikai „rozsdaövezet” egy elég tipikusnak nevezhető kisvárosában. De vajon igaz-e, hogy a Haitiből Springfieldbe érkezők megeszik a helyi lakosok háziállatait? És ha nem, mégis honnan ered az amerikai elnökválasztás egyik központi témájává lett pletyka?

Egy Facebook-poszt, amelyből kampánytéma lett

Az állítólag kutyákat, macskákat és a városban vadon élő állatokat, például vadkacsákat és vadludakat evő haiti migránsok témáját a republikánus alelnökjelölt, nem mellesleg az érintett állam, Ohio szenátora, J. D. Vance tette az amerikai elnökválasztás egyik vezető témájává az elnökjelölti vita előtt egy nappal közzétett X-posztjában. De még mielőtt Vance szerepére rátérnénk, nézzük meg, honnan eredt az alelnökjelölt által megosztott pletyka.

A kérdésnek a NewsGuard's Reality Check nevű tényellenőrző portál járt utána. Egy Erika Lee nevű 35 éves springfieldi lakos egy posztot osztott meg a „Springfield Ohio Crime and Information” nevű Facebook-csoportban, melyben egy a szomszédjától hallott információt tett közzé. Eszerint a szomszédja elmondta, hogy a lánya egyik barátnője elvesztette a macskáját, majd egy nap egyszer csak azt látta, hogy az állat egy ágra van felakasztva oly módon, ahogy egy szarvast akasztanak fel, hogy aztán feldarabolják és megegyék. Az ominózus házban a poszt szerint haiti bevándorlók élnek. Lee hozzátette, azt is hallotta, hogy a haiti migránsok ugyanezt teszik kutyákkal, valamint egy parkban a kacsákkal és a ludakkal.

A nő Facebook-csoportban megosztott posztja aztán az X közösségi portálon kelt szárnyra, ahol egy – a közzétett tartalmai alapján erősen trumpista – felhasználó osztotta meg Lee posztjának képkivágatát.

Remember when my hometown of Springfield Ohio was all over National news for the Haitians?I said all the ducks were disappearing from our parks?Well, now its your pets. @FoxNews — LemmiesLuLu (@BuckeyeGirrl) September 5, 2024

A NewsGuard megkereste a magát „Donald Trumpot támogató demokratának” nevező Lee-t, aki elmondta, a szomszéd, akitől a pletykát hallotta, egy bizonyos Kimberly Newton. A portálnak Newtont is sikerült elérni, aki azt mondta, nincs bizonyítéka a történtekre, és nem is a lánya barátnőjével történt az eset, ahogy Lee posztja állította. Ő egy barátjától hallott a dologról, aki pedig az ismerősétől, akinek a haiti bevándorlók megették a macskáját. Sőt, Newton beszámolója alapján még valaki lehetett a láncban, aki a barátjának továbbadta az információt az érintett macskatulajdonostól. De ha ezzel nem is számolunk, akkor is négy ember szerepel az információs láncban: Lee hallott Newtontól egy történetet, amelyet Newton egy barátjától hallott, akinek az ismerőse volt az állítólag megevett macska tulajdonosa.

Az X-en szárnyra kelt történetet más posztok is erősítették. Elterjedt egy fotó egy emberről, aki egy halott ludat tart a kezében, csakhogy a fényképet nem Springfieldben, hanem a szintén ohiói Columbusban rögzítették. Az ugyancsak ohiói Cantonból pedig egy rendőrségi testkamera által rögzített videót tettek közzé, amelyen a rendőrök elfognak egy nőt, aki állítólag megölte és meg akarta enni a macskáját. Az elfogott nő azonban régi cantoni lakos volt, nem haiti bevándorló. Ez azonban nem tántorította el az álhírek terjesztőit, hogy a springfieldi haiti bevándorlókat hozzák összefüggésbe az esetekkel.

A közösségi médiában terjedő pletykát tehát először J. D. Vance republikánus alelnökjelölt tette országos témává szeptember 9-i posztjával.

