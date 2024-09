Most akkor tényleg bármilyen háztartási kütyü felrobbanhat, ha a titkosszolgálat úgy akarja? Itt van az igazság

Az elmúlt napokban több ezer elektronikus kommunikációs eszköz robbant fel a libanoni fővárosban, Bejrútban és térségében; valószínűleg az izraeli titkosszolgálatok támadását láthattuk. Bár az első órákban olvashattunk híreket arról, hogy valamilyen titkos szoftver segítségével felgyújtotta a Moszad a teljesen ártalmatlan, civil forgalomban is kapható eszközök akkumulátorait, valószínűleg nem ez történt, így fölösleges attól rettegni, hogy hirtelen felrobbantja valamelyik rejtélyes ügynökség a mobiltelefonunkat vagy okoshűtőnket.

Az elmúlt két nap során több ezer kommunikációs eszköz robbant fel váratlanul Bejrútban, Libanon fővárosában, az incidens során több száz libanoni állampolgár megsérült, elsősorban a Hezbollah nevű iszlamista milícia tagjai. Többnyire csipogók és walkie-talkie-k robbantak fel, de néhány nem megerősített híresztelés szerint néhány mobiltelefon és katonai rádió is lángra kapott.

A kezdeti, többnyire közösségi médiában megjelent híresztelések arról szóltak, hogy az izraeli titkosszolgálat valahogy távolról felgyújtotta a libanoni kommunikációs eszközökben található akkumulátorokat, ráadásul ezek teljesen ártalmatlan, civil forgalomban kapható eszközök voltak.

Emiatt nyilván szárnyra kaptak olyan pletykák, melyek szerint bármilyen titkosszolgálat képes a megfelelő szoftverrel lényegében bármilyen modern okoseszközt felrobbantani, veszélybe helyezve ezzel ártalmatlan emberek millióit. ezek a pletykák valószínűleg teljesen alaptalanok.

Egyelőre nagyon kevés konkrétum ismert a Libanon elleni támadásról, de annyit már most tudni lehet, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ártalmatlan háztartási eszközöket robbantott fel az izraeli titkosszolgálat:

egy gondosan előkészített akcióról van szó, mely során direkt szabotázscélra gyártott eszközöket használt Jeruzsálem.

Az izraeli titkosszolgálat valószínűleg egy egész céghálót létrehozott (vagy aktivált), melynek kizárólagos célja és egyetlen funkciója az volt, hogy rábírják a Hezbollahot, hogy vásároljanak tőlük csipogókat és walkie-talkiekat.

A csipogók úgy kerültek a képbe, hogy Hasszan Naszrallah, a libanoni milícia vezetője néhány éve arra kérte a fegyveres szervezet tagjait, hogy lehetőleg ne használjanak mobiltelefonokat, hiszen az izraeli titkosszolgálatok ezeken keresztül le tudják őket hallgatni, meg tudják őket figyelni.

Mivel a csipogók ma már igencsak elavult technológiának számítanak, nyilván a Hezbollah sem nagyon válogathatott a piacon, ha nagy tételben akart vásárolni az eszközökből;

egy kedvező árajánlattal alighanem könnyen rá tudták bírni a fedőcégek a libanoniakat, hogy vásároljanak tőlük az eszközből.

Így a Hezbollah vezetése több ezer csipogót vásárolt attól a céghálótól, melyet valójában Izrael alapított, ezután pedig szétosztották a kommunikációs eszközöket a harcosok közt.

A csipogók pontos paramétereiről keveset tudni, de nyilvánvaló, hogy rendeltetés szerűen kellett ezeknek működnie, annak érdekében, hogy a libanoni milícia ne fogjon gyanút a turpisságról. Jó esély van rá tehát, hogy szoftver és hardver tekintetében nem volt semmi különös az eszközökben, viszont

valószínűleg tartalmaztak egy kicsi bombát és valamilyen kommunikációs antennát, mellyel ezt távolról működésbe lehet helyezni.

Jeruzsálem akkor akarta felrobbantani az eszközöket, ha Izrael háborúba kerül a Hezbollahhal, de nyugati sajtóhírek szerint a tervezettnél előbb működésbe helyezték a robbanószerkezeteteket, mivel az Al-Monitor megírta pár napja, hogy a libanoni fegyveres szervezet tagjai elkezdtek gyanakodni a szabotázsra. Most, hogy több ezer Hezbollah-harcos sérült meg és legalább 20-an meg is haltak. Lehet, hogy így Izrael napokon belül kénytelen lesz megindítani az inváziót Libanon déli területei ellen, annak érdekében, hogy pufferzónát hozzanak létre az iszlamista milícia tüzérségének és biztosítsák a majdnem egy éve folyamatos rakétatámadások és tüzérségi támadások alatt álló észak-izraeli településeket. Erre Joav Gallant izraeli védelmi miniszter tegnap erős utalást is tett, amikor azt mondta, hogy következő fázisba lépnek az IDF katonai műveletei, mostantól Észak-Izraelre fog koncentrálni az izraeli hadsereg.

Így tehát könnyen lehet, hogy újabb szörnyű háború lesz a Közel-Keleten, de nekünk, mint átlagos civilek, itt Magyarországon, attól nem kell tartanunk, hogy váratlanul felrobban a mobiltelefonunk, okoshűtőnk vagy autóba épített GPS-eszközünk valamilyen titkosszolgálati támadás miatt.

A mi háztartási eszközeinkből ugyanis hiányzik két dolog, ami a Hezbollah csipogóiban valószínűleg benne volt:

robbanószer, egy miniatűr jelvevő antenna, melynek segítségével működésbe helyezték ezt.

Ettől függetlenül természetesen nem árt, ha betartjuk a normál kibervédelmi és biztonsági előírásokat, vagyis például telepítünk vírusirtót az okostelefonunkra is és olyan töltővel töltjük a lítiumion vagy lítium-polimer akkumulátort tartalmazó eszközeinket, melyek lekapcsolnak, ha megtelik az akkumulátor.