Hónapokkal ezelőtt felvetettem a haiti illegális bevándorlók problémáját, akik elszívják a szociális szolgáltatásokat és általában káoszt okoznak az ohiói Springfieldben. A jelentések szerint az emberek háziállatait elrabolták és megették olyan emberek, akiknek nem lenne szabad ebben az országban tartózkodniuk. Hol van a határőrünk?

– írta Vance, a „határőrrel” Kamala Harrisre utalva. Harrisnek egyébként republikánus ellenfelei, így Vance Springfield kapcsán azt hányják a szemére, hogy egy 2021-es megszólalásában azt mondta, hogy az Egyesült Államokban élő haitiaknak támogatásra és védelemre van szükségük.

Months ago, I raised the issue of Haitian illegal immigrants draining social services and generally causing chaos all over Springfield, Ohio.Reports now show that people have had their pets abducted and eaten by people who shouldn't be in this country. Where is our border czar? pic.twitter.com/rf0EDIeI5i — JD (Vance) September 9, 2024

Vance posztját követően a springfieldi rendőrségi szóvivő nyilatkozatot tett a pletykákkal kapcsolatban:

A városunkban élő bevándorlók állítólagos bűncselekményeiről szóló közelmúltbeli híresztelésekre reagálva szeretnénk tisztázni, hogy nem érkeztek hiteles jelentések vagy konkrét állítások arról, hogy a bevándorló közösségen belüli személyek bántalmaztak, megsebesítettek vagy abuzáltak volna a háziállatokat.

Vance szeptember 10-én – néhány órával az elnöki vita előtt – némileg visszakozott.

Az elmúlt hetekben az irodám számos megkeresést kapott Springfield tényleges lakóitól, akik azt állították, hogy szomszédjaik háziállatait vagy a helyi vadon élő állatokat haiti migránsok rabolták el. Természetesen lehetséges, hogy ezek a pletykák mind hamisnak bizonyulnak

– írta, de azonmód támadásba is lendült, mondván, a haiti migránsok túlterhelik az egészségügyet, fertőző betegségeket terjesztenek, az iskolák nem bírnak megküzdeni a sok angolul nem tudó új tanulóval, a lakbérek pedig növekednek. A posztjához fűzött másik posztban aztán felszólította követőit, hogy ne foglalkozzanak azzal, amit a média mond, hanem

terjesszétek csak a macskás mémeket!

In short, don't let the crybabies in the media dissuade you, fellow patriots. Keep the cat memes flowing. {:url} — JD (Vance) September 10, 2024

Vance ezzel arra utalt, hogy MI-generált macskás, kutyás, kacsás, libás képek lepték el a közösségi felületeket, melyeken többnyire Donald Trump mint háziállatok védelmezője tűnik fel. Trump Instagram-oldalán maga is megosztott ilyen mémeket, sőt Ted Cruz republikánus szenátor és az X-tulajdonos milliárdos, Elon Musk is beszállt a terjesztésbe.

Az NBC News megkereste Erika Lee-t, aki elmondta, nem gondolta volna, hogy Facebook-posztja – amelyet később törölt – ilyen lavinát fog elindítani. Megjegyezte, ő nem rasszista, lánya félig fekete, és ő maga is kevert rasszú, emellett az LMBTQ-közösség tagja. Azt is elmondta, hogy egyelőre nem engedi a lányát iskolába, mert fél, hogy megfenyegetik a családját. Hozzátette, a haiti közösség létszámának az elmúlt években történt megnövekedése problémákat okozott a városban a lakhatást és a szociális szolgáltatásokat illetően, ugyanakkor aggódik a haiti közösség biztonsága iránt, és nem volt szándékában démonizálni őket.

Miért él olyan sok haiti bevándorló Springfieldben?

A Karib-tengeri Hispaniola szigetén elhelyezkedő Haiti hosszú ideje szenved instabilitástól, bandaháborúktól és természeti katasztrófáktól. Bár a főleg fekete rabszolgák leszármazottai által lakott, egykor francia gyarmat Haiti soha nem tartozott a világ legfejlettebb és legbékésebb országai közé, 2010 óta lényegében folyamatos a káosz az országban. Akkor sújtotta egy 7-es erősségű földrengés a fővárost és környékét, amely 200 ezer ember halálát okozta, és az épületek egy jelentős része megsemmisült. Hat évvel később a Matthew hurrikán tarolta le az országot, több ezer áldozatot szedve.

2021. július 7-én gyilkosság áldozata lett a 2017-től regnáló elnök, Jovenel Moïse. A merényletet nagyrészt kolumbiai bérgyilkosok követték el, ám hogy ki volt a megbízójuk, a mai napig nem derült ki. Haiti legújabb kori káosza az elnök meggyilkolásától datálódik, ugyanis azóta lényegében nincs legitim, választott vezetése az országnak, 2016 óta nem voltak választások. Idén márciusban több ezer bűnöző szabadult ki a főváros, Port-au-Prince börtöneiből, és ennek nyomán eldurvultak az addig is jellemző bandaháborúk.

Bár Kenyából és más országokból ENSZ-békefenntartók érkeztek a helyzet rendezésére, az erőszakot és a káoszt nem sikerült felszámolni, sőt, szeptember elején a kezdetben csak a fővárosban bevezetett rendkívüli állapotot az egész országra kiterjesztették. Január és május között 3200 ember vesztette életét a bandaháborúkban, 580 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és mintegy 5 millió ember – a lakosság közel fele – néz szembe súlyos éhezéssel.

Az Egyesült Államok a Haitiből érkezőknek úgynevezett „ideiglenesen védett státuszt” ad, amely megakadályozza, hogy hazatoloncolják őket, munkavállalást tesz lehetővé neki, és bizonyos szociális támogatásokat is nyújt. A státusz általában azoknak jár, akik háborúk vagy természeti katasztrófák elől menekülve érkeznek az országba (például az ukrán állampolgároknak is.)

A haiti bevándorlók különösen az elmúlt években érkeztek az Egyesült Államokba, számuk ma mintegy 1,1 millió fő lehet.

Legtöbben Floridában és New Yorkban telepedtek le, de az utóbbi időben elindult egy áramlás az északnyugati rozsdaövezet államaiba, így Ohióba, ahol munkaerejükre igény mutatkozik. Springfield tipikus rozsdaövezeti város, ahol egykor jelentős ipar volt, amely azonban az utóbbi évtizedekben leépült. A város 2014-ben kezdeményezést indított bevándorlók beköltözésére, hogy fellendítsék a gazdaságot. A haiti migránsok 2018-tól érkeztek Springfieldbe. Pontos számuk nem ismert, 12-15 ezer fő között szóródik, de egyes források 20 ezres számról beszélnek. Ez igen nagy tömeg egy olyan városban, ahol a 2020-as népszámlálás összesen 58 ezer lakost számolt.

A haiti bevándorlók pár év alatt történő beérkezése kétségkívül változásokat hozott Springfield életébe.

A város szociális ellátórendszerei, iskolái, egészségügyi intézményei valóban túlterhelődtek, a lakbérárak növekedésnek indultak.

Ugyanakkor a bérek nem lettek alacsonyabbak a sok beérkezővel, hanem továbbra is nőnek.

A haiti bevándorlókkal kapcsolatos indulatok tavaly robbantak Springfieldben egy tragikus közlekedési baleset miatt. Egy amerikai jogosítvánnyal nem rendelkező haiti bevándorló 2023 augusztusában autójával nekihajtott egy éppen gyerekeket szállító iskolabusznak. A szerencsétlenségben 23 gyerek megsérült, a 11 éves Aiden Clark pedig életét vesztette. Clark halálát az országos politika is kihasználta, J. D. Vance például az említett szeptember 10-i posztjában azt írta, „egy gyermeket meggyilkolt egy haiti migráns, akinek nem kellett volna ott lennie”. Pedig nem gyilkosságról, hanem tragikus balesetről volt szó, még ha a bevándorló felelős is volt a történtekért.

Az elnökjelölti vita utáni napon Aiden Clark apja, Nathan Clark felháborodottan utasította vissza, hogy fia tragédiáját Vance és Trump a bevándorlók elleni hergelésre használja.

Hányhatnak annyi gyűlöletet, amennyit csak akarnak az illegális bevándorlókról, a határválságról, sőt, még olyan valótlan állításokat is tehetnek, hogy a közösség tagjai feldúlták és megették a szőrös háziállatokat. Azt azonban soha senki nem engedte meg nekik, hogy szájukra vegyék Aiden Clarkot az ohiói Springfieldből

– mondta nyilvánosan elmondott nyilatkozatában az apa.

We know who they're rooting for tonight #ABCDebate — Donald (Trump) September 11, 2024

Fenyegetések és fenyegetőzések

Springfield olyan hírnevet szerzett az amerikai és a nemzetközi médiában, amilyenre valószínűleg nem nagyon vágyott. És a hírnévnek súlyos ára is lett, az elnökjelölti vita óta ugyanis napirenden vannak a fenyegetések, amelyek a város közintézményeit érik. A múlt héten a városházát, valamint két általános iskolát és egy középiskolát kellett kiüríteni, mert fenyegetéseket kaptak, szombaton pedig a Wittenberg Egyetem kapott egy fenyegető e-mailt, amelyben lövöldözést helyeztek kilátásba a kampuszon. A fenyegetések ügyében már a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) vizsgálódik.

A város hétfőn arról is döntött, hogy lemondják az egyik legfontosabb rendezvényüket, a szeptember 27-ére tervezett CultureFestet, amely éppen a kulturális sokszínűséget lett volna hivatott bemutatni.

Hiába derült ki, hogy a kutya- és macskaevő haiti migránsokról szóló hírek alaptalan szóbeszéden alapulnak, és hiába a fenyegetések sorozata, ami Springfieldet érte, Trump és Vance is folytatta a haiti migránsok elleni hergelést. Trump egy pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, tömeges deportálásokat fognak végezni Springfieldben, ha hatalomra kerül. Egy Las Vegas-i kampánygyűlésen pedig ezt hangoztatta:

Dühös vagyok az illegális haiti bevándorlók miatt, akik elfoglalják az ohiói Springfieldet. Látjátok ezt a rendetlenséget, ugye? Dühös vagyok, amiért fiatal amerikai lányokat erőszakolnak meg és gyilkolnak meg kegyetlen bűnöző idegenek, akik nagyon könnyen, de nagyon illegálisan jutnak be az országunkba.

Joe Biden amerikai elnök felszólította Trumpot, hogy fejezze be a hamis hírek terjesztését és a haiti bevándorlók elleni kampányát. A haiti-amerikaiak vezetői növekvő fenyegetettségérzésről számoltak be a bevándorlóközösségben. Rob Rue springfieldi polgármester pedig azt mondta, segítségre van szükségük, nem gyűlöletre.

A haiti bevándorlók ügye a nemzetközi diplomáciában is hullámokat vetett. Trump ugyanis nemcsak a Springfieldben (nem) történtekről terjesztett álhíreket az elnökjelölti vitában, hanem tévesen azt mondta, hogy Németország kudarcot vallott a fosszilis tüzelőanyagokról való lemondással, és egy éven belül visszatértek a hagyományos széntüzelésű hőerőművek építéséhez. A Zöldek vezette német külügyminisztérium így reagált az X-en Trump szavaira:

Tetszik, vagy sem, Németország energiarendszere teljesen működőképes, több mint 50 százaléknyi megújuló energiával. És mi bezárjuk, és nem építjük a szén- és nukleáris erőműveket. A szénről legkésőbb 2038-ig leválunk. Utóirat: Mi sem eszünk macskákat és kutyákat.

Erre Richard Grenell, aki Trump elnöksége alatt, 2018 és 2020 között berlini nagykövet volt, az X közösségi platformon az amerikai választásokba való beavatkozással vádolta meg a német kormányt, mondván, a német beavatkozás még rosszabb, mint az orosz vagy az iráni.

A címlapképen az ohió Springfield látható madártávlatból. Forrás: Getty Images